MQLTA Time Line Auto Close

5

Советник Time Line Auto Close (TLAC) позволит вам создавать вертикальные линии (Time Lines, линии времени), которые будут автоматически закрывать все или некоторые из ваших открытых ордеров. Вы можете создавать и управлять несколькими линиями, настроить для каждой из них закрываемые ордера и оповещения. Ордера можно фильтровать по валюте, магическому номеру, номеру ордера и типу ордера. Также можно настроить отправку уведомлений перед активацией линий.


Как она работает?

С помощью TLAC вы сможете управлять временными линиями через графический интерфейс, чтобы все настройки могли легко применяться и интерпретироваться советником в фоновом режиме.


Как использовать эксперта

Во все кнопки встроены "подсказки", поэтому при наведении на них мыши отобразится их функция.

Графический интерфейс начнет показывать основные параметры уведомлений и оповещений, выберите предпочитаемые параметры и сохраните их.

Откройте графический интерфейс, чтобы создать новые линии. Выберите дату и время для закрытия ордеров, а также параметры для фильтрации ордеров:

  • Номер ордера или Магический номер: вы можете закрывать ордера только с определенным номером ордера, указав OXXXXXXXX (где X - номер ордера), или закрывать только ордера с определенным магическим номером, указав MYYYYYYYY (где Y - магический номер).
  • Символ: вы можете выбрать закрытие ордеров текущего символа (пары) графика или выбрать все символы (пары).
  • Тип: вы можете выбрать закрытие только ордеров определенного типа, например, Buy или Sell Limit и так далее.
  • Уведомления: подача уведомлений перед активацией линии.
  • Автоматическое закрытие: разрешить автоматическое закрытие ордеров.

После каждого изменения не забудьте сохранить и проверить свои настройки.


Почему вы должны использовать индикатор TLAC?

Time Line Auto Close весьма полезен, когда необходимо запланировать закрытие или удаление ваших ордеров.

Например, если вы хотите закрыть некоторые ордера перед запланированным событием или перед закрытием рынка в пятницу.


Как провести тестирование

Поскольку советник работает с открытыми ордерами, его нельзя протестировать.


Уведомления

В TLAC можно настроить отправку уведомлений:

  • По электронной почте
  • Через мобильное приложение
  • С помощью всплывающих оповещений в терминале MetaTrader


Параметры эксперта

  • Indicator Name (used for the panel) - название индикатора, используемое для панели. Префикс для создаваемых графических объектов, рекомендуется оставить значение по умолчанию
  • Настройки фильтрации ордеров
  • Enable Notification Feature - включить/отключить отправку оповещений
  • Send Alert Notification - при true будут показываться алерты (всплывающие оповещения в терминале MetaTrader)
  • Alert Sound (wav in the Sounds Folder of MetaTrader) - название аудиофайла, который будет использоваться в оповещениях
  • Send Notification to Mobile - при true будут отправляться push-уведомления на мобильное устройство
  • Send Notification via Email - при true будут отправляться сообщения на электронную почту
  • Enable a Notification before the action - уведомление, отправляемое до активации линии
  • Hours to notify before the action - количество часов до активации линии для отправки уведомлений
  • Slippage - максимальное проскальзывание в пунктах
  • Close Buy Color - цвет стрелки на покупку
  • Close Sell Color - цвет стрелки на продажу
  • Delete Pending Color - цвет стрелки удаления для отложенных ордеров
  • Line Color - цвет линий
  • Line Style - стиль линий
  • Draw Line Labels - рисовать или скрыть метки линий
  • Horizontal offset (pixels) - горизонтальный отступ панели от границы в пикселях
  • Vertical offset (pixels) - вертикальный отступ панели от границы в пикселях

Если вам нравится этот инструмент, пожалуйста, уделите минутку, чтобы оставить отзыв.

Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.

Посетите страницу моего профиля и "Добавьте в друзья" https://www.mql5.com/ru/users/mql4autotrading.

Reviews 2
Dhany Esperanza
777
Dhany Esperanza 2025.01.25 03:12 
 

5 star is too little. Very useful and rare tool to selectively close all orders based on time. Thank you for creating and make it free.

Recommended products
Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
Indicators
Now free. The key Fibonacci pivot levels, drawn for you automatically every day, on any timeframe. Automatic Fibonacci Pivots calculates the daily support and resistance from the Fibonacci sequence and plots them clean on your chart: the daily pivot, S1/S2/S3 below and R1/R2/R3 above. These are the price zones where the market tends to react, bounce or break, and now you see them without drawing a single line. What it does: - Daily Fibonacci pivot levels (pivot, S1/S2/S3, R1/R2/R3), updated
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicators
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indicators
AP VWAP Bands Pro (MT4) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC), FX, indices, and metals. Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes: Day, Week, or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open). Why
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicators
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilities
Introducing NAS100 Auto SL and TP Maker for MT4: Never miss setting StopLoss and TakeProfit again with our NAS100 Auto SL and TP Maker, an indispensable assistant for traders navigating the Nasdaq 100 market on MetaTrader 4. This tool is designed for those who seek a seamless solution to automate the management of StopLoss and TakeProfit levels. Key Features: Effortless Automation: Automatically monitors Nasdaq 100 trades without StopLoss and/or TakeProfit. Dynamically adjusts levels based on us
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicators
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was designed to assist your trading experience. It draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in re
FREE
PZ Chart Overlay
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicators
Master the market: harness the power of statistical arbitrage This indicator showcases the price action of multiple instruments on a single chart, enabling you to compare the fluctuations of different assets and seamlessly implement statistical arbitrage strategies. Its main usage is to find correlated symbols which are temporarily out of whack. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Find overbought or oversold currency pairs easily Plot up
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicators
Overview of the Aroon Classic Indicator The Aroon Classic indicator is a technical tool that quantitatively identifies the emergence and persistence of trends on a chart. It uses two lines—“Aroon Up” and “Aroon Down”—to display trend strength and turning points within a range of 0–100. A higher Aroon Up value indicates a stronger uptrend, while a higher Aroon Down value indicates a stronger downtrend. Key Features Visually distinguishes trend initiation and reversal Customizable calculation peri
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicators
The UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 indicator is designed to provide real-time tracking of total   Take Profit (TP)   and   Stop Loss (SL)   values across all open and pending trades. Additionally, it includes a candle countdown timer to indicate the remaining time for the current candle to close. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator Key Features: Automatically calcul
FREE
TSim
Sergey Kruglov
Utilities
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
Price Ray MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
4 (2)
Utilities
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
1 (1)
Indicators
Sentinel Arrow Key Features: ⊗An exclusive algorithm for quickly and accurately identifying trends, reversals, and momentum changes. ⊗Designed for professional use, it features robust signal logic that eliminates delays or false updates. ⊗Suitable for various timeframes. ⊗Does not redraw, delete, or modify past signals. ⊗All BUY and SELL signals are generated on the candlestick itself and remain fixed. ⊗In real trading, there is no redrawing—signals appear instantly on the candlestick itself.
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicators
Volume Profile Indicator / Market Profile Indicator What this is not : FMP is not the classic letter-coded TPO display , does not display the overall chart data profile calculation , and , it does not segment the chart into periods and calculate them. What it does :  Most importantly ,the FMP indicator will process data that resides between the left edge of the user defined spectrum and the right edge of the user defined spectrum. User can define the spectrum by just pulling each end of the indi
FREE
ProfileVolumesMarket
Sergey Zhukov
5 (3)
Indicators
The ProfileVolumesMarket indicator calculates tick volume on each price level in a selected range. Volume is vital when determining strength and therefore significance of price levels. The calculation range is set by a trader by means of moving two vertical lines. Thus the indicator allows to track important levels on different steps of a symbol price formation. A histogram of volume profile can be displayed on the chart (or removed from the chart) if you press "ON" ("OFF") button. When you chan
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicators
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indicators
This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
Show Pips
Roman Podpora
4.27 (59)
Indicators
This information indicator will be useful for those who always want to be aware of the current situation on the account. The indicator displays data such as profit in points, percentage and currency, as well as the spread for the current pair and the time until the bar closes on the current timeframe. VERSION MT5 - More useful indicators There are several options for placing the information line on the chart: 1. To the right of the price (runs behind the price); 2. As a comment (in the upper
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicators
Pivot Point Fibo RSJ is an indicator that traces the support and resistance lines of the day using Fibonacci rates. This spectacular indicator creates up to 7 levels of support and resistance through Pivot Point using Fibonacci rates. It is fantastic how the prices respect each level of this support and resistance, where it is possible to perceive possible entry/exit points of an operation. Features Up to 7 levels of support and 7 levels of resistance Set the colors of the levels individually
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Indicators
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
Sniper Trend Fusion
Ilham Hijrah Saputra
5 (1)
Indicators
Sniper Trend Fusion This indicator is a powerful all-in-one trading tool designed to simplify chart analysis and improve decision-making. It combines multiple proven techniques into a single system, helping traders identify trend direction, volatility, key price levels, and market structure without clutter. Instead of switching between multiple indicators, everything you need is integrated into one smooth and efficient interface. Key Advantages All-in-One System Combines trend, volatility, sup
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilities
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilities
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
Indicators
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicators
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicators
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilities
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
Buyers of this product also purchase
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (445)
Utilities
Trade Manager MT4 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 4, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, or crypto, Trade M
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 4 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader 4 . COPYLOT helps you copy Forex trades between MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals with flexible synchronization for different account setups. COPYLOT MT4 version supports: MetaTrader 4 to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting to MetaTrader 4   MT5 version Full Description + DEMO + PDF How To Buy How To Install How to get Log Files How To Test and Optimize A
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT4," you can receive the "Trade Copier MT5" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
5 (1)
Utilities
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
LMBF Watchlist Manager
Graeme Dakers
5 (1)
Utilities
LMBFWatchlist is an interactive tool for Metatrader 4 that lets you create and manage watch lists directly on your Metatrader charts. ‌Functionality includes: ‌Add an unlimited number of watch lists with names of your choice Add different groups of watchlists for different time frames Add comments for symbols that always appear on the chart when that symbol is selected. Easily identify which symbols have comments against them. See watch lists instantly synchronise across all open charts that hav
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilities
TRADE COPIER - INVESTOR PASSWORD - COPY TRADE - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Note: You need   both   "Mirror Copier Master" on the master account that will be followed by the client account and "Mirror Copier Client" on the client account that will follow the master account Blogs   :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 HOW IT WORKS : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Version Master :  https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client:  https://www.mql5.com/en/market/product
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Utilities
Trade support and resistance or supply and demand zones automatically once you have identified the key areas you want to trade from. This EA allows you to draw buy and sell zones with a single click and then place them exactly where you expect price to turn. The EA then monitors those zones and will automatically take trades based on price action you specify for the zones. Once the initial trade is taken, the EA will then get out in profit at the opposite zone you place, which becomes the target
Fibo Alert Ultimate
ISO Financial Services
3.71 (7)
Utilities
This tool adds alerts to your Fibo Retracement and Fibo Expansion objects on the chart. It also features a handy menu to change Fibo settings easily and quickly! Features Alert for Fibo Retracement and Fibo Expansion levels. Sound, Mobile and Email alert. Up to 20 Fibo Levels. Continuous sound alert every few seconds till a user clicks on the chart to turn it OFF. Single sound alert with pop-up window. Keeping all user settings even after changing timeframes. New handy menu to change Fibo setti
Eagle Local Trade Copier
Giovanni Bengalis
Utilities
Eagle Local Trade Copier MT4 Eagle Local Trade Copier MT4  is a local trade synchronization utility for MetaTrader terminals running on the same Windows computer or Windows VPS. The same Expert Advisor can operate as a Master or a Slave . Communication is performed locally through the shared MetaTrader Common Files folder. No external server, DLL, WebRequest, subscription, or third-party account is required. Main Features Master and Slave modes in one Expert Advisor Multiple Master and Slave ter
Lot Architect MT4
Do Thi Phuong Anh
Utilities
Lot Architect — Trade Panel & Risk-Based Position Size Calculator for MT4 Lot Architect is a one-click trade panel and risk-based position size calculator for MetaTrader 4. It works out your exact lot size from the risk you choose, shows risk, reward and risk-to-reward (R:R) before you enter, and places Market, Limit or Stop orders in a single click. In short: position sizing, risk management and fast trade execution in one clean panel on your chart. The problem every trader knows Most accounts
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilities
Working Trial Download Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilities
This product filters all expert advisors and manual charts during news time. It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from here onwards
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Riskless Pyramid
Snapdragon Systems Ltd
5 (1)
Utilities
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Crystal CopyCat Pro Trade Copier MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilities
Crystal CopyCat Pro Trade Copier Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture:   MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version Free :   https://www.mql5.com/en/market/product/144569 MT5 Version Pro :  https://www.mql5.com/en/market/product/165051 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professi
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.88 (32)
Utilities
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — automatic closing by total profit or loss A reliable trade-management utility for MetaTrader 4 that automatically closes positions when the total profit or total loss reaches the level you set. The Expert Advisor monitors open trades, calculates floating profit and loss, can trail profit, and helps close positions faster than manual reaction. MetaTrader 4 is still used by many manual traders, grid traders, scalpers, and Expert Advisor use
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Utilities
Trade Copier Professional — Local Copy Solution Trade Copier Professional is a reliable local trade copying system for MetaTrader 4/5. It allows traders to replicate positions instantly across multiple accounts on the same computer, with built‑in safety controls and a professional dashboard. Overview The EA operates in both Master and Slave modes from a single file, with seamless switching. Trades can be copied between MT4 and MT5 terminals without internet dependency, using local file‑based
Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider
Bidhan Chandra Roy
Utilities
Trade Signal Pro (MT4) — Telegram Signal Provider (Utility) A lightweight utility that sends trade notifications from your MT4 account to Telegram. It does NOT open/close trades. It only reads positions/deals and sends messages. What it sends Entry signal (BUY/SELL) with Entry, SL, TP, pips + Risk:Reward   Updates when SL/TP is modified (reply/tag to the original signal)   Close notifications: TP hit / SL hit / Breakeven / Manual close   Optional Daily & Weekly performance summary (win
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Utilities
This is an automatic parameter optimizer for the   Trend Line PRO   indicator Easily and quickly you will select the optimal parameters for your favorite Trend Line PRO indicator.  Optimization takes only a few seconds. The optimizer allows you to find the best parameters for each pair and period: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, as well as values for Time Filter and HTF Filter on the selected history section (Days)  To optimize different timeframes, you need a different range of history: M5-M15
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
More from author
MQLTA Supertrend Multi Timeframe
MQL4 Trading Automation
4.85 (13)
Indicators
Индикатор MQLTA Supertrend Multi Timeframe сочетает в себе значения Supertrend, найденные на нескольких таймфреймах, чтобы подтвердить тренд пары. Для работы утилиты необходим бесплатный индикатор MQLTA Supertrend Line - https://www.mql5.com/en/market/product/25951. Как он работает? Индикатор проверяет состояние Supertrend на всех выбранных таймфреймах и отображает результат в виде легко читаемой таблицы. Как торговать с помощью индикатора Supertrend Multi Timeframe Покупку следует совершать,
FREE
MQLTA Supertrend Line
MQL4 Trading Automation
5 (3)
Indicators
The Supertrend Line indicator shows you the trend using calculation based on the ATR. How does it work? The Supertrend draws a line following the current trend, this line is the result of calculation made with the ATR. A Line under the candle means a likely bullish trend A Line above the candle means a likely bearish trend How to trade with CSL indicator Buy when the Supertrend line is below the price, Sell when the Supertrend line is above the price. It is strongly suggested to use this indic
FREE
MQLTA Auto Close
MQL4 Trading Automation
5 (4)
Utilities
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. Free version with limited features can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29179 How does it work Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk management parameters is met you can be not
FREE
MQLTA Currency Strength Matrix
MQL4 Trading Automation
4.38 (8)
Indicators
Currency Strength Matrix (CSM) is an indicator that will show you the current strength of the major currencies in several timeframes, allowing you to sort the currencies for strength and spot possible trading setups. This indicator is ideal for scalping and in all those events of sudden big moves. How does it work? The CSM compares the value of the current moving average with the same moving average in the previous candle for all the 28 pairs and all 9 timeframes, producing a Matrix of Strength
FREE
MQLTA Support Resistance Lines
MQL4 Trading Automation
4.33 (12)
Indicators
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This indicator can be tested LIVE on AUDNZD with the following DEMO https://www.mql5.com/en/market/product/26572 How does it work? The indicato
FREE
MQLTA One Click Trade Pro
MQL4 Trading Automation
4.6 (10)
Utilities
One Click Trade Pro is a tool that allows you to open orders with just one click, choosing all the parameters, including the Magic Number! Useful if you want to quickly submit trades specifying also their Magic Number. Other than submitting new orders you can also see the list of orders (with their Magic Number) and change their Stop Loss and Take Profit. The PRO version also allows you to: Open opposite pending orders Setup and submit orders using lines, for a better visualization How does it
FREE
MQLTA Pattern Detector
MQL4 Trading Automation
Indicators
Pattern Detector can detect the most common 1, 2 and 3 candlestick patterns and send notifications when detected. Demo version working on AUDNZD can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29189 How does it work Add the indicator to the chart you want to analyze and select which patterns to detect, the indicator will draw the detected patterns. You can also be notified via alert, app and email when a new pattern is detected. Parameters Indicator Name - Used to draw the graphical object
FREE
MQLTA Bollinger Bands Breakout Alert
MQL4 Trading Automation
3.75 (4)
Indicators
Bollinger Bands Breakout Alert is a simple indicator that can notify you when the price breaks out of the Bollinger Bands. You just need to set the parameters of the Bollinger Bands and how you want to be notified. Parameters: Indicator Name - is used for reference to know where the notifications are from Bands Period - is the period to use to calculate the Bollinger Bands Bands Shift - is the shift to use to calculate the Bollinger Bands Bands Deviation - is the deviation to use to calculate t
FREE
MQLTA Supertrend Trailing Stop
MQL4 Trading Automation
4.8 (5)
Utilities
The Supertrend Trailing Stop will trail the Stop Loss price of your selected orders following the Supertrend Line, so you don't have to worry about having to change it manually. MQLTA Supertrend Trailing Stop requires you to install the FREE Indicator Supertrend Line https://www.mql5.com/en/market/product/25951 How does it work? The Expert Advisor sets and moves the Stop Loss price of the selected orders following the value of the Supertrend Line. You can filter the Orders by Symbol Comment Mag
FREE
MQLTA Parabolic SAR Trailing Stop
MQL4 Trading Automation
4.5 (4)
Utilities
The Parabolic SAR Trailing Stop will trail the Stop Loss price of your selected orders following the PSAR indicator, so you don't have to worry about having to change it manually. How does it work? The Expert Advisor sets and moves the Stop Loss price of the selected orders following the value of the PSAR Indicator. You can filter the Orders by Symbol Comment Magic Number Buy/Sell Parameters PSAR Step - The Step of the PSAR PSAR Max Step - The Max Step of the PSAR PSAR Shift - The Shift of the
FREE
MQLTA Currency Strength Lines
MQL4 Trading Automation
4.88 (8)
Indicators
The Currency Strength Lines (CSL) indicator is a very useful tool for both beginners and experienced traders. It is able to calculate the strength of single currencies and show them on a chart, so that you can see the trend and spot trading opportunities. How does it work? The CSL Indicator will run calculations on all the 28 pairs, resulting in the overall strength across the market of individual currencies at any given moment. You can use this data to spot currencies that are strong, getting
FREE
MQLTA Price Line Alert
MQL4 Trading Automation
4.67 (3)
Utilities
The Price Line Alert Indicator will allow you to set price level that will alert you when hit, the price level will be shown in the chart as lines. Useful to get notified at specific prices, support, resistance, round numbers and so forth. If you want to a similar utility that will automatically close your position at a specific price check https://www.mql5.com/en/market/product/23113 How does it work? You can set several Price Lines and configured them to notify you if the price goes above or
FREE
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Indicators
MQLTA Support Resistance Lines is an indicator that calculates the historical levels of Support and Resistance and display them as Lines on chart. It will also Alert you if the price is in a Safe or Dangerous zone to trade and show you the distance to the next level. The indicator is ideal to be used in other Expert Advisor through the iCustom function. This DEMO only works with AUDNZD, the full product can be found at https://www.mql5.com/en/market/product/26328 How does it work? The indicator
FREE
MQLTA Candle Timer
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Indicators
MQLTA Candle Timer is an indicator that can show you the details about a symbol/pair and alert you before the close of a candle. Used in swing trading and not only, it can help your strategies knowing and be ready before the close of a candle. How does it work Simply add the indicator to the chart and set the notifications options. You can load a minimalistic interface or a full interface. The alert will be sent once per candle. Parameters All the parameters, that you can see in the picture, a
FREE
MQLTA Draw Grid
MQL4 Trading Automation
5 (3)
Utilities
Простая утилита MQLTA Draw Grid поможет вам нарисовать сетку на вашем графике. Она полезна при изучении графика и моделирования сетки. Как она работает? Утилита будет создавать горизонтальные линии в зависимости от заданных параметров Как использовать этот инструмент Установите индикатор на график, выбрав параметры по умолчанию. Выберите начальную точку, значения минимума и максимума диапазона и стиль. В появившейся графической панели вы сможете создавать и удалять сетку, а также изменять неко
FREE
MQLTA Show Magic Numbers
MQL4 Trading Automation
4.14 (7)
Utilities
The panel displays the list of all orders (market and pending) along with their details, including magic numbers and commentaries. The panel can be moved around the chart. For market orders, the profit listed includes the associated commission and swaps. There aren't any important input parameters, but you can control the panel's initial location via them.
FREE
MQLTA Currency Strength Matrix DEMO
MQL4 Trading Automation
2 (2)
Indicators
Currency Strength Matrix (CSM) is an indicator that will show you the current strength of the major currencies in several timeframes allowing you to sort the currencies for strength and spot possible trading setups. This indicator is ideal for scalping and in all those events of sudden big moves. This DEMO only shows 4 currencies and 4 timeframes, for the full version please check https://www.mql5.com/en/market/product/24252 How does it work? The CSM compares the value of the current moving ave
FREE
MQLTA Instrument Details
MQL4 Trading Automation
5 (1)
Indicators
MQLTA Instrument Details shows you in an easy to read in chart table the details about the instrument/Symbol, including: Label Trade Mode Default Contract Size Minimum Size Maximum Size Size Step Digits Used Tick Size Tick Value Stop Level Bid Ask Spread Parameters Indicator name to create the objects Default Window when opening the indicator Horizontal offset Vertical offset If you like this tool please take a minute to leave a review. If you have suggestions to improve it please send me a mes
FREE
MQLTA Take Screenshot
MQL4 Trading Automation
4.67 (3)
Utilities
Утилита MQLTA Take Screenshot позволяет снимать скриншоты текущего графика прямо из самого графика. Утилита полезна для быстрого сохранения интересной ситуации и сохранения текущего графика перед открытием или закрытием ордера. Как она работает? Take Screenshot использует встроенную функцию языка MQL4 для сохранения снимка текущего графика. Как использовать утилиту Загрузите индикатор и выберите нужные параметры. Как только откроется панель, нажмите на значок сохранения, чтобы сделать снимок т
FREE
MQLTA Pattern Detector DEMO
MQL4 Trading Automation
Indicators
Pattern Detector can detect the most common 1, 2 and 3 candlestick patterns and send notifications when detected. The DEMO version only works on AUDNZD pair. Full product can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29190 How does it work Add the indicator to the chart you want to analyze and select which patterns to detect, the indicator will draw the detected patterns. You can also be notified via alert, app and email when a new pattern is detected. Parameters Indicator Name - Used to
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Utilities
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. This Demo Version has Notification and Close features disabled, full version can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29141 How does it work? Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk
FREE
Filter:
Dhany Esperanza
777
Dhany Esperanza 2025.01.25 03:12 
 

5 star is too little. Very useful and rare tool to selectively close all orders based on time. Thank you for creating and make it free.

Matthew Todorovski
13134
Matthew Todorovski 2018.06.16 11:04 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review