Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung.

Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e-Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Kontovoraussetzungen

Währungspaare: NZDCAD_e, AUDCAD_e

NZDCAD_e, AUDCAD_e Kontoart: ECN

ECN Hebel: 1:500

1:500 Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: FreshForex

Eingabeparameter

Handelskommentar: wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt

wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt Handelspaare M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)

Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix) Magic: eindeutige Positionskennung

eindeutige Positionskennung Lot-Berechnungsmethode: basierend auf Risikoniveau

basierend auf Risikoniveau Depotbelastung %: Einstellung der anfänglichen Lotgröße

Einstellung der anfänglichen Lotgröße Virtueller TP: false

false Sniper-Modus: true

true Risikoprozent: pro Trade

pro Trade Präzisions-Sniper: aktiviert

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

