Утилита MQLTA Take Screenshot позволяет снимать скриншоты текущего графика прямо из самого графика. Утилита полезна для быстрого сохранения интересной ситуации и сохранения текущего графика перед открытием или закрытием ордера.





Как она работает?

Take Screenshot использует встроенную функцию языка MQL4 для сохранения снимка текущего графика.





Как использовать утилиту

Загрузите индикатор и выберите нужные параметры. Как только откроется панель, нажмите на значок сохранения, чтобы сделать снимок текущего графика.

Файл будет сохранен в папке <каталог данных терминала>\MQL4\Files\<ПАПКА> в формате png.

Имя файла будет содержать указанный вами префикс, символ, таймфрейм, дату и время сервера.





Почему вы должны использовать эту утилиту?

Take screenshot полезна для быстрого сохранения интересной ситуации и сохранения текущего графика перед открытием или закрытием ордера. Полезно для интеграции в ваш торговый журнал.





Параметры

Indicator Name - название индикатора, используется для создания графических объектов, рекомендуется не более 4 символов

Folder to save the screenshot - имя папки для сохранения скриншота (внутри папки MQL4\Files)

Prefix for the filename - префикс для названия файла

Default Screenshot Resolution - разрешение файла (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080, текущий размер графика)

Horizontal spacing - горизонтальное смещение положения панели, используется для изменения начального положения на графике

Vertical spacing - вертикальное смещение положения панели, используется для изменения начального положения на графике

Если вам нравится этот инструмент, пожалуйста, уделите минутку, чтобы оставить отзыв.

Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.

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