Wild Angler

Порядок работы





Эксперт работает на любом таймфрейме на любых валютных парах.





При возникновении необходимых условий происходит открытие ордера.







Программа позволяет задать два периода времени, в которых не будет происходить открытие первичных ордеров, указывается час начала периода отключения и час окончания периода отключения. Эту возможность удобно использовать для исключения времени выхода новостей.





Для исключения ложных срабатываний вследствие изменения цены в период выходных дней в программе можно задать количество часов понедельника Set_Hour_1, при котором не будет происходить открытие ордеров.





Для исключения ситуации, когда открытые ордера остаются на период выходных дней в программе можно задать время в пятницу Set_Hour_5, после которого открытие ордеров не будет происходить.





При начале любого из периодов, в которых запрещено открытие ордеров, а также после перезагрузки компьютера все ордера закроются при достижении минимальной положительной прибыли.





На счете желательно иметь более 1000 долларов.





Предустановленные значения работают при пятизначных (1.00001) котировках EURUSD и GBPUSD, если ваш терминал работает на четырехзначных (1.0001) котировках то значения в пунктах в настройках нужно разделить на 10.





Параметры



