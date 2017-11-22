Индикатор MQLTA Supertrend Multi Timeframe сочетает в себе значения Supertrend, найденные на нескольких таймфреймах, чтобы подтвердить тренд пары.

Для работы утилиты необходим бесплатный индикатор MQLTA Supertrend Line - https://www.mql5.com/en/market/product/25951.





Как он работает?

Индикатор проверяет состояние Supertrend на всех выбранных таймфреймах и отображает результат в виде легко читаемой таблицы.





Как торговать с помощью индикатора Supertrend Multi Timeframe

Покупку следует совершать, когда Supertrend подтверждает восходящий тренд, а продавать следует, когда Supertrend подтверждает нисходящий тренд.





Параметры

ATR Multiplier - множитель ATR Чем меньше значение, тем больше чувствительность линии, то есть она будет более тесно следовать за ценой

ATR Period - период ATR для расчетов

ATR Max Bars - количество баров для отрисовки линий

Candle shift to Calculate the Supertrend - смещение для вычисления значений Supertrend на предыдущих свечах

Enable Timeframes - включить/отключить определенный таймфрейм

Enable Notifications - включить/отключить уведомления

Notify in - уведомлять, если цена присутствует трендовая или неопределенная ситуация

Notification Interval - минимальный интервал между уведомлениями

Send Alert Notifications - включить/отключить экранные оповещения

Alert Sound - выбор аудиофайла для звукового оповещения

Send Notification to Mobile - включить/отключить уведомления на мобильное устройство

Send Notification to Email - включить/отключить оповещение на электронную почту

Draw Lines - включить/отключить отображение линий

Draw Window - включить/отключить отображение панели

Horizontal spacing - отступ панели от левой границы

Vertical spacing - отступ панели от верхней границы

Indicator Name - префикс объектов на графике

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Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.

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