Tank with money

Порядок работы

 

Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка, при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник торгует на откатах цены.

Блок TrailingStop позволяет достигать максимальную прибыль в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к  TakeProfit, тем ближе к цене будет  StopLoss.  

Советник прост в управлении, задайте необходимый лот, курс валюты вашего счета к доллару и торгуйте!

 

Параметры

  • Set_Lots – объем лота открываемой позиции. 
  • Exchange_rate_to_the_dollar – курс валюты счета по отношению к доллару. Например если счет в Рублях, то параметр Exchange_rate_to_the_dollar нужно установить 73. Если счет в Евро то  параметр Exchange_rate_to_the_dollar нужно установить 0,85. Если счет в долларах, то оставить равным 1.
  • Set_Start_Hour_GMT  – Время начала торговли по GMT.
  • Set_Time_Off_GMT – Время окончания торговли по GMT.


