MQLTA Draw Grid

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Простая утилита MQLTA Draw Grid поможет вам нарисовать сетку на вашем графике. Она полезна при изучении графика и моделирования сетки.


Как она работает?

Утилита будет создавать горизонтальные линии в зависимости от заданных параметров


Как использовать этот инструмент

Установите индикатор на график, выбрав параметры по умолчанию. Выберите начальную точку, значения минимума и максимума диапазона и стиль.

В появившейся графической панели вы сможете создавать и удалять сетку, а также изменять некоторые параметры.

Вы можете нарисовать одну сетку, а также второстепенную.


Почему вы должны использовать Draw Grid?

Draw Grid - полезный инструмент для быстрого рисования и удаления сетки с графика, который помогает проводить исследования и моделирование цены и тренда.


Параметры

  • Indicator Name - название, используется для создания графических объектов
  • Start Price - стартовая цена для сетки, если установлено значение 0, будет использоваться текущая цена закрытия
  • Minimum Value - минимальный уровень сетки, при значении 0 будет использована минимальная цена графика
  • Maximum Value - максимальный уровень сетки, при значении 0 будет использована максимальная цена графика
  • Main Grid Leg - расстояние между основными линиями в пунктах
  • Main Grid Style - тип рисуемых линий
  • Main Grid Color - цвет основных линий
  • Main Grid Thickness - толщина основных линий
  • Show Secondary Grid - включить/отключить рисование второстепенной сетки
  • Secondary Grid Leg - расстояние между второстепенными линиями в пунктах
  • Secondary Grid Style - тип рисуемых линий
  • Secondary Grid Color - цвет второстепенных линий
  • Secondary Grid Thickness - толщина второстепенных линий
  • Horizontal spacing - начальное положение панели по горизонтали
  • Vertical spacing - начальное положение панели по вертикали

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Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.

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Reviews 5
leo1618
94
leo1618 2024.06.12 07:30 
 

Very useful indicator, thanks for sharing.

Abbey166
383
Abbey166 2023.04.18 03:10 
 

Very Very usefull!!! and simple!!

Taweepote Laosupakul
18
Taweepote Laosupakul 2025.04.29 09:25 
 

Great! But I can use it only MT4. Can it use on MT5 ? Thank you very much.

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Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Utilities
This is an automatic parameter optimizer for the   Trend Line PRO   indicator Easily and quickly you will select the optimal parameters for your favorite Trend Line PRO indicator.  Optimization takes only a few seconds. The optimizer allows you to find the best parameters for each pair and period: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, as well as values for Time Filter and HTF Filter on the selected history section (Days)  To optimize different timeframes, you need a different range of history: M5-M15
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
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MQLTA Supertrend Multi Timeframe
MQL4 Trading Automation
4.85 (13)
Indicators
Индикатор MQLTA Supertrend Multi Timeframe сочетает в себе значения Supertrend, найденные на нескольких таймфреймах, чтобы подтвердить тренд пары. Для работы утилиты необходим бесплатный индикатор MQLTA Supertrend Line - https://www.mql5.com/en/market/product/25951. Как он работает? Индикатор проверяет состояние Supertrend на всех выбранных таймфреймах и отображает результат в виде легко читаемой таблицы. Как торговать с помощью индикатора Supertrend Multi Timeframe Покупку следует совершать,
FREE
MQLTA Supertrend Line
MQL4 Trading Automation
5 (3)
Indicators
The Supertrend Line indicator shows you the trend using calculation based on the ATR. How does it work? The Supertrend draws a line following the current trend, this line is the result of calculation made with the ATR. A Line under the candle means a likely bullish trend A Line above the candle means a likely bearish trend How to trade with CSL indicator Buy when the Supertrend line is below the price, Sell when the Supertrend line is above the price. It is strongly suggested to use this indic
FREE
MQLTA Auto Close
MQL4 Trading Automation
5 (4)
Utilities
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. Free version with limited features can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29179 How does it work Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk management parameters is met you can be not
FREE
MQLTA Currency Strength Matrix
MQL4 Trading Automation
4.38 (8)
Indicators
Currency Strength Matrix (CSM) is an indicator that will show you the current strength of the major currencies in several timeframes, allowing you to sort the currencies for strength and spot possible trading setups. This indicator is ideal for scalping and in all those events of sudden big moves. How does it work? The CSM compares the value of the current moving average with the same moving average in the previous candle for all the 28 pairs and all 9 timeframes, producing a Matrix of Strength
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MQLTA Support Resistance Lines
MQL4 Trading Automation
4.33 (12)
Indicators
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This indicator can be tested LIVE on AUDNZD with the following DEMO https://www.mql5.com/en/market/product/26572 How does it work? The indicato
FREE
MQLTA One Click Trade Pro
MQL4 Trading Automation
4.6 (10)
Utilities
One Click Trade Pro is a tool that allows you to open orders with just one click, choosing all the parameters, including the Magic Number! Useful if you want to quickly submit trades specifying also their Magic Number. Other than submitting new orders you can also see the list of orders (with their Magic Number) and change their Stop Loss and Take Profit. The PRO version also allows you to: Open opposite pending orders Setup and submit orders using lines, for a better visualization How does it
FREE
MQLTA Pattern Detector
MQL4 Trading Automation
Indicators
Pattern Detector can detect the most common 1, 2 and 3 candlestick patterns and send notifications when detected. Demo version working on AUDNZD can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29189 How does it work Add the indicator to the chart you want to analyze and select which patterns to detect, the indicator will draw the detected patterns. You can also be notified via alert, app and email when a new pattern is detected. Parameters Indicator Name - Used to draw the graphical object
FREE
MQLTA Bollinger Bands Breakout Alert
MQL4 Trading Automation
3.75 (4)
Indicators
Bollinger Bands Breakout Alert is a simple indicator that can notify you when the price breaks out of the Bollinger Bands. You just need to set the parameters of the Bollinger Bands and how you want to be notified. Parameters: Indicator Name - is used for reference to know where the notifications are from Bands Period - is the period to use to calculate the Bollinger Bands Bands Shift - is the shift to use to calculate the Bollinger Bands Bands Deviation - is the deviation to use to calculate t
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MQLTA Supertrend Trailing Stop
MQL4 Trading Automation
4.8 (5)
Utilities
The Supertrend Trailing Stop will trail the Stop Loss price of your selected orders following the Supertrend Line, so you don't have to worry about having to change it manually. MQLTA Supertrend Trailing Stop requires you to install the FREE Indicator Supertrend Line https://www.mql5.com/en/market/product/25951 How does it work? The Expert Advisor sets and moves the Stop Loss price of the selected orders following the value of the Supertrend Line. You can filter the Orders by Symbol Comment Mag
FREE
MQLTA Parabolic SAR Trailing Stop
MQL4 Trading Automation
4.5 (4)
Utilities
The Parabolic SAR Trailing Stop will trail the Stop Loss price of your selected orders following the PSAR indicator, so you don't have to worry about having to change it manually. How does it work? The Expert Advisor sets and moves the Stop Loss price of the selected orders following the value of the PSAR Indicator. You can filter the Orders by Symbol Comment Magic Number Buy/Sell Parameters PSAR Step - The Step of the PSAR PSAR Max Step - The Max Step of the PSAR PSAR Shift - The Shift of the
FREE
MQLTA Currency Strength Lines
MQL4 Trading Automation
4.88 (8)
Indicators
The Currency Strength Lines (CSL) indicator is a very useful tool for both beginners and experienced traders. It is able to calculate the strength of single currencies and show them on a chart, so that you can see the trend and spot trading opportunities. How does it work? The CSL Indicator will run calculations on all the 28 pairs, resulting in the overall strength across the market of individual currencies at any given moment. You can use this data to spot currencies that are strong, getting
FREE
MQLTA Price Line Alert
MQL4 Trading Automation
4.67 (3)
Utilities
The Price Line Alert Indicator will allow you to set price level that will alert you when hit, the price level will be shown in the chart as lines. Useful to get notified at specific prices, support, resistance, round numbers and so forth. If you want to a similar utility that will automatically close your position at a specific price check https://www.mql5.com/en/market/product/23113 How does it work? You can set several Price Lines and configured them to notify you if the price goes above or
FREE
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Indicators
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This DEMO only works with AUDNZD, the full product can be found at https://www.mql5.com/en/market/product/26328 How does it work? The indicator
FREE
MQLTA Candle Timer
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Indicators
MQLTA Candle Timer is an indicator that can show you the details about a symbol/pair and alert you before the close of a candle. Used in swing trading and not only, it can help your strategies knowing and be ready before the close of a candle. How does it work Simply add the indicator to the chart and set the notifications options. You can load a minimalistic interface or a full interface. The alert will be sent once per candle. Parameters All the parameters, that you can see in the picture, a
FREE
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MQL4 Trading Automation
4.14 (7)
Utilities
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FREE
MQLTA Currency Strength Matrix DEMO
MQL4 Trading Automation
2 (2)
Indicators
Currency Strength Matrix (CSM) is an indicator that will show you the current strength of the major currencies in several timeframes allowing you to sort the currencies for strength and spot possible trading setups. This indicator is ideal for scalping and in all those events of sudden big moves. This DEMO only shows 4 currencies and 4 timeframes, for the full version please check https://www.mql5.com/en/market/product/24252 How does it work? The CSM compares the value of the current moving ave
FREE
MQLTA Instrument Details
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Indicators
MQLTA Instrument Details shows you in an easy to read in chart table the details about the instrument/Symbol, including: Label Trade Mode Default Contract Size Minimum Size Maximum Size Size Step Digits Used Tick Size Tick Value Stop Level Bid Ask Spread Parameters Indicator name to create the objects Default Window when opening the indicator Horizontal offset Vertical offset If you like this tool please take a minute to leave a review. If you have suggestions to improve it please send me a mes
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MQLTA Time Line Auto Close
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5 (1)
Utilities
Советник Time Line Auto Close (TLAC) позволит вам создавать вертикальные линии (Time Lines, линии времени), которые будут автоматически закрывать все или некоторые из ваших открытых ордеров. Вы можете создавать и управлять несколькими линиями, настроить для каждой из них закрываемые ордера и оповещения. Ордера можно фильтровать по валюте, магическому номеру, номеру ордера и типу ордера. Также можно настроить отправку уведомлений перед активацией линий. Как она работает? С помощью TLAC вы сможет
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MQL4 Trading Automation
Indicators
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MQL4 Trading Automation
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Taweepote Laosupakul
18
Taweepote Laosupakul 2025.04.29 09:25 
 

Great! But I can use it only MT4. Can it use on MT5 ? Thank you very much.

MQL4 Trading Automation
62711
Reply from developer Luca Spinello 2025.11.11 20:19
Yes, there is an MT5 version on the official website.
leo1618
94
leo1618 2024.06.12 07:30 
 

Very useful indicator, thanks for sharing.

Abbey166
383
Abbey166 2023.04.18 03:10 
 

Very Very usefull!!! and simple!!

hasanpkb
23
hasanpkb 2022.04.21 17:34 
 

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Matthew Todorovski
13134
Matthew Todorovski 2018.06.12 16:25 
 

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