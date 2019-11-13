Wild Angler
- Experts
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- Version: 5.0
- Updated: 13 November 2019
- Activations: 5
Порядок работы
Эксперт работает на любом таймфрейме на любых валютных парах.
При возникновении
необходимых условий происходит открытие
ордера.
Программа позволяет задать два периода времени, в которых не будет происходить открытие первичных ордеров, указывается час начала периода отключения и час окончания периода отключения. Эту возможность удобно использовать для исключения времени выхода новостей.
Для исключения ложных срабатываний вследствие изменения цены в период выходных дней в программе можно задать количество часов понедельника Set_Hour_1, при котором не будет происходить открытие ордеров.
Для исключения ситуации, когда открытые ордера остаются на период выходных дней в программе можно задать время в пятницу Set_Hour_5, после которого открытие ордеров не будет происходить.
При начале любого из периодов, в которых запрещено открытие ордеров, а также после перезагрузки компьютера все ордера закроются при достижении минимальной положительной прибыли.
На счете желательно иметь более 1000 долларов.
Предустановленные значения работают при пятизначных (1.00001) котировках EURUSD и GBPUSD, если ваш терминал работает на четырехзначных (1.0001) котировках то значения в пунктах в настройках нужно разделить на 10.
Параметры
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Set_Lots – объем лота открываемого первого в серии ордера. Рекомендуемое значение – (более 0.02). Устанавливая объем первичного ордера необходимо учитывать коэффициент умножения и, как следствие объем лотов последующих ордеров серии, а также их количество, так как за счет роста залоговых требований свободная маржа будет уменьшаться.
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Set_CloseProfit – прибыль в деньгах при которой произойдет закрытие первичного ордера серии. Рекомендуемое значение от 2 до 10.
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Set_Lots_Multiplier – коэффициент на который происходит умножение при открытии ордеров серии. Например: Коэффициент равен (1.5). Объем лота первичного ордера Set_Lots =0.05. Объем лота второго ордера 0.05*1.5=0.07. Объем лота третьего ордера 0.07*1.5=0.10. И так далее. Рекомендуемое значение — более 1.5.
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Set_Orders_Amount – количество ордеров в серии. Ордера серии будут открываться до тех пор, пока их количество не достигнет данного значения. Рекомендуемое значение — (более 9).
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Set_Orders_Step – расстояние в пунктах между ордерами серии. Рекомендуемое значение от 20 до 70 пунктов (при пятизначной котировке EURUSD в формате 1.00001), от 2 до 7 (при 1.0001).
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Set_Hour_5 – время в часах после которого в пятницу, не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении отдельно заданного количественного значения прибыли. Рекомендуемое значение – 13.
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Set_Hour_1 – время в часах в течение которого в понедельник после открытия торгов, не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении отдельно заданного количественного значения прибыли. Рекомендуемое значение – 4.
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Set_StartOFF_Hour_1 – час начала первого периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.
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Set_StopOFF_Hour_1 – час окончания первого периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.
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Set_StartOFF_Hour_2 – час начала второго периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.
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Set_StopOFF_Hour_2 – час окончания второго периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.
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Set_Range — Рекомендуемое значение от 150 до 300 пунктов (при пятизначной котировке EURUSD в формате 1.00001), от 15 до 30 (при 1.0001). Чем меньше значение, тем выше надежность, тем меньше прибыль.
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Set_Deviation - Рекомендуемое значение от 20 до 70 пунктов (при пятизначной котировке EURUSD в формате 1.00001), от 2 до 7 (при 1.0001).
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Time_Minus_Minut — время в минутах назад от текущего времени на протяжении которого происходит анализ движения цены. Рекомендуемое значение от 30 до 90 минут.