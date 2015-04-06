Green universe

Порядок работы













Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах.

При работе советника анализируется несколько индикаторов, показатели объема торгов, скорость изменения цены. При возникновении необходимых условий происходит открытие отложенного ордера, который остается открытым в течение определенного времени, которое задается трейдером.

Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.





Советник имеет блок TrailingStop, позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. В настройках вам нужно задать начальное значение TrailingStop, но в процессе перемещения цены в плюс значение будет меняться в сторону уменьшения. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максимальной прибыли в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону.









Параметры

Set_Lots – объем лота открываемого ордера.

Set_TakeProfit – прибыль по открываемым ордерам. Устанавливается в количестве пунктов. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD – 150-200 (15-20 при четырехзначной котировке). Минимальное значение ограничено брокером.

Set_StopLoss – стоп-лосс по открываемым ордерам. Устанавливается в количестве пунктов. Минимальное значение ограничено брокером. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD — 50-70 (5-7 при четырехзначной котировке).

Set_TrailingStop – трейлинг-стоп. Устанавливается в количестве пунктов. На этом расстоянии StopLoss будет двигаться за ценой, когда цена перейдет в положение прибыльности, при приближении к TakeProfit расстояние будет пропорционально уменьшаться. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD — 10-30 (1-3 при четырехзначной котировке). Минимальное значение ограничено брокером.

Set_Delta_Price_Stop — расстояние в пунктах до отложенного ордера, рекомендуется устанавливать минимальное значение, допустимое терминалом. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD — 10-30 (1-3 при четырехзначной котировке).

Set_Max_Spread - максимальный допустимый спред, при превышении которого ордера выставляться не будут. Устанавливается в пунктах.

Start_Hour_Trade - время (в часах) начала торговли

Stop_Hour_Trade - время (в часах) окончания торговли

Flag_Autolot - при установке параметра "0" вы устанавливаете объем ордера вручную, при установке "1" программа устанавливает объем лота на основании процента риска, заданного вами в процентах в параметре Set_Risk

Set_Risk - уровень риска в процентах от количества денежных средств на счете. Устанавливать от 1 до 100.

delta_stop_run - время удержания открытым отложенного ордера в секундах. Рекомендуется от 15 до 35.

Magic_Number_Buy — магический номер, позволяющий идентифицировать позиции BUY этого советника.

Magic_Number_Sell - магический номер, позволяющий идентифицировать позиции SELL этого советника.

Flag_Modif — При установке параметра 1 будет выполняться модификация (TrailingStop), при установке 0 модификации не будет.

Set_Speed — скорость изменения цены, чем меньше значение, тем чаще открываются отложенные. Рекомендуемое значение от 11 до 20.

Set_Exactness – При установке параметра равным 123456 параметры установки отложенного ордера в точности соответствуют заданным параметрам, но при этом могут происходить реквоты в связи с предельными приближениями к минимальным значениям, установленным брокером. При установке любого другого значения точность будет меньше, но количество реквот будет стремиться к нулю.







