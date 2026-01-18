Xauusd Quantum Pro EA
- Experten
- Ilies Zalegh
- Version: 4.1
- Aktualisiert: 18 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
MT5 Expert Advisor für XAUUSD Gold
Automatisierter Trading Roboter für Gold auf MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für den automatisierten Handel von Gold auf XAUUSD (je nach Broker auch als Gold angezeigt). Der Goldmarkt ist bei Tradern sehr beliebt, weil er eine hohe Volatilität, häufige Impulse, starke Trendphasen und eine klare Reaktion auf makroökonomische Ereignisse rund um US Dollar, Zinsen und Inflation bietet.
Dieser MT5 Expert Advisor wurde entwickelt, um XAUUSD mit einem strukturierten algorithmischen Ansatz zu analysieren. Im Fokus stehen Signalqualität, Volatilitätslesung und integriertes Risikomanagement. Ziel ist ein zuverlässiger MT5 Trading Roboter für XAUUSD mit klaren Regeln und disziplinierter Ausführung.
Wenn Sie Ihr Portfolio an Trading Robotern diversifizieren und mehrere große Märkte abdecken möchten, können Sie XAUUSD QUANTUM PRO zusätzlich mit Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro und Bitcoin Quantum Edge Algo kombinieren.
Überblick über den XAUUSD QUANTUM PRO Expert Advisor für MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO ist kein Massenprodukt. Er richtet sich an Trader, die einen Premium MT5 EA für Gold suchen, mit klarer Trading Logik, sehr selektiven Einstiegen und einem Risikomanagement, das für den realistischen Einsatz auf Live Konten und VPS ausgelegt ist.
Für wen dieser MT5 EA geeignet ist
-
Trader, die einen MT5 Expert Advisor speziell für XAUUSD Gold möchten
-
Trader, die strenge Signal Selektion bevorzugen
-
Trader, die einen disziplinierten, risikofokussierten Ansatz suchen
Ziel des XAUUSD Trading Roboters
Das Ziel ist es, Markt Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit auf XAUUSD Gold zu identifizieren und dabei einen strikten, kontrollierten Risiko Rahmen einzuhalten.
Dieser Ansatz zielt darauf ab
-
ungünstige Marktphasen zu vermeiden
-
konsistente Volatilitätsbedingungen zu bevorzugen
-
unnötige Einstiege zu reduzieren
Multi Factor und Multi Timeframe Algorithmus Strategie
Im Gegensatz zu einfachen Trading Robotern nutzt XAUUSD QUANTUM PRO
-
eine Multi Factor Strategie
-
Multi Timeframe Analyse
-
ein Decision Scoring System, das jede Chance bewertet, bevor eine Position eröffnet wird
Ziele des algorithmischen Ansatzes
-
Unnötige Signale reduzieren
-
Einstiegskonsistenz verbessern
-
XAUUSD Volatilität strukturiert lesen
-
Ungünstige Marktphasen im Gold filtern
Decision Scoring System des MT5 Roboters
Jede Trading Gelegenheit auf XAUUSD wird
-
mit mehreren technischen Indikatoren analysiert
-
nach Relevanz der Kriterien gewichtet
-
in Echtzeit über Käufer Verkäufer Balance bewertet
Technische Indikatoren im XAUUSD EA
-
Dynamischer RSI
-
MACD und Divergenzen
-
EMA 50 EMA 100 EMA 200
-
ADX zur Messung der Trendstärke
-
Adaptiver ATR für reale Volatilität
-
Automatische Support Resistance
-
Preisstruktur und Price Action
Trading Regeln von XAUUSD QUANTUM PRO
-
Buy nur wenn der Buyer Score klar dominiert
-
Sell nur wenn der Seller Score höher ist
-
Keine erzwungenen Trades, nur Setups die vom System bestätigt sind
Multi Timeframe Analyse in MetaTrader 5
-
M15 und M30 zur Setup Erkennung
-
H1 und H4 zur Bestätigung des dominanten Trends
-
M5 zur Feinabstimmung von Timing und Risikomanagement
Diese Kombination richtet Signal, Trend und Timing für automatisierten Goldhandel auf MT5 aus.
Dynamisches Risikomanagement für XAUUSD
XAUUSD QUANTUM PRO integriert Risikomanagement für den automatisierten Handel auf Live Konten
-
Volatilitätsbasierter adaptiver Stop Loss
-
Positionsgröße proportional zum Kontokapital
-
Inaktivitätsfilter bei ungünstigen Bedingungen
-
Drawdown Monitoring kompatibel mit Prop Firm Regeln
-
Konfigurierbares Mindest Risk Reward
-
Kein Martingale
-
Kein Grid
XAUUSD Backtests 2021–2025 und historisches Verhalten
-
Backtests auf historischen Daten 2021–2025
-
Selektive und kontrollierte Trading Aktivität
-
Anpassung an Trendphasen im Gold
-
Drawdown in getesteten Szenarien begrenzt
-
Etwa 5 bis 10 Trades pro Monat je nach Marktbedingungen
Vergangene Ergebnisse dienen nur zur Information und garantieren keine zukünftige Performance.
Warum XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5
-
Expert Advisor für XAUUSD Gold
-
Automatisierter Trading Roboter für MetaTrader 5
-
Strukturierter Multi Factor Ansatz mit Decision Scoring
-
Integriertes Risikomanagement und disziplinierte Ausführung
-
VPS kompatibel für algorithmischen Handel
-
Keine externen Calls und keine DLL
-
Kompatibel mit den meisten MT5 Brokern
-
Kostenlose Updates
-
Support über MQL5 Messaging
Vergleich mit einem klassischen EA
Klassischer EA
-
einfache Logik
-
wenige Filter
-
schwaches Risikomanagement
XAUUSD QUANTUM PRO
-
Multi Factor Logik
-
Decision Scoring System
-
strukturierte Lesung der Gold Volatilität
-
disziplinierter und verantwortungsvoller Ansatz
Im Kauf enthalten
-
Sofort einsatzbereite EX5 Datei
-
Optimierte Einstellungen
-
Zugang zu Updates
-
Support über MQL5 Nachrichten
Risiko Hinweis
Trading beinhaltet ein reales Risiko von Kapitalverlust. XAUUSD QUANTUM PRO ist ein Trading Hilfstool und kein Gewinnversprechen. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate. Es wird empfohlen, vor Live Einsatz auf einem MetaTrader 5 Demo Konto zu testen. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Fazit
XAUUSD QUANTUM PRO ist ein MT5 Expert Advisor für XAUUSD Gold, entwickelt für Trader, die einen strukturierten, disziplinierten und risikofokussierten algorithmischen Ansatz für den automatisierten Goldhandel suchen.