GEN JanusEA

JanusEA Pro: Ein Marktstruktur-Expertenratgeber

Entwickler: Gede Egi

Überblick

JanusEA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Konzept der Marktstruktur basiert. Der EA identifiziert automatisch Angebots- (Pivot High) und Nachfrage- (Pivot Low) Zonen auf dem Chart. Basierend auf diesen identifizierten Zonen kann JanusEA Trades mit einer von zwei unterschiedlichen, auswählbaren Handelslogiken ausführen: Breakout oder Reversal.

Der Name ist vom römischen Gott Janus inspiriert und spiegelt das duale Strategiedesign des EAs wider. Dadurch können die Benutzer das Verhalten des EA so konfigurieren, dass es auf verschiedene Marktanalysen und -bedingungen abgestimmt ist.

Zentrale Handelsstrategien

Der EA verfügt über zwei primäre Betriebsmodi, die vom Benutzer ausgewählt werden können.

Breakout-Strategie Logik: Dieser Modus ist darauf ausgelegt, in die Richtung eines Preisausbruchs zu handeln. Er platziert eine Kauf-Stopp-Order, wenn sich der Kurs über eine erkannte Angebotszone bewegt, und eine Verkaufs-Stopp-Order, wenn sich der Kurs unter eine Nachfragezone bewegt.

Dieser Modus ist darauf ausgelegt, in die Richtung eines Preisausbruchs zu handeln. Er platziert eine Kauf-Stopp-Order, wenn sich der Kurs über eine erkannte Angebotszone bewegt, und eine Verkaufs-Stopp-Order, wenn sich der Kurs unter eine Nachfragezone bewegt. Beabsichtigte Marktbedingung: Diese Logik wird in der Regel in einem Trendmarktumfeld oder in Zeiten hoher Volatilität angewandt, in denen sich der Kurs nach dem Durchbrechen eines Schlüsselniveaus stark in eine Richtung bewegen könnte. Umkehrstrategie Logik: Dieser Modus wurde entwickelt, um gegen eine Preisbewegung zu handeln, wenn sich diese einer Schlüsselzone nähert. Er platziert eine Sell-Limit-Order, wenn der Preis in eine Angebotszone eintritt, und eine Buy-Limit-Order, wenn der Preis in eine Nachfragezone eintritt.

Dieser Modus wurde entwickelt, um gegen eine Preisbewegung zu handeln, wenn sich diese einer Schlüsselzone nähert. Er platziert eine Sell-Limit-Order, wenn der Preis in eine Angebotszone eintritt, und eine Buy-Limit-Order, wenn der Preis in eine Nachfragezone eintritt. Beabsichtigte Marktbedingung: Diese Logik wird im Allgemeinen in schwankenden (seitwärts gerichteten) Marktumgebungen angewendet, in denen erwartet wird, dass die Angebots- und Nachfrageniveaus anhalten und eine Preisumkehr verursachen.

Funktionen

Automatische Erkennung von Zonen: Identifiziert Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage eines konfigurierbaren "swingSize"-Parameters.

Identifiziert Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage eines konfigurierbaren "swingSize"-Parameters. Auswahl einer dualen Strategie: Benutzer können über Eingabeparameter zwischen den Handelsmodi Breakout und Reversal umschalten.

Benutzer können über Eingabeparameter zwischen den Handelsmodi Breakout und Reversal umschalten. Automatisierte Losgröße: Umfasst eine AutoLot-Funktion, die das Handelsvolumen auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes des Kontostands berechnet.

Umfasst eine AutoLot-Funktion, die das Handelsvolumen auf der Grundlage eines benutzerdefinierten Risikoprozentsatzes des Kontostands berechnet. Konfigurierbares Risiko:Belohnungsverhältnis: Ermöglicht es dem Benutzer, ein Risiko:Gewinn-Verhältnis zu definieren, um den Take-Profit-Abstand als ein Vielfaches des Stop-Loss-Abstands festzulegen.

Ermöglicht es dem Benutzer, ein Risiko:Gewinn-Verhältnis zu definieren, um den Take-Profit-Abstand als ein Vielfaches des Stop-Loss-Abstands festzulegen. Trailing-Stop-Funktion: Ein Trailing-Stop kann aktiviert werden, um offene Positionen zu verwalten, indem das Stop-Loss-Niveau angepasst wird, wenn sich der Kurs in eine günstige Richtung bewegt.

Ein Trailing-Stop kann aktiviert werden, um offene Positionen zu verwalten, indem das Stop-Loss-Niveau angepasst wird, wenn sich der Kurs in eine günstige Richtung bewegt. Zonen-Visualisierung: Eine Option zur Anzeige der erkannten Angebots- und Nachfragezonen direkt auf dem Chart zur visuellen Analyse.

Eine Option zur Anzeige der erkannten Angebots- und Nachfragezonen direkt auf dem Chart zur visuellen Analyse. Maximales Stop-Loss-Limit: Ein Parameter zur Festlegung einer Obergrenze für den Stop-Loss-Abstand in Punkten ('maxStopLossPoints') zur Risikokontrolle.

Konfigurationsbeispiele

WICHTIG: Die folgenden Einstellungen dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine optimierten Handelsempfehlungen dar. Sie zeigen, wie ein Benutzer den EA auf der Grundlage einer bestimmten Markthypothese konfigurieren könnte. Führen Sie vor einer Live-Anwendung immer ein gründliches Backtesting und eine Optimierung auf Ihren bevorzugten Instrumenten durch.

Beispiel 1: Ausbruchshypothese für XAUUSD

Instrument: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H1

H1 Ausgewählte Strategie: Ausbruch (useBreakoutStrategy = true)

Ausbruch (useBreakoutStrategy = true) Hypothese: Gold kann nach dem Durchbrechen wichtiger Preisniveaus starke Richtungsbewegungen aufweisen. Mit dieser Konfiguration wird versucht, solche Bewegungen zu erfassen.

Gold kann nach dem Durchbrechen wichtiger Preisniveaus starke Richtungsbewegungen aufweisen. Mit dieser Konfiguration wird versucht, solche Bewegungen zu erfassen. Beispiel-Parameter : riskPercent: 0.03 RisikoBelohnungsVerhältnis: 2,0 SwingGröße: 10 trailingStopTrigger: 100 trailingStopStep: 50

:

Beispiel 2: Ausbruchshypothese auf USDJPY

Instrument: USDJPY

USDJPY Zeitrahmen: H1

H1 Ausgewählte Strategie: Ausbruch (useBreakoutStrategy = true)

Ausbruch (useBreakoutStrategy = true) Hypothese: Wichtige Währungspaare können nach einem Ausbruch aus einer signifikanten Struktur einen starken Trend entwickeln. Dieses Setup ist ein Beispiel für ein solches Szenario.

Wichtige Währungspaare können nach einem Ausbruch aus einer signifikanten Struktur einen starken Trend entwickeln. Dieses Setup ist ein Beispiel für ein solches Szenario. Beispiel-Parameter : riskPercent: 0.03 RisikoBelohnungsVerhältnis: 2.0 SwingGröße: 10 trailingStopTrigger: 100 trailingStopStep: 50

:

Wichtige Eingabeparameter

Gemäß den MQL5 Marktregeln sind alle Parameternamen und Beschreibungen in Englisch.

Strategie & Auftragsverwaltung

useReversalStrategy / useBreakoutStrategy: Setzen Sie diesen Parameter auf "true", um die gewünschte Handelslogik zu aktivieren.

Setzen Sie diesen Parameter auf "true", um die gewünschte Handelslogik zu aktivieren. magicNumber: Eine eindeutige Kennung für die Aufträge des EA.

Zone & Struktur Erkennung

swingSize: Die Anzahl der Bars auf jeder Seite, um einen Pivot-Punkt für die Zonenbildung zu definieren.

Die Anzahl der Bars auf jeder Seite, um einen Pivot-Punkt für die Zonenbildung zu definieren. showZones: Schaltet die Sichtbarkeit der Angebots-/Nachfragezonen auf dem Chart um.

Risiko-Management

useAutoLot: Aktiviert oder deaktiviert die automatische Losgrößenbestimmung.

Aktiviert oder deaktiviert die automatische Losgrößenbestimmung. RisikoProzent: Der für die AutoLot-Berechnung verwendete Risikoprozentsatz.

Der für die AutoLot-Berechnung verwendete Risikoprozentsatz. lotSize: Die feste Losgröße, die verwendet wird, wenn useAutoLot deaktiviert ist.

Die feste Losgröße, die verwendet wird, wenn useAutoLot deaktiviert ist. RisikoBelohnungsVerhältnis: Der Multiplikator für den Take Profit-Abstand im Verhältnis zum Stop Loss.

Der Multiplikator für den Take Profit-Abstand im Verhältnis zum Stop Loss. maxStopLossPoints: Der maximal zulässige Stop Loss in Punkten.

Positionsverwaltung

useTrailingStop: Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.

Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion. trailingStopAuslöser: Der Gewinn in Punkten, bei dem der Trailing-Stop aktiviert wird.

Der Gewinn in Punkten, bei dem der Trailing-Stop aktiviert wird. trailingStopStep: Der Schritt in Punkten für die Trailing-Stop-Anpassung.

Risikowarnung

Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Handel verbunden sind, und sich im Zweifelsfall von einem unabhängigen Finanzberater beraten lassen.

Für Produkt-Updates und Support besuchen Sie bitte mein MQL5 Verkäuferprofil: https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller