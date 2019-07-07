Scalping Trend Strength
- Indicators
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Yaroslav VarankinI love to trade in the financial market and everything connected with it. I also like programming, this is my hobby in my free time.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Scalping Trend Strength в его основе лежит анализ сделок в реальном времени из стакана
по етому в тестере он не работает
индикатор разпазнает тренд флет пресичением линий указывает направление тренда тлично подходит для скальпинга бинарных и турбо опцыонов на одну свечу и отлично подойдет к вашей стратегии как фильтр или станет хорошим началом для создания собственной стратегии...