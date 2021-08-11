You CDI (You Can Do It)





Порядок работы





Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка , при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера.

Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максимальной прибыли в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону. Настройка трейлинга не регулируется.

Не устанавливайте советник на торговлю в периоды выхода важных экономических новостей или политических решений.

Советник на терминал нужно ставить до 20 часов предыдущего дня по GMT, это необходимо для расчета стратегии торговли на следующий день. Если поставить советника в терминал в 10 часов утра по GMT, то торговать он начнет только на следующий день.













Параметры

Set_Lots – объем лота открываем ой позиции . Для торговли на лоте 0,01 обязательно иметь на счете не менее 100 долларов без учета залоговых средств. (для 0,02 — 200 $; 0,03 – 300$ и так далее) Можно меньше, но нужно более внимательно контролировать выход новостей.

Exchange_rate_to_the_dollar – курс валюты счета по отношению к доллару . Например если счет в Рублях, то параметр Exchange_rate_to_the_dollar нужно установить 73. Если счет в Евро то параметр Exchange_rate_to_the_dollar нужно установить 0,85. Если счет в долларах, то оставить равным 1.

Set_Daylight_S_T – Параметр указывающий на наличие перевода часов в терминале на летнее время. Если брокер переходит на летнее время , то поставьте параметр равным 1. Если брокер не переходит на летнее время, то 0.

Set_Server_from_GMT – Параметр нужен только для того, чтобы в режиме тестирования получать результаты соответствующие онлайн торговле, это связано с особенностями отражения времени GMT в тестере. При онлайн торговле на терминале ( Demo или Real) поставьте параметр равным 0. При проверке в тестере стратегий установите количество часов отклонения зимнего времени сервера вашего брокера от времени GMT. Пример 1: время в терминале = 11 часов, а время GMT = 9 часов: поставьте параметр = 2. Пример 2: время в терминале = 9 часов, а время GMT = 11 часов: поставьте параметр равным = -2.



