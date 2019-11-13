Wild Angler

Порядок работы


Эксперт работает на любом таймфрейме на любых валютных парах.


При возникновении необходимых условий происходит открытие ордера. 


Программа позволяет задать два периода времени, в которых не будет происходить открытие первичных ордеров, указывается час начала периода отключения и час окончания периода отключения. Эту возможность удобно использовать для исключения времени выхода новостей.


Для исключения ложных срабатываний вследствие изменения цены в период выходных дней в программе можно задать количество часов понедельника Set_Hour_1, при котором не будет происходить открытие ордеров.


Для исключения ситуации, когда открытые ордера остаются на период выходных дней в программе можно задать время в пятницу Set_Hour_5, после которого открытие ордеров не будет происходить.


При начале любого из периодов, в которых запрещено открытие ордеров, а также после перезагрузки компьютера все ордера закроются при достижении минимальной положительной прибыли.


На счете желательно иметь более 1000 долларов.


Предустановленные значения работают при пятизначных (1.00001) котировках EURUSD и GBPUSD, если ваш терминал работает на четырехзначных (1.0001) котировках то значения в пунктах в настройках нужно разделить на 10.


Параметры


  • Set_Lots – объем лота открываемого первого в серии ордера. Рекомендуемое значение – (более 0.02). Устанавливая объем первичного ордера необходимо учитывать коэффициент умножения и, как следствие объем лотов последующих ордеров серии, а также их количество, так как за счет роста залоговых требований свободная маржа будет уменьшаться.

  • Set_CloseProfit – прибыль в деньгах при которой произойдет закрытие первичного ордера серии. Рекомендуемое значение от 2 до 10.

  • Set_Lots_Multiplier – коэффициент на который происходит умножение при открытии ордеров серии. Например: Коэффициент равен (1.5). Объем лота первичного ордера Set_Lots =0.05. Объем лота второго ордера 0.05*1.5=0.07. Объем лота третьего ордера 0.07*1.5=0.10. И так далее. Рекомендуемое значение — более 1.5.

  • Set_Orders_Amount – количество ордеров в серии. Ордера серии будут открываться до тех пор, пока их количество не достигнет данного значения. Рекомендуемое значение — (более 9).

  • Set_Orders_Step – расстояние в пунктах между ордерами серии. Рекомендуемое значение от 20 до 70 пунктов (при пятизначной котировке EURUSD в формате 1.00001), от 2 до 7 (при 1.0001).

  • Set_Hour_5 – время в часах после которого в пятницу, не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении отдельно заданного количественного значения прибыли. Рекомендуемое значение – 13.

  • Set_Hour_1 – время в часах в течение которого в понедельник после открытия торгов, не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении отдельно заданного количественного значения прибыли. Рекомендуемое значение – 4.

  • Set_StartOFF_Hour_1 – час начала первого периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.

  • Set_StopOFF_Hour_1 – час окончания первого периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.

  • Set_StartOFF_Hour_2 – час начала второго периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.

  • Set_StopOFF_Hour_2 – час окончания второго периода, в течение которого не будет происходить открытие первичных ордеров, а все открытые закроются при достижении минимального значения прибыли.

  • Set_Range — Рекомендуемое значение от 150 до 300 пунктов (при пятизначной котировке EURUSD в формате 1.00001), от 15 до 30 (при 1.0001). Чем меньше значение, тем выше надежность, тем меньше прибыль.

  • Set_Deviation - Рекомендуемое значение от 20 до 70 пунктов (при пятизначной котировке EURUSD в формате 1.00001), от 2 до 7 (при 1.0001).

  • Time_Minus_Minut — время в минутах назад от текущего времени на протяжении которого происходит анализ движения цены. Рекомендуемое значение от 30 до 90 минут.


Video Wild Angler
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Experts
Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Experts
Download Trial EA Budak Ubat Channel Limited Time Price! The price will increase by 10 USD after every 10 purchases! How it works When the EA is active, it will analyze the chart based on the Execution Mode parameter. If there are no existing positions on the chart, the EA will enter a trade based on the parameter. If the trend is bullish, it will enter a buy trade and if it is bearish it will enter a sell trade. And it will also set a Stop loss order at a certain distance from the opened trad
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Experts
Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
More from author
News Time
Evgeny Vlasov
Experts
Operation principles The EA works on any timeframe. Currency pairs: EURUSD and GBPUSD. When launching the EA, the open time of two mending orders is set. This time corresponds with critical news releases (or it can be any time according to trader's needs). Before a news release time, for example 5 seconds prior to the release (customizable), the EA opens two pending BUYSTOP and SELLSTOP orders at a user-defined distance with specified stop loss and take profit values. If the price starts moving
Acceleration and Price
Evgeny Vlasov
Experts
Operation Principles The Expert Advisor trades EURUSD and GBPUSD on all timeframes. The robot calculates price movement rate (points per seconds) and defines a trend direction using two closest bars. If the price movement rate reaches the specified value, a market order with the specified TakeProfit, StopLoss and lot volume are opened in the direction of a trend. The configurable TrailingStop is activated after the price reaches the profitable area. The EA opens a single order. No next order is
The punched range
Evgeny Vlasov
Experts
Operation principles The Expert Advisor works on any timeframe and symbol. The main idea: flat is always followed by a strong movement. The EA determines when the price is located within a particular Delta_Range price range for a certain amount of time set in Time_Minus_Minut . Both parameters are customizable. The robot sets two BUYSTOP and SELLSTOP pending orders for a specified delta_stop_run time period on a Set_Delta_Price_Stop distance from the previous price range with the specified Set_T
Plus and plus
Evgeny Vlasov
Experts
The Expert Advisor works on any timeframe and currency pair. A large spectrum of variables and indicators is analyzed during the EA operation. If the required conditions are met, a pending order is placed. The EA does not open the next order until the previous one closes. The EA contains the TrailingStop block making STOPLOSS follow the price. It is the most efficient on the EURUSD, GBPUSD, USDCHF currency pairs, but it can also be used on any other pair. For best results, run the expert at a br
Unlinear modifier
Evgeny Vlasov
Experts
Operation principles Non-linear TrailingStop ! The Expert Advisor works on any timeframe and currency pair. Multiple indicators are analyzed during the EA operation. If the required conditions are met, a market order is placed. The EA does not open the next order until the previous one closes. Important! The significant part of this EA is the TrailingStop block, making the StopLoss follow the price. The main difference between this block from the standard one is that it is not linear. Specify t
Trinitrotoluol
Evgeny Vlasov
Experts
Work order The EA works on any timeframe and any currency pair. During operation, the EA analyzes a wide range of variables and indicators. Once necessary conditions occur, the EA opens a pending order. The EA doesn't open another order until you the previous one is closed. The EA contains the TrailingStop block, enabling you to move STOPLOSS following the price movement. The EX performs most effectively on EURUSD, GBPUSD, USDCHF, but also can be used on any other currency pair. For best result,
Super Mart
Evgeny Vlasov
Experts
Operation principles The Expert Advisor works on any timeframe and symbol. The robot analyzes the relative MAs position. Pending orders are opened after the necessary conditions are met. No next order is opened till the previous one is closed. The server time is analyzed when opening orders. The EA opens orders in the most appropriate trading periods. A lot volume ratio is used when entering the market. The lot volume is changed during trading. You only need to set six parameters. Parameters Se
The green billow
Evgeny Vlasov
Experts
Operation principles The main advantage of the Expert Advisor is that you do not need to set multiple parameters and understand the Forex market principles. All you need is to set one parameter according to the recommendations given in the description and launch the EA. The robot calculates the necessary lot volume, acceptable risk and closing amount. The EA works on any timeframe and symbol. Several parameters and indicators are analyzed during the EA operation. Orders are opened and profit is
T Rex
Evgeny Vlasov
2.5 (2)
Experts
Порядок работы Cоветник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. В настройках вам
Limitless Horizons
Evgeny Vlasov
Experts
Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие отложенного ордера, который остается открытым в течение определенного времени. Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока
Green universe
Evgeny Vlasov
Experts
Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько индикаторов, показатели объема торгов, скорость изменения цены. При возникновении необходимых условий происходит открытие отложенного ордера, который остается открытым в течение определенного времени, которое задается трейдером. Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движ
Utahraptor
Evgeny Vlasov
Experts
Порядок работы В советнике использован блок анализа ценового движения аналогичный блоку советника T-Rex. Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий. Советник не имеет блок модификации и не позволяет выставлять уровни TakeProfit и StopLoss, вместо этого выставляются уровни прибыли и убытка в денежном выражении. Это позволяет обойти минимальные уровни, установленные брокером. Параметры Set_Lots – объем лота открываем ого ордера. CloseProfit – прибыль по позиции, при
Boomerang
Evgeny Vlasov
Experts
Boomerang Порядок работы Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий. Советник не имеет блок модификации и не позволяет выставлять уровни TakeProfit и StopLoss, вместо этого выставляются уровни прибыли и убытка в денежном выражении. Это позволяет обойти минимальные уровни, установленные брокером. Номинальные значения, предустановленные в советнике соответствуют наибольшей эффективности на пятизнаке EURUSD и GBPUSD. Если в вашем терминале (у брокера) валютные пары имеют н
Three lines
Evgeny Vlasov
Experts
Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе це
You CDI
Evgeny Vlasov
Experts
You CDI (You Can Do It) Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка , при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максим
Daytime prey
Evgeny Vlasov
Experts
Daytime prey Порядок работы Простой, но эффективный советник. Все что вам требуется – установить желаемое время торговли и величину лота, все остальное советник сделает за вас. Более стабильно проявляет себя на паре EURUSD. В основе торговли лежит анализ трендов и эксклюзивный способ замера скорости изменения цены. Хорошо показывает себя на европейской торговой сессии.    Параметры    Exchange_rate_to_the_dollar – курс валюты счета по отношению к доллару. Например если счет в Рублях, то параметр
Tank with money
Evgeny Vlasov
Experts
Tank with money   Порядок работы   Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка, при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник торгует на откатах цены. Блок TrailingStop позволяет достигать максимальную прибыль в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к   TakeProfit, т
ParabolicCCI
Evgeny Vlasov
Utilities
Программа работает на сочетании двух индикаторов.   Set _ Lot = 0.01 – значение объема лота Set _ TP = 100 – значение тейкпрофит в пунктах Set _ SL = 100 – значение стоплосс в пунктах Up _ Limit _ CCI = 100 – верхний предел CCI Down _ Limit _ CCI = -100 – нижний предел CCI Delta _ CCI = 25 – отклонение CCI от первой свечи Set _ Time _ Frame _ CCI = 15 – значение таймфрейма для расчета CCI Set _ Period _ CCI = 14 – значение периода для расчета CCI Set _ Price _ CCI = 0 – тип цены, по которому вед
Tick counter
Evgeny Vlasov
Utilities
Программа при запуске в тестере выполняет подсчет количества пришедших тиков и пишет количество в строке комментариев. Программа может быть использована для сравнения качества исторических данных из разных источников в тестере. При запуске на счете онлайн тики будут считаться с момента запуска программы. При запуске на разных терминалах можно сравнивать разных брокеров на предмет объема предоставленных ценовых данных.
The Start
Evgeny Vlasov
Experts
Operation principles For the Expert Advisor operation, it is necessary to configure three parameters in accordance with recommendations. The EA works on any timeframe and symbol. The EA analyzes the movement of price beyond a set formed price range, the movement speed and the trend. A position is opened when necessary conditions occur. Parameters Сurrency pair . Recommended values for symbols: five-digit EURUSD in the format 1.00001 – 1, four-digit EURUSD in the format 1.0001 – 2; five-digit GB
Smartadviser
Evgeny Vlasov
Experts
Эксперт можно запускать на разных валютных парах, больше ассоциирован с EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Можно запускать в одном терминале на разных парах одновременно, открытие позиций не будет пересекаться, что позволяет сохранить необходимый баланс счета для работы программы. Названия советников на разных валютных парах одного терминала не должны быть одинаковыми. Настройки: Account currency = 1 USD - Если валюта счета доллары США, то установите значение 1, если валюта счета отличается, то установите
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