CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus, der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren.

⚙️ Strategie-Übersicht

CMFX GOLD wurde für den 4-Stunden-Zeitrahmen entwickelt und vereint vier professionelle Indikatoren in einer adaptiven Engine:

MACD - Momentum Core Erkennt frühe Trendwechsel und misst die Stärke der Richtung, bevor sie bestätigt wird.

RSI - Timing-Filter Identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen und bestätigt die Erschöpfung des Momentums, um Fehleinstiege zu vermeiden.

Mehrere EMAs - Trend-Skelett Schafft eine dynamische Marktstruktur, die falsche Umkehrungen herausfiltert und die Tendenz des Handels definiert.

Parabolischer SAR - Taktische Ausstiegsschicht Sichert Gewinne in starken Trends und steigt frühzeitig aus, wenn sich der Puls des Marktes ändert.

Alle Signale müssen übereinstimmen - nur Swing-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit qualifizieren sich für die Ausführung.

⚡️ Taktische Design-Philosophie

CMFX GOLD agiert wie ein professioneller Stratege auf dem Schlachtfeld:

Wartet auf Multi-Indikator-Ausrichtung

Führt mit Präzision aus

Schützt jede Position mit eingebauter Verlustkontrolle





Entwickelt für Händler, die Genauigkeit der Aktivität vorziehen.

💰 Schnappschuss der Leistung

Gewinnfaktor: 2,48 (≈ +148 % Rentabilitätsvorteil)

Stil: Swing/Trendfolge

Symbol: XAUUSD (Gold)

Durchschnittliche Haltedauer: 1-3 Tage

Risiko: Feste Lots + Dollar-basierte Verlustsicherung

🔧 Hauptmerkmale





✅ Hybride Logik (MACD + RSI + EMA + SAR)

✅ 4H Präzisions-Swing-Trading - kein Scalping-Rauschen

✅ Vollständig optimiert für XAUUSD

✅ Feste Losgröße für konsistentes Engagement

✅ Benutzerdefinierte gleitende Verlustgrenze ($) - schließt alle Geschäfte sofort, sobald der Gesamtverlust die von Ihnen gewählte Grenze überschreitet, und schützt das Eigenkapital vor großen Verlusten

✅ Candle-Skip-Entry-Filter (vermeidet gebündelte Aufträge)

✅ Kein Martingal, kein Raster, keine versteckten Tricks

⚙️ Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: H4

Konto-Typ: ECN / Rohspanne

Hebelwirkung: 1 : 500 oder höher

Losgröße: 0.02 pro $500

Mindesteinlage: $500

📊 Ergebnisorientierte Intelligenz





CMFX GOLD wurde auf der Grundlage von fünf Jahren historischer Daten geschult und in volatilen Marktzyklen unter Stress getestet, um auch unter Druck die Ruhe zu bewahren.

Seine dynamische Indikatorenfusion stellt sicher, dass nur dann eingestiegen wird, wenn die größere Marktstruktur und das Momentum übereinstimmen.

🧠 Die CMFX Philosophie





"Gold belohnt Disziplin - nicht Glück."





CMFX GOLD wurde für Trader entwickelt, die planen, messen und absichtsvoll handeln.

Es ist Ihr taktisches Kommandosystem zur Beherrschung des XAUUSD.

💬 Version: 1.0

⚙️ Plattform: MetaTrader 5

🏷️ Kategorie: Expert Advisor → Trend / Swing Trading

💎 Preis: $499

📈 Fokus: XAUUSD (H4-Zeitrahmen)