Titan Circuit Architect v118 AI

Produktname: Titan Schaltungsarchitekt AI (MT5)

[Untertitel: Ichimoku Circuit | Volatility Shield | Titan Protection]

Einführung Titan Circuit Architect AI ist ein strukturelles Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um profitable Positionen wie ein Meisterarchitekt aufzubauen. Es stellt den Markt als einen Energiekreislauf dar und verwendet die Ichimoku-Wolke (das Gehirn), um die Struktur zu definieren, den CCI, um den Impuls zu erkennen, und die ATR (das Schild), um die Stop-Loss- und Take-Profit-Level dynamisch an die Marktvolatilität anzupassen.

Version 1.18 Update: Titan Shield Mit dem neuesten Update wird die Schutzschicht "Titan Shield" eingeführt. Diese fortschrittliche Logik berechnet einen dynamischen Sicherheitspuffer auf der Grundlage von Echtzeit-ATR, StopLevel und FreezeLevel. Sie stellt sicher, dass jeder Handelseinstieg und jede Trailing-Stop-Änderung sicher außerhalb der "Gefahrenzone" des Brokers ausgeführt wird, wodurch Ausführungsfehler vermieden werden.

Handelsstrategie (The Architect Logic) Das System folgt einem strengen Bauplan:

Circuit Brain (Struktur): Analysiert die Ichimoku-Wolke (Senkou Span A vs B). Bullischer Kreislauf: Preis > Wolke (Spanne A & B).

Bearish Circuit: Preis < Wolke. Impuls-Erkennung (Einstieg): Verwendet den CCI (Commodity Channel Index), um den optimalen Einstiegspunkt zu finden. Kaufimpuls: CCI kreuzt unter 100 und schnappt wieder über 100 (Dip & Go).

Sell Pulse: CCI kreuzt über -100 und schnappt zurück unter -100 (Rally & Drop). Titan Shield (Schutz): Legt Stop-Loss und Take-Profit auf der Grundlage von ATR-Multiplikatoren fest, um sicherzustellen, dass die Risiken im Verhältnis zur aktuellen Volatilität stehen.

Hauptmerkmale

Titan Shield Schutz: Dynamische ATR-basierte Stops passen sich an jede Marktsituation an - eng in ruhigen Märkten, weit in stürmischen Zeiten.

Intelligentes Trailing: Ein intelligenter Trailing-Stop, der Broker-Limits respektiert und "abkühlt", wenn die Modifikationslimits erreicht werden, und so Server-Sperren verhindert.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebaute Auto-Lot-Berechnung basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine unabhängige strategische Position.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für strukturelle Stabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== TITAN-EINSTELLUNGEN === InpUseMoneyMgmt : Aktivieren Sie die automatische Losberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,0%).

=== CIRCUIT BRAIN === InpIchiTenkan/Kijun/Senkou : Ichimoku-Einstellungen. InpCCIPeriod : Impulsempfindlichkeit.

=== TITAN SHIELD === InpATRMultiplierSL : Stop-Loss-Abstand (Standard 3,0x ATR). InpATRMultiplierTP : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 6,0x ATR).



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.