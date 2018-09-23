T Rex
- Experts
-
- Version: 5.0
- Updated: 7 February 2019
- Activations: 5
Cоветник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера.
Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.
Советник имеет блок TrailingStop, позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. В настройках вам нужно задать начальное значение TrailingStop, но в процессе перемещения цены в плюс значение будет меняться в сторону уменьшения. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максимальной прибыли в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону.
Советник модифицирует все ордеры, находящиеся в окне выбранной валютной пары.
-
Set_Lots – объем лота открываемого ордера.
-
Set_TakeProfit – прибыль по открываемым ордерам. Устанавливается в количестве пунктов. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD – 150. Минимальное значение ограничено брокером.
-
Set_StopLoss – стоп-лосс по открываемым ордерам. Устанавливается в количестве пунктов. Минимальное значение ограничено брокером. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD - 100.
-
Set_TrailingStop – трейлинг-стоп. Устанавливается в количестве пунктов. На этом расстоянии StopLoss будет двигаться за ценой, когда цена перейдет в положение прибыльности, при приближении к TakeProfit расстояние будет пропорционально уменьшаться. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD — 50. Минимальное значение ограничено брокером.
This ea is very good~~
I use ea in real account
but ea has one problem
This ea needs protection of spread input
And auto lot per blance input
Then it will be 5 star