Eldorado Scalper

Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD

Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру.

Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высоким потенциалом реализации.

Концепция 

Устойчивое преимущество достигается не за счет единичного прогноза, а путем последовательного принятия микродезиций:

  • Оценка текущего состояния рынка;

  • Отсев нестабильных фаз;

  • Анализ направленного давления;

  • Измерение потенциала расширения;

  • Контроль ликвидности и экспозиции;

  • Выбор момента исполнения;

  • Отказ от сделки при недостаточной уверенности.


Архитектура

Scalper Core — центральный аналитический движок, непрерывно оценивающий взаимосвязи между:

  • Ценовой структурой;

  • Направленным импульсом;

  • Волатильностью;

  • Уровнем ликвидности;

  • Торговыми сессиями;

  • Условиями риска.

Система не рассматривает сигналы изолированно. Любое решение принимается только при подтверждении широким рыночным контекстом.

Adaptive Price Field (APF)

Модуль APF интерпретирует поведение цены в рамках текущей структуры, определяя состояния:

  • Расширение и сжатие;

  • Дисбаланс;

  • Переток ликвидности;

  • Продолжение или истощение импульса;

  • Нестабильные фазы.

Одинаковые по форме паттерны обрабатываются по-разному, если их внутренняя рыночная среда отличается.

Market Memory Layer (MML)

MML анализирует недавнюю историю цены для классификации текущей фазы рынка:

  • Трендовое движение;

  • Переходная фаза;

  • Ускорение / Истощение;

  • Консолидация;

  • Структурное восстановление.

Этот слой исключает принятие решений на основе изолированных свечей, оценивая движение в контексте предшествующей динамики.

Scenario Recognition Engine (SRE)

Перед входом SRE классифицирует рыночный сценарий:

  • Контролируемый тренд;

  • Направленный пробой;

  • Переход ликвидности;

  • Волатильный всплеск;

  • Сбалансированная консолидация.

При отсутствии согласованности условий система пропускает сделку. Избирательность — осознанная часть архитектуры.



Учет торговых сессий

Поведение золота кардинально различается в азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую сессии. Eldorado Scalper интегрирует сессионный контекст в оценку ликвидности, волатильности и вероятности ложных пробоев. Сессионный фильтр не является самостоятельным сигналом, но выступает важным элементом общей оценки Matrix Core.

Контролируемое участие в рынке

Система не является высокочастотной и не стремится к максимизации числа сделок. Приоритеты:

  1. Структура важнее активности — ожидание согласованных условий.

  2. Избирательность важнее частоты — паузы в торговле являются частью фильтрации.

  3. Качество важнее количества — система целенаправленно ищет структурированные возможности.

В периоды нестабильности советник может оставаться вне рынка несколько дней.

Архитектура управления риском

Риск-менеджмент встроен в ядро MicroEdge. Размер экспозиции рассчитывается с учетом:

  • Текущей волатильности;

  • Структурной дистанции до целей;

  • Параметров счета;

  • Активного сценария и спецификаций инструмента.

Система не обещает безошибочности, но гарантирует дисциплинированное и измеримое управление капиталом на длительной дистанции.


Ключевые преимущества

Компонент Описание
Многоуровневый анализ Интеграция нескольких аналитических слоев вместо одного индикатора.
Специализированный GUI Уникальный интерфейс, включающий APF, Signal Deck и телеметрию.
Структурированная торговля XAUUSD Учет сессий, ликвидности и расширения, свойственных золоту.
Адаптивная обработка Гибкая интерпретация рынка при изменении импульса и структуры.
Избирательность Фильтрация слабых и нестабильных условий.
Интегрированный риск Согласование объема позиции с рыночной структурой.
Полная автоматизация Не требует вмешательства после установки и настройки.

Расширенная визуализация

Графический интерфейс отображает:

  • Направление сценария и сессию;

  • Состояние расширения и тренда;

  • Данные волатильности и потока;

  • Оценку ликвидности и уверенности;

  • Контекст риска.


Торговые условия

Параметр Значение
Инструмент XAUUSD (Золото)
Таймфрейм M5
Платформа MetaTrader 5
Режим Полностью автоматический
Тип счета ECN / Raw Spread
Инфраструктура Стабильное VPS-соединение
Частота Переменная, зависит от рыночных условий
Риск-профиль Настраивается пользователем

Качество исполнения брокера, спред и проскальзывание могут влиять на фактические результаты.

Целевая аудитория

Продукт ориентирован на трейдеров, ценящих:

  • Структурированную автоматизацию;

  • Прозрачную визуализацию;

  • Избирательный подход к сделкам;

  • Долгосрочную оценку эффективности;

  • Гибкое управление риском;

  • Публичный мониторинг реального счета.

Прозрачность и мониторинг

Исторические тесты не заменяют реальную торговлю. На результаты влияют:

  • Изменения спреда и ликвидности;

  • Проскальзывание и комиссии;

  • Качество исполнения брокера;

  • Задержки соединения и форс-мажоры.

Публичный сигнал позволяет оценить текущее поведение системы в реальных рыночных условиях, однако не является гарантией будущей доходности.

Заключение

Eldorado Scalper создан на фундаментальном принципе: преимущество строится не на идеальном прогнозе, а на дисциплинированной последовательности интеллектуальных решений.

Система не пытается предугадать каждый тик. Она наблюдает, фильтрует, ожидает и действует только при распознавании структурированной возможности.

Три столпа системы:

  1. Точность — анализ без компромиссов.

  2. Интеллект — многоуровневая оценка.

  3. Исполнение — дисциплина на всех этапах.

Eldorado Scalper
Распознайте структуру. Измерьте преимущество. Исполняйте точно.

Предупреждение о рисках

Алгоритмическая торговля сопряжена с риском убытков. Исторические данные, тесты и скриншоты не гарантируют будущих результатов. Тестер стратегий не имитирует реальные спреды, проскальзывание и исполнение ордеров. Публичный мониторинг отражает текущую историю, но не служит гарантией. Рекомендуется оценить финансовое положение, протестировать систему на демо-счете и использовать капитал, потерю которого вы готовы принять.


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Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Experts
ArtQuant Gold — Multi-Module Expert Advisor for XAUUSD ArtQuant Gold is an automated trading system developed exclusively for Gold trading on MetaTrader 5. The EA combines multiple independent trading modules with centralized portfolio management, exposure limits, execution filters, virtual trade management and account-protection tools. It is designed for traders who want a dedicated XAUUSD system without having to configure individual indicators or internal strategy parameters. ArtQuant Gold su
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Experts
PROP FIRM READY!  --> DOWNLOAD ALL SET FILES WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW (from 399$ only) : Choose 1 EA for Free! (limited to 2 trade accounts numbers, any of my EAs except UBS) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Live Signal 2 !! THE GOLD PHANTOM IS HERE !! After the massive success of The Gold Reaper, I'm extremely proud to introduce its powerful brother: The Gold Phantom , a pure, no-nonsense breako
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strate
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
AI Aurum Pivot - Professional XAUUSD Expert Advisor      Important: Customer feedback for  AI Aurum Pivot. CLICK HERE  AI Aurum Pivot is a fully automated Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 4 and MetaTrader 5. The system is built around a confirmed pivot breakout strategy combined with an internal AI-based filter that evaluates market structure and trade quality before any entry is made. Only 3 copies remaining at the current price. Next price: $1199.99 Real
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Experts
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Gold Wizard AI — Neuro-Scalper for XAUUSD. Trading at Quantum Speed Forget about traditional trading. While others are looking for reversals on daily charts, the Gold Wizard AI neural network has already profited from micro-movements and is ready for the next impulse. This is not just an expert advisor, but a high-frequency computing complex designed exclusively for the anomalous nature of gold (XAUUSD). Where a person sees chaos in quotes, the algorithm reads the hidden geometry of the market.
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Mine Advisor MT5: Your Personal Digital Mine in the Forex Market Are you looking for more than just another indicator, but a monumental technological solution for preserving and growing your capital? Welcome to the era of institutional algorithmic trading. Gold Mine Advisor is the pinnacle of programming and financial engineering, created exclusively for the MetaTrader 5 trading platform. This expert advisor was developed with a single purpose: to transform the dynamic fluctuations of t
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Gold Spark AI — Fully Automated XAUUSD Trading Gold Spark AI is a high-tech trading expert developed specifically for the highly volatile gold market ( XAUUSD ). The robot combines advanced reversal point detection algorithms and strict mathematical capital controls to turn the precious metal's price fluctuations into stable profits. The algorithm is based on the proprietary momentum indicator / scalping on rollbacks / breakout of price channels , which eliminates random transactions and minimi
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Experts
Valkyrie Gold MT5 | Algorithmic Impulse of the Benchmark Asset Welcome to the era of institutional capital management in the precious metals market. The Valkyrie Gold MT5 Expert Advisor is a high-frequency algorithmic tool designed specifically for XAUUSD volatility. Combining trend-following math with breakout momentum detection, the robot profits from gold price surges while maintaining strict risk management. This isn't a mass-market product, but a proven hedge fund-level strategy. Its cor
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Hyperion XAU
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Experts
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Midas Pulse
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Experts
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Aureus Guard
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Experts
Aureus Guard is a fully automated trading algorithm (Expert Advisor) designed for passive capital management in the Forex market. The advisor's operation is based on volatility filters and complex mathematical models that mitigate market noise. The robot's primary goal is to preserve deposits during periods of turbulence and steadily increase capital during trend movements, using purely machine-calculated logic without trader intervention. This product is designed for traders who value their ti
Apex XAU Algorithm
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Apex XAU Algorithm is a fully automated trading system for the gold market (XAUUSD), optimized for high volatility conditions. The robot uses a unique mathematical algorithm and elements of artificial intelligence to analyze market dynamics and identify momentum movements. Operating principle: The robot evaluates price movement based on structural features and rate of change. Trades are opened only when momentum is confirmed, and weak or sideways movements are ignored. The algorithm does not us
Midas XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Midas XAU: Премиальный Алгоритм ИИ для Профессионального Трейдинга Золотом Midas XAU — это революционная, полностью автономная торговая экосистема нового поколения, созданная специально для покорения самого ликвидного и волатильного инструмента — Золота (XAUUSD). В основе советника лежит уникальный синергетический алгоритм, объединяющий глубокий математический анализ рыночной микроструктуры и передовые элементы искусственного интеллекта. Робот разработан для трейдеров, которые ценят безопасн
XAU Ultra EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
XAU Ultra is a professional algorithmic Expert Advisor for the MetaTrader 5 terminal, designed for fully automated high-frequency scalping on spot gold (XAUUSD). Below is an extended, technically detailed specification of the robot. 1. Architecture and mathematical basis The robot operates on the M5 timeframe, using every tick analysis to reduce execution delays. [M5 Tick Data Stream] [Session and Spread Filter] (Blocking when spread widens/news) [Adaptive IQ Block] (Tick Volume + A
Aqua Regia
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Aqua Regia — an adaptive system for trading XAUUSD. Dissolve market noise. Keep pure results. The gold market doesn't forgive impulsive decisions and chaotic actions. Aqua Regia is designed for those who value cold calculation and are looking for a highly accurate tool for trading the XAUUSD pair. The algorithm finds stable price movement vectors, completely ignoring market turbulence. Algorithm Philosophy: Chemical Purity of Transactions The system's name refers to the unique ability of Aqua
Nugget Flow
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Nugget Flow — an intelligent gold trading system Follow the market movement, not randomness Gold trading requires speed, discipline, and precise calculations. Nugget Flow is designed for traders who need a reliable automated tool for trading XAUUSD. The advisor analyzes market conditions in real time and opens trades only when conditions are favorable. What makes Nugget Flow different? The system is based on a comprehensive analysis model that combines price action, technical filters, and
Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
BULLION WAVE — THE GOLDEN ALGORITHM OF ACCURACY "Catch the trend wave without getting lost in the market noise" Why Bullion Wave? Because in the world of XAUUSD, the stakes are too high to rely on luck. We've transformed complex analysis into flawless entry points. Meet Bullion Wave : a professional MT5 expert advisor where math meets the art of trading. WHAT'S THE POWER OF BULLION WAVE? Our algorithm doesn't just "look at a chart." It's a multidimensional scanner that combines price patte
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Infinity Impulse MT5 – An Effective Trading Robot for XAU/USD Infinity Impulse MT5 Features - Versatility and Adaptability Versatility: Infinity Impulse supports a variety of trading approaches and concepts. Automation: Frees users from constant market monitoring. Customizability: Can be adapted to specific tasks and market conditions. Market Analysis Technical Indicators: Uses moving averages, Bollinger Bands and price channels for analysis. Fluctuation Filtering: Effectively filters out ran
Aurus Queen
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного. В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торго
Gold Horizon M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Horizon M5: Asian Session Liquidity Cyber Arbitrage Introducing not just a trading robot, but a next-generation high-frequency algorithmic system— Gold Horizon M5 . This specialized computing system is designed to extract superprofits from the most volatile asset of our time—gold (XAUUSD). The core of the advisor is a deeply layered Asian Range Breakout strategy that has undergone a radical architectural refactoring. The algorithm is adapted to the extreme dispersion and clustered volatilit
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