Big Scalper Pro
- Indicators
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Yaroslav VarankinI love to trade in the financial market and everything connected with it. I also like programming, this is my hobby in my free time.
- Version: 1.0
- Activations: 5
- комбинированный осциллятор, отображающий на ценовом графике Сигналы на вход отображаются в виде стрелок соответствующего цвета, а также дублируются текстовым сообщением.
- есть звуковые и текстовые алерты
- push уведомления
- уведомления на email все это можно включить и выключить в настройках индикатора
- настройки период это период главного индикатора
- в период это период дополнительного индикатора волатильности