ParabolicCCI
- Utilities
- Evgeny Vlasov
- Version: 5.0
- Updated: 30 November 2021
- Activations: 10
Программа работает на сочетании двух индикаторов.
Set_Lot = 0.01 – значение объема лота
Set_TP = 100 – значение тейкпрофит в пунктах
Set_SL = 100 – значение стоплосс в пунктах
Up_Limit_CCI = 100 – верхний предел CCI
Down_Limit_CCI = -100 – нижний предел CCI
Delta_CCI = 25 – отклонение CCI от первой свечи
Set_Time_Frame_CCI = 15 – значение таймфрейма для расчета CCI
Set_Period_CCI = 14 – значение периода для расчета CCI
Set_Price_CCI = 0 – тип цены, по которому ведется расчет CCI ( Ценовые константы - Константы индикаторов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4 )
Set_Time_Frame_SAR = 15 - значение таймфрейма для расчета Parabolic
Set_Step_SAR = 0.02 – шаг Parabolic
Set_Max_SAR = 0.2 – максимум Parabolic
Magic_Number_Buy_0 = 111111 – магический номер для Бай (на разных парах нужно ставить разные номера)
Magic_Number_Sell_0 = 222222 111111 – магический номер для Селл (на разных парах нужно ставить разные номера)
Hour_Start_OFF_1=0 – час начала периода отключения
Minute_Start_OFF_1=0 – минута начала периода отключения
Hour_End_OFF_1=0 – час окончания периода отключения
Minute_End_OFF_1=0 – минута окончания периода отключения