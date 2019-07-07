Scalping Trend Strength

"Dynamic Trading Oscillator" - is an advanced custom Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool for MT4! - New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. - Dynamic Trading Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. - Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from dynamic OverSold/OverBought areas. - Oversold values: below Blue line, Overbought values: above Red line . - This indicator is great to combine with Price Action patterns as well. -