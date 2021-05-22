O Painel Netting Panel RSJ funciona com qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico.

Ele funciona em contas do tipo "Netting" e "Hedge", mas gerencia apenas uma posição por ativo, por isso o nome Netting. Se ele for executado em contas do tipo "Hedge", ele fará o gerenciamento e proteção apenas da posição mais antiga, ou seja, da primeira posição que foi aberta por ele.

Em contas "Netting" quando os botões "SELL" ou "BUY" forem pressionados, ocorrerá incremento ou decremento da posição. No caso do incremento em que ocorra preço médio, indiferente se à favor ou contra a posição atual, o Painel fará automaticamente os ajustes necessários sempre baseado nas configurações atuais feitas pelo o usuário.

Em contas "Hedge" quando os botões "SELL" ou "BUY" forem pressionados, ocorrerá a abertura de novas posições, sem que afete a posição atual que está sendo gerenciada pelas configurações do usuário. Caso a posição atual na conta do tipo "Hedge" seja fechada e existam uma ou mais posições abertas pelo Painel no mesmo ativo, automaticamente o Painel irá gerenciar a posição mais antiga.

O Painel Netting Panel RSJ possui os seguintes recursos: