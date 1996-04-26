Mega Level
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Yaroslav VarankinI love to trade in the financial market and everything connected with it. I also like programming, this is my hobby in my free time.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Esta es una de las modificaciones de los canales Keltner.
Ayuda a identificar puntos de entrada y salida lógicos.
Ayuda a determinar un posible movimiento de precios.
Crea canales equidistantes que se convierten en niveles de soporte y resistencia dinámicos.
Facilita enormemente el análisis del mercado visual.
El indicador es un multi-tiempo multi-tiempo muestra buenos resultados.