Netting Panel RSJ
- Utilities
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JETINVESTRoberto Junqueira, is Trader for over 20 years and has been developing indicators and trading experts for more than 10 years for the Forex, Cryptocurrencies and Stock Exchanges markets.
- Version: 1.0
Funcionamento:
O Painel Netting Panel RSJ funciona com qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico.
Ele funciona em contas do tipo "Netting" e "Hedge", mas gerencia apenas uma posição por ativo, por isso o nome Netting. Se ele for executado em contas do tipo "Hedge", ele fará o gerenciamento e proteção apenas da posição mais antiga, ou seja, da primeira posição que foi aberta por ele.
Em contas "Netting" quando os botões "SELL" ou "BUY" forem pressionados, ocorrerá incremento ou decremento da posição. No caso do incremento em que ocorra preço médio, indiferente se à favor ou contra a posição atual, o Painel fará automaticamente os ajustes necessários sempre baseado nas configurações atuais feitas pelo o usuário.
Em contas "Hedge" quando os botões "SELL" ou "BUY" forem pressionados, ocorrerá a abertura de novas posições, sem que afete a posição atual que está sendo gerenciada pelas configurações do usuário. Caso a posição atual na conta do tipo "Hedge" seja fechada e existam uma ou mais posições abertas pelo Painel no mesmo ativo, automaticamente o Painel irá gerenciar a posição mais antiga.
O Painel Netting Panel RSJ possui os seguintes recursos:
- Variação em % do ativo atual com relação ao seu fechamento do dia anterior.
- Contador regressivo para fechamento do candle atual (baseado no timeframe do gráfico atual).
- Valores de "BID" e "ASK" do ativo atual.
- Configuração no tamanho do lote aplicado nas operações de compra e venda.
- Botões de compra e venda à mercado.
- Configuração do offset máximo (podendo ser positivo ou negativo) do preço no momento da execução da ordem à mercado.
- Detalhes da posição atual em gerenciamento (Verde em lucro ou vermelho em prejuízo) :
- Tipo da posição ("BUY" / "SELL") informando o tamanho em lotes e o preço da mesma.
- Variação da posição em % com relação ao Saldo da Conta, e valor do lucro ou prejuízo na moeda corrente do ativo.
- Variação em % e em pontos com relação ao preço de entrada da posição.
- Valor do Stop Loss atual com as seguintes informações:
- Variação em % do preço de entrada.
- Número de pontos à partir do preço de entrada.
- Preço de ativação do Stop Loss
- Valor estimado do lucro ou prejuízo caso seja executado o Stop Loss na moeda corrente do ativo.
- Valor do Take Profit atual com as seguintes informações :
- Variação em % do preço de entrada.
- Número de pontos à partir do preço de entrada.
- Preço de ativação do Take Profit
- Valor estimado do lucro caso seja executado o Take Profit na moeda corrente do ativo.
- Contabilização global do lucro ou prejuízo atual da conta. Soma de todos os resultados das posições em aberto de todos os ativos na conta atual. (Verde em lucro ou vermelho em prejuízo)
- Configuração do objetivo em pontos do Target da operação à ser aberta.
- Configuração do Risk & Reward da operação à ser aberta. Esta configuração é um multiplicador a ser aplicado sobre o objetivo configurado no Target. Ela configurará o Take Profit e o Stop Loss.
- Configuração do Trailling Stop em % calculado sobre o Take Profit configurado da operação.
- Configuração do Step do Trailling Stop caso ele seja ativado.
- Informação do indicador ATR (Average True Range) automaticamente a cada ciclo de 1 minuto feito sobre o timeframe do gráfico atual e pelo período configurado pelo usuário. Apresenta uma sugestão de ATR FIBO multiplicado pelo fator padrão de Fibonacci.
- Botão de fechamento da posição atual.
- Botão de proteção da posição atual chamado "Breakeven". Só irá funcionar se o preço estiver pelo menos um TICK distante e positivo na posição atual.
- Botão de inversão da posição. Transforma um posição vendida em comprada e uma posição comprada em vendida.
- Botão de fechamento de todas as posições. No caso de contas "Netting" caso o Painel esteja aberto em vários ativos utilizando o mesmo "Magic Number", também chamado de EA ID, fechará todas as posições abertas por este ID. No caso de contas "Hedge" ele fechará todas as posições abertas no ativo atual, mas apenas as que foram abertas pelo Painel.
Esta boleta é uma ferramenta essencial para o trader que quer otimizar as suas operações. Parabéns Roberto, ficou muito bom.