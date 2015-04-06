Utahraptor
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
В советнике использован блок анализа ценового движения аналогичный блоку советника T-Rex.
Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.
Советник не имеет блок модификации и не позволяет выставлять уровни TakeProfit и StopLoss, вместо этого выставляются уровни прибыли и убытка в денежном выражении. Это позволяет обойти минимальные уровни, установленные брокером.
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Set_Lots – объем лота открываемого ордера.
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CloseProfit – прибыль по позиции, при которой будет происходить закрытие.
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CloseLoss – убыток по позиции, при которой будет происходить закрытие.
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Set_Max_Spread – максимальный допустимый спред.
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Start_Hour_Trade - время (в часах) начала торговли
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Stop_Hour_Trade - время (в часах) окончания торговли
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Magic_Number_Buy — магический номер позиции BUY
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Magic_Number_Sell - магический номер позиции SELL