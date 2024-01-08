Smartadviser

Эксперт можно запускать на разных валютных парах, больше ассоциирован с EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Можно запускать в одном терминале на разных парах одновременно, открытие позиций не будет пересекаться, что позволяет сохранить необходимый баланс счета для работы программы. Названия советников на разных валютных парах одного терминала не должны быть одинаковыми.

Настройки:

Account currency = 1 USD - Если валюта счета доллары США, то установите значение 1, если валюта счета отличается, то установите значение в валюте счета, равное 1 доллару США. Например: если валюта счета Йена, то установить значение 142.

The difference between the terminal time and GMT - установите количество часов отклонения времени терминала, на котором торгуете от GMT+0. Например, если время GMT+0 равно 14-00, а в терминале время 16-00, то установите значение 2.

Lot Size (Type 1) - объем лота для первого типа торговли. Начните в тестере с малого лота и после тестирования определите удобную величину.

Lot Size (Type 2) - объем лота для второго типа торговли. Начните в тестере с малого лота и после тестирования определите удобную величину.

The magic number 1 - магический номер 1, не должен повторяться нигде, даже на разных валютных парах.

The magic number 2 - магический номер 1, не должен повторяться нигде, даже на разных валютных парах.

The magic number 3 - магический номер 1, не должен повторяться нигде, даже на разных валютных парах.

The magic number 4 - магический номер 1, не должен повторяться нигде, даже на разных валютных парах.

GV Availability of positions - глобальная переменная. Название должно быть одинаковым для всех валютных пар на которых запущен эксперт в одном терминале. Важно! Если в этом же терминале выполнить запуск на тестере, то название в тестере необходимо сделать отличающимся от основной торговли.