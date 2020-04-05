Eldorado Scalper
- Experts
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Version: 1.26
- Activations: 5
Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру.
Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высоким потенциалом реализации.
Концепция
Устойчивое преимущество достигается не за счет единичного прогноза, а путем последовательного принятия микродезиций:
-
Оценка текущего состояния рынка;
-
Отсев нестабильных фаз;
-
Анализ направленного давления;
-
Измерение потенциала расширения;
-
Контроль ликвидности и экспозиции;
-
Выбор момента исполнения;
-
Отказ от сделки при недостаточной уверенности.
Архитектура
Scalper Core — центральный аналитический движок, непрерывно оценивающий взаимосвязи между:
-
Ценовой структурой;
-
Направленным импульсом;
-
Волатильностью;
-
Уровнем ликвидности;
-
Торговыми сессиями;
-
Условиями риска.
Система не рассматривает сигналы изолированно. Любое решение принимается только при подтверждении широким рыночным контекстом.
Adaptive Price Field (APF)
Модуль APF интерпретирует поведение цены в рамках текущей структуры, определяя состояния:
-
Расширение и сжатие;
-
Дисбаланс;
-
Переток ликвидности;
-
Продолжение или истощение импульса;
-
Нестабильные фазы.
Одинаковые по форме паттерны обрабатываются по-разному, если их внутренняя рыночная среда отличается.
Market Memory Layer (MML)
MML анализирует недавнюю историю цены для классификации текущей фазы рынка:
-
Трендовое движение;
-
Переходная фаза;
-
Ускорение / Истощение;
-
Консолидация;
-
Структурное восстановление.
Этот слой исключает принятие решений на основе изолированных свечей, оценивая движение в контексте предшествующей динамики.
Scenario Recognition Engine (SRE)
Перед входом SRE классифицирует рыночный сценарий:
-
Контролируемый тренд;
-
Направленный пробой;
-
Переход ликвидности;
-
Волатильный всплеск;
-
Сбалансированная консолидация.
При отсутствии согласованности условий система пропускает сделку. Избирательность — осознанная часть архитектуры.
Учет торговых сессий
Поведение золота кардинально различается в азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую сессии. Eldorado Scalper интегрирует сессионный контекст в оценку ликвидности, волатильности и вероятности ложных пробоев. Сессионный фильтр не является самостоятельным сигналом, но выступает важным элементом общей оценки Matrix Core.
Контролируемое участие в рынке
Система не является высокочастотной и не стремится к максимизации числа сделок. Приоритеты:
-
Структура важнее активности — ожидание согласованных условий.
-
Избирательность важнее частоты — паузы в торговле являются частью фильтрации.
-
Качество важнее количества — система целенаправленно ищет структурированные возможности.
В периоды нестабильности советник может оставаться вне рынка несколько дней.
Архитектура управления риском
Риск-менеджмент встроен в ядро MicroEdge. Размер экспозиции рассчитывается с учетом:
-
Текущей волатильности;
-
Структурной дистанции до целей;
-
Параметров счета;
-
Активного сценария и спецификаций инструмента.
Система не обещает безошибочности, но гарантирует дисциплинированное и измеримое управление капиталом на длительной дистанции.
Ключевые преимущества
|Компонент
|Описание
|Многоуровневый анализ
|Интеграция нескольких аналитических слоев вместо одного индикатора.
|Специализированный GUI
|Уникальный интерфейс, включающий APF, Signal Deck и телеметрию.
|Структурированная торговля XAUUSD
|Учет сессий, ликвидности и расширения, свойственных золоту.
|Адаптивная обработка
|Гибкая интерпретация рынка при изменении импульса и структуры.
|Избирательность
|Фильтрация слабых и нестабильных условий.
|Интегрированный риск
|Согласование объема позиции с рыночной структурой.
|Полная автоматизация
|Не требует вмешательства после установки и настройки.
Расширенная визуализация
Графический интерфейс отображает:
-
Направление сценария и сессию;
-
Состояние расширения и тренда;
-
Данные волатильности и потока;
-
Оценку ликвидности и уверенности;
-
Контекст риска.
Торговые условия
|Параметр
|Значение
|Инструмент
|XAUUSD (Золото)
|Таймфрейм
|M5
|Платформа
|MetaTrader 5
|Режим
|Полностью автоматический
|Тип счета
|ECN / Raw Spread
|Инфраструктура
|Стабильное VPS-соединение
|Частота
|Переменная, зависит от рыночных условий
|Риск-профиль
|Настраивается пользователем
Качество исполнения брокера, спред и проскальзывание могут влиять на фактические результаты.
Целевая аудитория
Продукт ориентирован на трейдеров, ценящих:
-
Структурированную автоматизацию;
-
Прозрачную визуализацию;
-
Избирательный подход к сделкам;
-
Долгосрочную оценку эффективности;
-
Гибкое управление риском;
-
Публичный мониторинг реального счета.
Прозрачность и мониторинг
Исторические тесты не заменяют реальную торговлю. На результаты влияют:
-
Изменения спреда и ликвидности;
-
Проскальзывание и комиссии;
-
Качество исполнения брокера;
-
Задержки соединения и форс-мажоры.
Публичный сигнал позволяет оценить текущее поведение системы в реальных рыночных условиях, однако не является гарантией будущей доходности.
Заключение
Eldorado Scalper создан на фундаментальном принципе: преимущество строится не на идеальном прогнозе, а на дисциплинированной последовательности интеллектуальных решений.
Система не пытается предугадать каждый тик. Она наблюдает, фильтрует, ожидает и действует только при распознавании структурированной возможности.
Три столпа системы:
-
Точность — анализ без компромиссов.
-
Интеллект — многоуровневая оценка.
-
Исполнение — дисциплина на всех этапах.
Eldorado Scalper
Распознайте структуру. Измерьте преимущество. Исполняйте точно.
Предупреждение о рисках
Алгоритмическая торговля сопряжена с риском убытков. Исторические данные, тесты и скриншоты не гарантируют будущих результатов. Тестер стратегий не имитирует реальные спреды, проскальзывание и исполнение ордеров. Публичный мониторинг отражает текущую историю, но не служит гарантией. Рекомендуется оценить финансовое положение, протестировать систему на демо-счете и использовать капитал, потерю которого вы готовы принять.