DataFeeder

https://www.patreon.com/joaopeuko

https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration









Esse Expert Advisor copia os dados("symbol,last,bid,ask") dos ativos que foram colocados na lista e só funciona enquanto o mercado esta aberto.





Esse EA não é um link DDE ou RTD, as informações não são passadas em tempo real ao excel. O EA tem um delay de 30 segundos e o Excel tem um delay de 1 minuto.





A vantagem desse EA é que ele dispensa o uso de programas intermediários entre o MetaTrader e o Excel.

Os valores que são copiados são "symbol,last,bid,ask".

Para usar você precisará do EA em um gráfico e o Excel.





Para configurar o EA você pode seguir as sequencias de imagens.





Basta abrir o Excel, encontrar o arquivo .csv gerado pelo EA e pronto.

Para que a tabela seja atualizado a cada um minuto a configuração deve ser alterada em Dados > Conexões.







