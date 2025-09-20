Winter MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 20 September 2025
- Aktivierungen: 10
Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem
Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung.
Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e-Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert.
Kontovoraussetzungen
- Währungspaare: NZDCAD_e, AUDCAD_e
- Kontoart: ECN
- Hebel: 1:500
- Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Zeitrahmen: M15
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: FreshForex
Eingabeparameter
- Handelskommentar: wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt
- Handelspaare M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)
- Magic: eindeutige Positionskennung
- Lot-Berechnungsmethode: basierend auf Risikoniveau
- Depotbelastung %: Einstellung der anfänglichen Lotgröße
- Virtueller TP: false
- Sniper-Modus: true
- Risikoprozent: pro Trade
- Präzisions-Sniper: aktiviert
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru