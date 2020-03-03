CMFXGold

💎CMFXGOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD


Präzision. Geduld. Kraft.

CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus, der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren.

💬

Support

Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht.

Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimierung und Anleitung.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚙️ Strategie-Übersicht

CMFX GOLD wurde für den 4-Stunden-Zeitrahmen entwickelt und vereint vier professionelle Indikatoren in einer adaptiven Engine:

  • MACD - Momentum Core

    Erkennt frühe Trendwechsel und misst die Stärke der Richtung, bevor sie bestätigt wird.

  • RSI - Timing-Filter

    Identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen und bestätigt die Erschöpfung des Momentums, um Fehleinstiege zu vermeiden.

  • Mehrere EMAs - Trend-Skelett

    Schafft eine dynamische Marktstruktur, die falsche Umkehrungen herausfiltert und die Tendenz des Handels definiert.

  • Parabolischer SAR - Taktische Ausstiegsschicht

    Sichert Gewinne in starken Trends und steigt frühzeitig aus, wenn sich der Puls des Marktes ändert.

Alle Signale müssen übereinstimmen - nur Swing-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit qualifizieren sich für die Ausführung.

⚡️ Taktische Design-Philosophie

CMFX GOLD agiert wie ein professioneller Stratege auf dem Schlachtfeld:

  • Wartet auf Multi-Indikator-Ausrichtung

  • Führt mit Präzision aus

  • Schützt jede Position mit eingebauter Verlustkontrolle


Entwickelt für Händler, die Genauigkeit der Aktivität vorziehen.

💰 Schnappschuss der Leistung

  • Gewinnfaktor: 2,48 (≈ +148 % Rentabilitätsvorteil)

  • Stil: Swing/Trendfolge

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Durchschnittliche Haltedauer: 1-3 Tage

  • Risiko: Feste Lots + Dollar-basierte Verlustsicherung

🔧 Hauptmerkmale


✅ Hybride Logik (MACD + RSI + EMA + SAR)

✅ 4H Präzisions-Swing-Trading - kein Scalping-Rauschen

✅ Vollständig optimiert für XAUUSD

Feste Losgröße für konsistentes Engagement

Benutzerdefinierte gleitende Verlustgrenze ($) - schließt alle Geschäfte sofort, sobald der Gesamtverlust die von Ihnen gewählte Grenze überschreitet, und schützt das Eigenkapital vor großen Verlusten

✅ Candle-Skip-Entry-Filter (vermeidet gebündelte Aufträge)

✅ Kein Martingal, kein Raster, keine versteckten Tricks

⚙️ Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (GOLD)

  • Zeitrahmen: H4

  • Konto-Typ: ECN / Rohspanne

  • Hebelwirkung: 1 : 500 oder höher

  • Losgröße: 0.02 pro $500

  • Mindesteinlage: $500

📊 Ergebnisorientierte Intelligenz


CMFX GOLD wurde auf der Grundlage von fünf Jahren historischer Daten geschult und in volatilen Marktzyklen unter Stress getestet, um auch unter Druck die Ruhe zu bewahren.

Seine dynamische Indikatorenfusion stellt sicher, dass nur dann eingestiegen wird, wenn die größere Marktstruktur und das Momentum übereinstimmen.

🧠 Die CMFX Philosophie


"Gold belohnt Disziplin - nicht Glück."


CMFX GOLD wurde für Trader entwickelt, die planen, messen und absichtsvoll handeln.

Es ist Ihr taktisches Kommandosystem zur Beherrschung des XAUUSD.

💬 Version: 1.0

⚙️ Plattform: MetaTrader 5

🏷️ Kategorie: Expert Advisor → Trend / Swing Trading

💎 Preis: $499

📈 Fokus: XAUUSD (H4-Zeitrahmen)


