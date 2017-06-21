MQLTA Draw Grid
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- Version: 1.1
- Updated: 16 February 2021
Простая утилита MQLTA Draw Grid поможет вам нарисовать сетку на вашем графике. Она полезна при изучении графика и моделирования сетки.
Как она работает?
Утилита будет создавать горизонтальные линии в зависимости от заданных параметров
Как использовать этот инструмент
Установите индикатор на график, выбрав параметры по умолчанию. Выберите начальную точку, значения минимума и максимума диапазона и стиль.
В появившейся графической панели вы сможете создавать и удалять сетку, а также изменять некоторые параметры.
Вы можете нарисовать одну сетку, а также второстепенную.
Почему вы должны использовать Draw Grid?
Draw Grid - полезный инструмент для быстрого рисования и удаления сетки с графика, который помогает проводить исследования и моделирование цены и тренда.
Параметры
- Indicator Name - название, используется для создания графических объектов
- Start Price - стартовая цена для сетки, если установлено значение 0, будет использоваться текущая цена закрытия
- Minimum Value - минимальный уровень сетки, при значении 0 будет использована минимальная цена графика
- Maximum Value - максимальный уровень сетки, при значении 0 будет использована максимальная цена графика
- Main Grid Leg - расстояние между основными линиями в пунктах
- Main Grid Style - тип рисуемых линий
- Main Grid Color - цвет основных линий
- Main Grid Thickness - толщина основных линий
- Show Secondary Grid - включить/отключить рисование второстепенной сетки
- Secondary Grid Leg - расстояние между второстепенными линиями в пунктах
- Secondary Grid Style - тип рисуемых линий
- Secondary Grid Color - цвет второстепенных линий
- Secondary Grid Thickness - толщина второстепенных линий
- Horizontal spacing - начальное положение панели по горизонтали
- Vertical spacing - начальное положение панели по вертикали
Если вам нравится этот инструмент, пожалуйста, уделите минутку, чтобы оставить отзыв.
Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.
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Very useful indicator, thanks for sharing.