Gold Blaster Smart Scalper EA

Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss.

Wie es funktioniert,

RSI Two-Layer EA ist ein verfeinertes, hochpräzises automatisiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die konsistente Einträge, intelligente Skalierung und adaptive Risikokontrolle wünschen. Dieser EA, der speziell fürXAUUSD entwickelt wurde, aber mit allen wichtigen Symbolen kompatibel ist, verwendet eineDual-RSI-Bestätigungs-Engine in Kombination mit einemauf Schichten basierenden Mittelwertbildungssystem, um Trend- und Korrekturwellen mit Genauigkeit zu erfassen.

Im Kern analysiert der EA die Marktdynamik mithilfe von zwei RSI-Filtern, die auf unterschiedlichen Zeitrahmen oder Tiefen arbeiten. Die erste Ebene identifiziert eine potenzielle Trenderschöpfung oder einen Momentumwechsel, während die zweite Ebene das Signal bestätigt, um Rauschen und Fehleinstiege zu vermeiden. Nur wenn beide Bedingungen übereinstimmen, eröffnet der EA einen sauberen, hochwertigen Handel.

Bewegt sich der Markt weiter gegen den ursprünglichen Einstieg, aktiviert der EA seinLayer-2 Recovery System - eine kontrollierte Mittelwertbildungsmethode mit anpassbaren Abstands- und Sicherheitsgrenzen. Dadurch wird sichergestellt, dass Trades nicht rasterartig eröffnet werden, sondern nur dann, wenn die Struktur- und RSI-Bedingungen eine zusätzliche Position rechtfertigen. Das Ergebnis ist eine glattere Aktienkurve und weit weniger unnötige Trades.

Der EA passt sich dynamisch an2- und 3-dezimale Goldbroker an und gewährleistet eine genaue Pip-Berechnung, eine korrekte SL/TP-Platzierung und eine zuverlässige Schichtung. Seine interne Engine liest automatisch die Spezifikationen des Brokers und macht die Einrichtung mühelos - einfach ziehen, ablegen und starten.

Zur Unterstützung der Entscheidungsfindung verfügt das System über einOn-Chart Profit Meter, das den gleitenden Gewinn, die Anzahl der offenen Trades und die zyklusbasierte Performance in Echtzeit anzeigt. Dies gibt dem Benutzer volle Transparenz, ohne dass er zusätzliche Indikatoren öffnen muss.

Das Risikomanagement ist das Herzstück des Systems. Sie haben die Wahl zwischenfesten Lots,dynamischen, gleichgewichtsbasierten Lots undmaximalen Order-Caps. SL- und TP-Levels folgen der RSI-Strukturlogik und können für beide Ebenen konfiguriert werden. Der EA ist für moderne Marktbedingungen optimiert und ist vollständig rückwärtskompatibel mit dem Strategietester und den realen Konten.

Egal, ob der EA für Trend-Entrys, Breakout-Retests oder Pullback-Reversals eingesetzt wird, er liefert kontrollierten, systematischen Handel mit minimaler Bildschirmzeit. Dies macht ihn ideal für Händler, die eine saubere, regelbasierte RSI-Strategie mit intelligenter Skalierung wünschen - ohne rücksichtslose Martingale, Over-Trading oder zufälliges Rasterverhalten.

RSI Two-Layer EA ist schnell, leichtgewichtig, zuverlässig und mit sauberen MQL5 Code nach Marketplace Validation Standards entwickelt.



Ziehen Sie Ihren Gewinn wie jeden Monat oder wöchentlich, die empfohlen wird



Minimum Deposit- $500



VPSist gut für kontinuierlich EA Funktion.





