Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird.

Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wendet der Nova DCA Trader strenge Regeln für die Skalierung und das Ausstiegsmanagement an und stellt sicher, dass jede zusätzliche Position mit der allgemeinen Trendrichtung und Marktstruktur übereinstimmt.

Perfekt für Händler, die einen disziplinierten, systematischen Ansatz suchen, um Mittelwerte ohne übermäßiges Risiko zu bilden.

Warum Händler den Nova DCA Trader wählen

Kontrollierte Positionsskalierung:

Erweitert erfolgreiche Trades auf eine maßvolle, regelbasierte Weise, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu optimieren.

Trendgerechte Eingaben:

Skaliert nur, wenn zusätzliche Eingaben die vorherrschende Marktrichtung bestätigen.

Klare Risikoparameter:

Enthält definierte Stop-Losses und Take-Profits und vermeidet aggressive Erholungstaktiken.

Ressourceneffizient:

Entwickelt für einen reibungslosen Betrieb über verschiedene Instrumente und Zeitrahmen hinweg.

Transparent und überprüfbar:

Keine versteckten Algorithmen - einfache Logik, die leicht zu verstehen ist und der man vertrauen kann.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategietester verfügbar.

Nova DCA Trader bietet einen intelligenten, risikobewussten Weg, Dollar-Cost-Averaging für das Handelsmanagement zu nutzen.

Probieren Sie die Demoversion aus und nutzen Sie den Preisnachlass, solange er verfügbar ist.



