ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Quantum Mech Sovereign AI (MT5)

[Subtítulo: Volatilidad Bollinger | Tendencia TEMA | Seguridad Quantum Shield]

Introducción Quantum Mech Sovereign AI es un sistema avanzado de ruptura de volatilidad que trata los movimientos de precios como campos de energía cuántica. Combina la lógica de expansión de las Bandas de Bollinger (Campo Cuántico) con la detección de tendencia sin retardo de TEMA (Media Móvil Exponencial Triple). Al filtrar estas señales a través del impulso de partículas RSI, identifica zonas de ruptura de alta probabilidad con precisión quirúrgica.

Actualización de la versión 1.18: Quantum Shield La última actualización integra la capa de protección "Quantum Shield ". Esta lógica de seguridad crítica calcula automáticamente una "Zona Segura" dinámica alrededor del precio de entrada basada en ATR en tiempo real, Broker StopLevel y FreezeLevel. Esto garantiza que su Stop Loss y Take Profit se sitúen siempre a distancias válidas, eliminando por completo los errores de ejecución "Stops no válidos".

Estrategia de Trading (La Lógica Soberana ) El sistema sigue una Matriz de Decisión de 3 Capas:

Campo Cuántico (Volatilidad): Utiliza las Bandas de Bollinger para definir los límites de la acción normal del precio. Ruptura alcista: Precio > Banda Superior.

Ruptura bajista: Precio < Banda inferior. Tendencia Soberana (Dirección): Valida la ruptura utilizando TEMA. TEMA es superior a MAs estándar porque reacciona instantáneamente a los cambios de tendencia sin el ruido. Momento de las Partículas (Energía): Utiliza el RSI para confirmar la fuerza del movimiento. Comprar: RSI > 55 (Momentum Acelerando).

Vender: RSI < 45 (Momento de desaceleración).

Características principales

Protección Quantum Shield: Los stops dinámicos se adaptan a la volatilidad. En los mercados tranquilos, los stops son más ajustados; en los tormentosos, se amplían para evitar los stop-outs basados en el ruido.

Gestión institucional del dinero: Cálculo automático de lotes basado en el margen de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Cumplimiento de Broker: Ajusta automáticamente el volumen a los límites de paso y respeta las reglas FreezeLevel para evitar rechazos del servidor.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación es una posición independiente con un Stop Loss fijo.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (Recomendado por la fiabilidad de la ruptura).

Símbolos: Pares Volátiles (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== CAPITAL SOBERANO === InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 1,0%).

=== CAMPO CUÁNTICO === InpBandsPeriod : Sensibilidad a la volatilidad.

=== ESCUDO CUÁNTICO === InpSlAtrMult : Distancia Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR). InpMinStopDist : Buffer de seguridad mínimo en puntos.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.