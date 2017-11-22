MQLTA Supertrend Multi Timeframe
- Indicators
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- Version: 1.11
- Updated: 17 December 2021
Индикатор MQLTA Supertrend Multi Timeframe сочетает в себе значения Supertrend, найденные на нескольких таймфреймах, чтобы подтвердить тренд пары.
Для работы утилиты необходим бесплатный индикатор MQLTA Supertrend Line - https://www.mql5.com/en/market/product/25951.
Как он работает?
Индикатор проверяет состояние Supertrend на всех выбранных таймфреймах и отображает результат в виде легко читаемой таблицы.
Как торговать с помощью индикатора Supertrend Multi Timeframe
Покупку следует совершать, когда Supertrend подтверждает восходящий тренд, а продавать следует, когда Supertrend подтверждает нисходящий тренд.
Параметры
- ATR Multiplier - множитель ATR Чем меньше значение, тем больше чувствительность линии, то есть она будет более тесно следовать за ценой
- ATR Period - период ATR для расчетов
- ATR Max Bars - количество баров для отрисовки линий
- Candle shift to Calculate the Supertrend - смещение для вычисления значений Supertrend на предыдущих свечах
- Enable Timeframes - включить/отключить определенный таймфрейм
- Enable Notifications - включить/отключить уведомления
- Notify in - уведомлять, если цена присутствует трендовая или неопределенная ситуация
- Notification Interval - минимальный интервал между уведомлениями
- Send Alert Notifications - включить/отключить экранные оповещения
- Alert Sound - выбор аудиофайла для звукового оповещения
- Send Notification to Mobile - включить/отключить уведомления на мобильное устройство
- Send Notification to Email - включить/отключить оповещение на электронную почту
- Draw Lines - включить/отключить отображение линий
- Draw Window - включить/отключить отображение панели
- Horizontal spacing - отступ панели от левой границы
- Vertical spacing - отступ панели от верхней границы
- Indicator Name - префикс объектов на графике
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Если у вас есть предложения по его улучшению, пришлите мне сообщение, и мы сможем обсудить его дальше.
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Nice Indy!!! It's very GREAT if has MT5 version... :)