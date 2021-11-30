ParabolicCCI

Программа работает на сочетании двух индикаторов.

 

Set_Lot = 0.01 – значение объема лота

Set_TP = 100 – значение тейкпрофит в пунктах

Set_SL = 100 – значение стоплосс в пунктах

Up_Limit_CCI = 100 – верхний предел CCI

Down_Limit_CCI = -100 – нижний предел CCI

Delta_CCI = 25 – отклонение CCI от первой свечи

Set_Time_Frame_CCI = 15 – значение таймфрейма для расчета CCI

Set_Period_CCI = 14 – значение периода для расчета CCI

Set_Price_CCI = 0 – тип цены, по которому ведется расчет CCI ( Ценовые константы - Константы индикаторов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4 )

Set_Time_Frame_SAR = 15 - значение таймфрейма для расчета Parabolic

Set_Step_SAR = 0.02 – шаг Parabolic

Set_Max_SAR = 0.2 – максимум Parabolic

Magic_Number_Buy_0 = 111111 – магический номер для Бай (на разных парах нужно ставить разные номера)

Magic_Number_Sell_0 = 222222 111111 – магический номер для Селл (на разных парах нужно ставить разные номера)

Hour_Start_OFF_1=0 – час начала периода отключения

Minute_Start_OFF_1=0 – минута начала периода отключения

Hour_End_OFF_1=0 – час окончания периода отключения

Minute_End_OFF_1=0 – минута окончания периода отключения


Video ParabolicCCI
