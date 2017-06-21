MQLTA Take Screenshot
- Utilities
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MQL4 Trading AutomationMy mission is to help you achieving your trading goals, providing indicators, expert advisors, scripts, reviews, recommendations and other supporting tools, so that you can save time, become more profitable and enjoy a better trading experience.
- Version: 1.1
- Updated: 16 February 2021
Утилита MQLTA Take Screenshot позволяет снимать скриншоты текущего графика прямо из самого графика. Утилита полезна для быстрого сохранения интересной ситуации и сохранения текущего графика перед открытием или закрытием ордера.
Как она работает?
Take Screenshot использует встроенную функцию языка MQL4 для сохранения снимка текущего графика.
Как использовать утилиту
Загрузите индикатор и выберите нужные параметры. Как только откроется панель, нажмите на значок сохранения, чтобы сделать снимок текущего графика.
Файл будет сохранен в папке <каталог данных терминала>\MQL4\Files\<ПАПКА> в формате png.
Имя файла будет содержать указанный вами префикс, символ, таймфрейм, дату и время сервера.
Почему вы должны использовать эту утилиту?
Take screenshot полезна для быстрого сохранения интересной ситуации и сохранения текущего графика перед открытием или закрытием ордера. Полезно для интеграции в ваш торговый журнал.
Параметры
- Indicator Name - название индикатора, используется для создания графических объектов, рекомендуется не более 4 символов
- Folder to save the screenshot - имя папки для сохранения скриншота (внутри папки MQL4\Files)
- Prefix for the filename - префикс для названия файла
- Default Screenshot Resolution - разрешение файла (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080, текущий размер графика)
- Horizontal spacing - горизонтальное смещение положения панели, используется для изменения начального положения на графике
- Vertical spacing - вертикальное смещение положения панели, используется для изменения начального положения на графике
Если вам нравится этот инструмент, пожалуйста, уделите минутку, чтобы оставить отзыв.
Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.
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Works Great!