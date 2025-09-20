Winter MT5

Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung.

Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e-Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Kontovoraussetzungen

  • Währungspaare: NZDCAD_e, AUDCAD_e
  • Kontoart: ECN
  • Hebel: 1:500
  • Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
  • Zeitrahmen: M15
  • VPS: empfohlen für stabile Ausführung
  • Empfohlener Broker: FreshForex

Eingabeparameter

  • Handelskommentar: wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt
  • Handelspaare M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)
  • Magic: eindeutige Positionskennung
  • Lot-Berechnungsmethode: basierend auf Risikoniveau
  • Depotbelastung %: Einstellung der anfänglichen Lotgröße
  • Virtueller TP: false
  • Sniper-Modus: true
  • Risikoprozent: pro Trade
  • Präzisions-Sniper: aktiviert
Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.

Support:

Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Käufer dieses Produkts erwarben auch
