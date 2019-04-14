Boomerang
- Experts
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- Version: 5.0
- Updated: 14 April 2019
- Activations: 5
Boomerang
Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.
Советник не имеет блок модификации и не позволяет выставлять уровни TakeProfit и StopLoss, вместо этого выставляются уровни прибыли и убытка в денежном выражении. Это позволяет обойти минимальные уровни, установленные брокером.
Номинальные значения, предустановленные в советнике соответствуют наибольшей эффективности на пятизнаке EURUSD и GBPUSD.
Если в вашем терминале (у брокера) валютные пары имеют названия с дополнительными символами (например #EURUSD четырехзнак) напишите мне сообщение я внесу изменения для улучшения надежности работы советника.
Если нужна помощь в настройках, пишите личные сообщения.
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Set_Lots – объем лота открываемого ордера.
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CloseProfit – прибыль по позиции, при которой будет происходить закрытие с учетом свопа.
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CloseLoss – убыток по позиции, при которой будет происходить закрытие с учетом свопа.
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Set_Delta_Price_Stop — Расстояние в пунктах до отложенного ордера. (рекомендуемое значение для EURUSD и GBPUSD пятизнак — 20-40, четырехзнак — 2-4) Минимальное значение ограничено брокером.
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Set_Limit_Move — Настройка влияющая на частоту открытия ордеров (чем меньше, тем чаще, рекомендуемое значение для EURUSD и GBPUSD пятизнак — 250-500, четырехзнак — 25-50)
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Set_Max_Spread – максимальный допустимый спред в пунктах.
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Start_Hour_Trade - время (в часах) начала торговли
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Stop_Hour_Trade - время (в часах) окончания торговли
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Magic_Number_Buy — магический номер позиции BUY
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Magic_Number_Sell - магический номер позиции SELL
Flag – установите параметр равным 123789.