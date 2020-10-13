LaboratoryMoney EURCAD

1

🔥Laboratory.Money EUR/CAD M30®🔥

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive EUR/CAD M30 🔥

🔔 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий.
Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера.
Все изменения в настройках эксперта вы делаете на свой страх и риск.
Сама торговая стратегия с определением точки входа в рынок уже заложена в код и не доступна в списке настроек. Стратегия является авторской и принадлежит Владельцу сайта Laboratory.Money

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive USD/CAD M30🔥

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive GBP/CHF M30🔥

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive CAD/CHF M30🔥

Рекомендуемый Брокер: RoboForex.($-¢)
Тип счёта: Стандарт (обязательно там где плавающий спред. Нельзя использовать счета без спреда "!Это очень опасно!" Для данной стратегии очень важно видеть плавающий спред для анализа спроса.)
Валюта: Доллар или центы.($-¢)
Торговая пара: "EUR/CAD"
Тайм Фрейм: 30 min
Размер стартового депозита: 250$
Очень агрессивно торгует до 1.000$ и останавливает торговлю.

⚠ ⇒ ⇒ ⇒ Скачать .SET файл с настройками для EUR/CAD M30 ⇐ ⇐ ⇐ ⚠

Функция Описание
Signal Avg True - Последующий ордер в сетке Мартингейла открывается от сигнального индикатора а не от фиксированного шага между ордерами
False - Последующий ордер в сетке Мартингейла открывается по установленному шагу между ордерами.
Drawdown Close All (0-off) При каком просадке закроется сетка мартингейла (в процентах)
Сетка Мартингейла закроется в минусе если указан порог допускаемого просадка в соотношении с депозитом в процентном эквиваленте.
Drawdown Stop Trade (0-off) При каком просадке сетка мартингейла перестанет открывать последующие ордера (в процентах) 
Сетка Мартингейла перестанет увеличиваться если порог допускаемого просадка в соотношении с депозитом в процентном эквиваленте превышает это значение.
Profit BUY+SELL Включение\Отключение (Закрыть все позиции с общим профитом)
True - Включено закрытие всех позиций byu и sell с совокупной прибылью.  
False - byu закрывает свою прибыль отдельно так же sell закрывает свою прибыль отдельно от byu (прибыль сети указывается в графе Profit Close Grid)
Profit Close First Order Профит первого ордера (в %)
Loss Close First Order Стоп лосс первого ордера
Стоп лосс первого ордера (в %) (Если Мартингейл true, Stop Loss у первой сделки не устанавливается.)
Profit Close Grid Общий профит всех позиций
Если плюсовая совокупность разных позиций составляет **$, закроются все позиции с той прибылью что указана в этой графе.
Trailing Stop (0-off) Трейлинг стоп первой сделки (в пунктах)
Trailing Step Шаг трейлинга (в пунктах)
Устанавливает «шаг» Stop Loss
Martin ON Включение\Отключение Мартингейла
True - Включить Мартингейл (Работает весь список лотов)
False - Отключить Мартингейл (Будет работать только первый лот и его закрытие будет закрываться либо при достижении профита, либо Stop Loss)
Auto lot Автоматическое увеличение лота
Умножение всех позиций для реинвестирования заработанных средств.
Balance Start Стартовый баланс для начала торговли
Balance Step Прибыль полученная от стартового баланса при приодалении которой лот первого ордера в дальнейшей торговли будет умножаться а с ним и последующие.
Lot Step Множитель автолота 
Lot 1 Лот первого ордера
Step 1 Шаг минимального расстояния между ордерами (в пунктах)

⚠ ⇒ ⇒ ⇒ В ближайшее время будет опубликован мониторинг. ⇐ ⇐ ⇐ ⚠

Recommended products
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.67 (3)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.64 (11)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5
FREE
PZ Turtle Trading EA
PZ TRADING SLU
Experts
This expert advisor implements the original Dennis and Eckhardt trading system, commonly known as The Turtle Trader. It trades exactly like the original turtles did, and can be used by experienced traders to capture trends in up or down markets. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise Fully configurable strategy settings Fully configurable trading settings Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Works f
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.94 (52)
Experts
MyGrid Scalper You either lead it — or it leads you. 29,000+ downloads since 2022 — no hype, no noise, no discounts. Just consistent execution in the hands of those who understand Basic Info Symbol: Any (default optimized: XAUUSD) Timeframe: Any (default optimized: M5 ) Type: Grid-based EA with soft martingale (default 1.5) Lot control: Set multiplier to 1.0 for fixed lots Account type: ECN recommended but not required Broker: Any broker, low spread preferred Live & demo ready: Backtested, for
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.72 (43)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Succubus
Dmitriy Prigodich
3 (5)
Experts
Succubus is a universal expert Advisor. Its main advantage is the highest entry accuracy, 90% of transactions and above. The expert Advisor parameters are divided into categories according to the function that the user needs. All functions can be disabled. The expert Advisor is designed to disperse small and medium-sized deposits. Main: TakeProfit - number of points to close a trade with a profit StopLoss - number of points to close a trade with a loss Slippage - Slippage Magic-adviser
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
MACD LevelTrader
Eduard Gluhov
Experts
Эксперт  MACD_LevelTrader создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.   Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell            5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD + SMA200, false=вход по MACD  Тестируйте на демо
FREE
MACD Not So Simple
Leonid Basis
2 (1)
Experts
This is an example of how the MetaTrader terminals's Strategy Tester can help to find good input parameters for an old and widely known MACD Sample Expert Advisor, which is available in the Navigator window (tab: Expert Advisors). Input parameters Indicator MACD: fast - fast Period; slow - Slow Period; sign - Signal Period; appPrice - PRICE_CLOSE=0; PRICE_OPEN=1; PRICE_HIGH=2; PRICE_LOW=3; PRICE_MEDIAN=4; PRICE_TYPICAL=5; PRICE_WEIGHTED=6; MACDOpenLevel ; MACDCloseLevel ; Indicator Moving Avera
FREE
Grid HLevel
Sergey Ermolov
4.56 (25)
Experts
MT5 version |  Valable ZigZag Indicator   |   FAQ The Grid HLevel Expert Advisor is perfect for those traders who want to make a stable profit in the Forex market every month. The Expert Advisor works  according to the averaging strategy and I suggest you to use it correctly. To use it "correctly" means to open trades with averaging in the reversal point of the market and trade only in the direction of a global trend. As for the direction of the main trend, I suggest to determine it by the indi
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.36 (11)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Eurusd Bollinger Bands Breaker MT4
Tomas Vanek
Experts
The EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on EURUSD using the M15 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Key details are: Main Chart: Current symbol and timeframe
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experts
The strategy primarily uses the MACD technical indicator, always following the direction of the major trend, and opens trades when the M1 chart shows a trigger signal. It is suitable for trading the gold XAUUSD chart and can also be applied to other commodities with clear trend performance. Parameter Description Long/Short Switch: Turn on to enable Account Balance: $1,000 or $10,000 For a $1,000 account, it is recommended to trade one order at a time. For a $10,000 account, you can optionally e
FREE
Green Dragon
Mick Prater
4 (4)
Experts
The Green Dragon is a strategy that uses the Ichimoku Kinko Hyo system to place trades. The primary element of the Green Dragon is the use of the Chinkou Span as it crosses price action to place trades. This is a classic strategy of the Ichimoku even though its not as popular as some of the other strategies. The Chinkou Span is normally thought of as a market momentum indicator and used to give a trade set up more conviction when analyzing price movement. I find this description somewhat vague a
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Gemini EA
Peter Roy Sorenson
4.5 (2)
Experts
NEW VERSION of Gemini:   Changes with signal combinations, SL/TP values and amount of pairs and TF’s available.   Please make sure you download V 1.1 and ONLY use set files for each pair and TF given!   Signal has been updated with this new version. Gemini  is a complex Expert Advisor that uses Awesome Oscillator closing bar price, ATR Ranges and Bar Pattern combinations for opening trades with managing and closing trades based on Bollinger Band Width Ratio’s.   Though the algorithms are consta
FREE
CandleCrusherX ScalpingEdition FREE
Christian Opperskalski
4 (1)
Experts
CandleCrusherX Scalping EA  analyses the market situation on volume and strong price movement within internal Timeframe. It works on all major forex pairs and Timeframes (M5 or M15 recommend). The EA has integrated dynamic Take Profit, this means, if you reach your defined TP it gives you the chance to follow on the Trend by dynamic TP & SL and extend your profits. Also a News Filter function is integrated, to prevent miss trades on News events. Dynamic Lot calculation integrated On Request we a
FREE
PZ Ichimoku EA
PZ TRADING SLU
4.27 (15)
Experts
Trade the Ichimoku Kinko Hyo Indicator with complete freedom using a powerful and flexible EA. It implements many entry strategies and useful features, like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products   |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements several entry conditions Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop settings Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Implements
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.6 (5)
Experts
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/
FREE
Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Precision Trading on Time! Clock Trades EURUSD is a free, limited version of Clock Trades , the smart and reliable EA that lets you automate your trades based on time This free version works exclusively on EURUSD and gives you the full experience on one of the most popular trading instruments in the world, at no cost. Clock Trades is a smart and reliable EA that lets you automate your trades based on time . Set the exact hour and minute to open Buy or Sell orders, choose your
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Experts
EA_Agr_Test This is a free version of EA_Agr_Full , designed to provide the buyer with the opportunity to check the product not in the tester, but on a live account. Here exactly the same trading algorithm is used, but there is no possibility to change the parameters, except for GMToffset . Orders cannot be more than 0.01 lot and profit is taken very early. For this reason, it is impossible to achieve high returns. Algorithm verified with broker just2trade Parameters GMToffset - differenc
FREE
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
4.5 (2)
Experts
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
Basan Forex Robot
Hong Ling Mu
Experts
The robot was created based on CCI (Commodity Channel Index) logic, and it is a very stable Expert Advisor (EA). It is optimized for XAUUSD (gold) by default, but you can run it on any currency pairs. Take Profit : 10 pips Stop Loss : 90 pips Grid Order : Every 5 pips All orders are closed when the total profit in dollars reaches a certain amount or when each individual order hits its take profit.
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Experts
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can
FREE
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Experts
EA Black Dragon runs on the trend indicator. The EA opens a deal by indicator color, then there is the opportunity to increase the network of orders or work with stop loss. Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here:  https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller      Inputs Value  ·       
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
Mirror EA is an automated trading system developed to execute trades based on the SmaSRS196 indicator which is a combination of the Simple Moving Average (SMA) and the Relative Strength Index (RSI), utilizing a 96-period optimization framework.  The EA continuously analyzes market conditions to identify high-probability trading opportunities by confirming trend direction with the SMA while using RSI to detect momentum strength and potential overbought or oversold conditions.  The EA will sell u
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Experts
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Experts
EA Gold Stuff is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Gold Stuff indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Real-time results can be viewed  here . Contact me immediately after the purchase to get personal bonus!  You can get a free copy of our Strong Support and Trend Scanner indicator, please pm. me! Settings  and manual   here  Please note that I do not sell my
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
More from author
LaboratoryMoney CADCHF
Dmitrii Survila
Experts
Laboratory.Money CAD/CHF  M30 Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive CAD/CHF M30 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий. Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера. Все изменения в н
LaboratoryMoney GBPCHF
Dmitrii Survila
Experts
Laboratory.Money GBP/CHF M30 Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive GBP/CHF M30 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий. Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера. Все изменения в на
LaboratoryMoney USDCAD
Dmitrii Survila
Experts
Laboratory.Money USD/CAD M30 Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive USD/CAD M30 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий. Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера. Все изменения в на
Filter:
shaik.mohasin
97
shaik.mohasin 2020.10.28 08:44 
 

Expert not working as described .. Not worth..

Reply to review