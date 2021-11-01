Daytime prey
Порядок работы
Простой, но эффективный советник. Все что вам требуется – установить желаемое время торговли и величину лота, все остальное советник сделает за вас. Более стабильно проявляет себя на паре EURUSD. В основе торговли лежит анализ трендов и эксклюзивный способ замера скорости изменения цены. Хорошо показывает себя на европейской торговой сессии.
Параметры
- Exchange_rate_to_the_dollar – курс валюты счета по отношению к доллару. Например если счет в Рублях, то параметр Exchange_rate_to_the_dollar нужно установить 73. Если счет в Евро то параметр Exchange_rate_to_the_dollar нужно установить 0,85. Если счет в долларах, то оставить равным 1.
- Set_Start_Hour – Время начала торговли.
- Set_Time_Off – Время окончания торговли.
- Set_Lots – объем лота открываемой позиции.
- Code - установите равным 777.
