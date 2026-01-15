ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Quantum Mech Sovereign AI (MT5)

[Untertitel: Bollinger Volatilität | TEMA Trend | Quantum Shield Sicherheit]

Einführung Quantum Mech Sovereign AI ist ein fortschrittliches Volatilitäts-Breakout-System, das Preisbewegungen als Quantenenergie-Felder behandelt. Es kombiniert die Expansionslogik der Bollinger Bänder (Quantenfeld) mit der verzögerungsfreien TEMA-Trenderkennung (Triple Exponential Moving Average). Durch die Filterung dieser Signale mittels RSI-Partikelmomentum identifiziert es mit chirurgischer Präzision Zonen mit hoher Ausbruchswahrscheinlichkeit.

Version 1.18 Aktualisierung: Quantum Shield Das neueste Update integriert die Schutzschicht "Quantum Shield". Diese kritische Sicherheitslogik berechnet automatisch eine dynamische "Safe Zone" um den Einstiegskurs, basierend auf Echtzeit-ATR, Broker StopLevel und FreezeLevel. Dies garantiert, dass Ihr Stop Loss und Take Profit immer in gültigen Abständen platziert werden, wodurch Ausführungsfehler durch "ungültige Stops" vollständig vermieden werden.

Handelsstrategie (The Sovereign Logic) Das System folgt einer 3-Schichten-Entscheidungsmatrix:

Quantenfeld (Volatilität): Verwendet Bollinger Bänder, um die Grenzen der normalen Preisbewegung zu definieren. Bullischer Ausbruch: Preis > oberes Band.

Durchbruch nach unten: Preis < Unteres Band. Souveräner Trend (Richtung): Bestätigt den Ausbruch mit TEMA. Die TEMA ist den Standard-MAs überlegen, da sie sofort auf Trendänderungen reagiert, ohne dass es zu Störungen kommt. Teilchen-Momentum (Energie): Verwendet den RSI, um die Stärke der Bewegung zu bestätigen. Kaufen: RSI > 55 (Momentum-Beschleunigung).

Verkaufen: RSI < 45 (Verlangsamung des Momentums).

Hauptmerkmale

Quantum Shield Schutz: Dynamische Stops passen sich der Volatilität an. In ruhigen Märkten werden die Stops enger gesetzt, in stürmischen Zeiten werden sie ausgeweitet, um geräuschbedingte Ausstiege zu verhindern.

Institutionelle Geldverwaltung: Integrierte Auto-Lot-Berechnung auf der Grundlage der Kontomarge und des Risikoprozentsatzes.

Broker-Einhaltung: Passt das Volumen automatisch an die Step-Limits an und beachtet die FreezeLevel-Regeln, um Server-Ablehnungen zu verhindern.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine unabhängige Position mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15, H1 (empfohlen für Ausbruchssicherheit).

Symbole: Volatile Paare (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== STAATLICHES KAPITAL === InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,0%).

=== QUANTENFELD === InpBandsPeriod : Volatilitätsempfindlichkeit.

=== QUANTENFELD === InpSlAtrMult : Stop-Loss-Abstand (Standard 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpMinStopDist : Harter minimaler Sicherheitspuffer in Punkten.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

