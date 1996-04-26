Mega Level

Esta es una de las modificaciones de los canales Keltner. Ayuda a identificar puntos de entrada y salida lógicos. Ayuda a determinar un posible movimiento de precios. Crea canales equidistantes que se convierten en niveles de soporte y resistencia dinámicos. Facilita enormemente el análisis del mercado visual. El indicador es un multi-tiempo multi-tiempo muestra buenos resultados.



