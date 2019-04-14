Boomerang

Порядок работы





Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.

Советник не имеет блок модификации и не позволяет выставлять уровни TakeProfit и StopLoss, вместо этого выставляются уровни прибыли и убытка в денежном выражении. Это позволяет обойти минимальные уровни, установленные брокером.

Номинальные значения, предустановленные в советнике соответствуют наибольшей эффективности на пятизнаке EURUSD и GBPUSD.

Если в вашем терминале (у брокера) валютные пары имеют названия с дополнительными символами (например #EURUSD четырехзнак) напишите мне сообщение я внесу изменения для улучшения надежности работы советника.

Если нужна помощь в настройках, пишите личные сообщения.





Параметры

Set_Lots – объем лота открываемого ордера.

CloseProfit – прибыль по позиции, при которой будет происходить закрытие с учетом свопа.

CloseLoss – убыток по позиции, при которой будет происходить закрытие с учетом свопа.

Set_Delta_Price_Stop — Расстояние в пунктах до отложенного ордера. (рекомендуемое значение для EURUSD и GBPUSD пятизнак — 20-40, четырехзнак — 2-4) Минимальное значение ограничено брокером.

Set_Limit_Move — Настройка влияющая на частоту открытия ордеров (чем меньше, тем чаще, рекомендуемое значение для EURUSD и GBPUSD пятизнак — 250-500, четырехзнак — 25-50)

Set_Max_Spread – максимальный допустимый спред в пунктах.

Start_Hour_Trade - время (в часах) начала торговли

Stop_Hour_Trade - время (в часах) окончания торговли

Magic_Number_Buy — магический номер позиции BUY

Magic_Number_Sell - магический номер позиции SELL

Flag – установите параметр равным 123789.





