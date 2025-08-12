Femto Core

5

[Femto Core] Professioneller, zuverlässiger und sicherer Goldhandelsroboter.

Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für die XAUUSD Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M6, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter entwickelt, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indikator durch den Hersteller entwickelt, um den Prozentsatz der BULL und BEAR Kerzenstärke zu bestimmen.

Preis $497, (DiePreise werden im Laufe der Zeit aktualisiert werden).


If you have purchased, you can read the documentation regarding the user guide here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763904

Dieser EA ist mit einem zuverlässigen Risikomanager ausgestattet, einschließlich Risk Ratio, SL/TP und Dropdown-Limits, so dass er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.

Schaffen Sie mit Femto Core eine angenehme Handelserfahrung mit Gold.

Empfehlungen:

  • Zeitrahmen: H1.
  • Paar: XAUUSD.
  • Mindestersteinlage: 500 $ und empfohlen 1000 $.
  • Hebelwirkung: 1:500.
  • Makler: Makler mit niedrigem/raw Spread(empfohlen für ICMarkets).
  • Konto-Typ: Abgesichert.
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).

Eigenschaften:

  • Auto Lot: Für dimamis lot Verwendung.
  • Risk Ratio: Einstellungen zur Bestimmung des Risikoniveaus von dynamischen Lots.
  • Drowdown Manager: Option zur Erhöhung des Schutzes bei Trades.
  • Trailing Point/Stop: Anpassbare Funktionen für das Schließen von Aufträgen.
  • Maximale Spread-Beschränkung: Einstellbare Begrenzung der Spread-Breite, um eine Spread-Ausweitung beim Ordern zu vermeiden.
  • Rastersteuerung: Zuverlässige Rastereinstellungen können angepasst werden.
  • Anzeigefeld: Modernes und optimales Anzeigefeld.
  • Push Notif MQID: Eine leistungsstarke Benachrichtigungsfunktion, die an Ihr Telefon gesendet wird, damit Sie wissen, wann neue Aufträge vorliegen und wann der maximale Drawdown erreicht ist.

Arbeitsablauf:

Dieser EA optimiert Ausbrüche auf Fibonacci-Ebenen. Ausbrüche basieren auf M5- und M6-Candlesticks, die dann mit Bull/Bear Power verifiziert werden, um Einstiegssignale zu generieren. Dieser EA verwendet Instant Orders für den Einstieg. Darüber hinaus verwendet er zur Handhabung von schwebenden Aufträgen ein Grid Swing Pullback, das mehrere Aufträge öffnet, wenn der Preis sich ausweitet und zum ursprünglichen Auftrag zurückkehrt. Das Grid ist optional; Sie können es wahlweise verwenden oder nicht. Die Standardeinstellungen für die Handhabung von Positionsschließungen sind Trailing Point/Stop für Gewinn und Drawdown Limit für Verlust.

Risikowarnung:

  • Bevor Sie den EA kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein.
  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen).
  • Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind stark optimiert und die Ergebnisse können nicht direkt auf den Live-Handel übertragen werden.
Bewertungen 1
Artur Volodkevic
378
Artur Volodkevic 2025.12.07 11:22 
 

Good afternoon, I really like the author's product — it looks beautiful and has always worked well, but at some point the TP didn’t trigger, and I just let it run on its own, which led to a loss of 419 euros. Since then, I haven’t used it. Maybe it was my mistake, I don’t know, but I still give the developer 5 stars. I will try the updated version and will post a screenshot in the discussion section.

