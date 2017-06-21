Простая утилита MQLTA Draw Grid поможет вам нарисовать сетку на вашем графике. Она полезна при изучении графика и моделирования сетки.





Как она работает?

Утилита будет создавать горизонтальные линии в зависимости от заданных параметров





Как использовать этот инструмент

Установите индикатор на график, выбрав параметры по умолчанию. Выберите начальную точку, значения минимума и максимума диапазона и стиль.

В появившейся графической панели вы сможете создавать и удалять сетку, а также изменять некоторые параметры.

Вы можете нарисовать одну сетку, а также второстепенную.





Почему вы должны использовать Draw Grid?

Draw Grid - полезный инструмент для быстрого рисования и удаления сетки с графика, который помогает проводить исследования и моделирование цены и тренда.





Параметры

Indicator Name - название, используется для создания графических объектов

Start Price - стартовая цена для сетки, если установлено значение 0, будет использоваться текущая цена закрытия

Minimum Value - минимальный уровень сетки, при значении 0 будет использована минимальная цена графика

Maximum Value - максимальный уровень сетки, при значении 0 будет использована максимальная цена графика

Main Grid Leg - расстояние между основными линиями в пунктах

Main Grid Style - тип рисуемых линий

Main Grid Color - цвет основных линий

Main Grid Thickness - толщина основных линий

Show Secondary Grid - включить/отключить рисование второстепенной сетки

Secondary Grid Leg - расстояние между второстепенными линиями в пунктах

Secondary Grid Style - тип рисуемых линий

Secondary Grid Color - цвет второстепенных линий

Secondary Grid Thickness - толщина второстепенных линий

Horizontal spacing - начальное положение панели по горизонтали

Vertical spacing - начальное положение панели по вертикали

Если вам нравится этот инструмент, пожалуйста, уделите минутку, чтобы оставить отзыв.

Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.

Посетите страницу моего профиля и "Добавьте в друзья" https://www.mql5.com/ru/users/mql4autotrading.