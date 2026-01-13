Titan Circuit Architect v118 AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Titan Circuit Architect AI (MT5)

[Subtítulo: Circuito Ichimoku | Escudo de Volatilidad | Protección Titán]

Introducción Titan Circuit Architect AI es un sistema estructural de seguimiento de tendencias diseñado para construir posiciones rentables como un maestro arquitecto. Visualiza el mercado como un circuito de energía, utilizando la Nube de Ichimoku (El Cerebro) para definir la estructura, CCI para detectar el pulso, y ATR (El Escudo) para adaptar dinámicamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a la volatilidad del mercado.

Actualización de la versión 1.18: Escudo Titán La última actualización introduce la capa de protección "Escudo Titán ". Esta lógica avanzada calcula un buffer de seguridad dinámico basado en ATR en tiempo real, StopLevel y FreezeLevel. Garantiza que cada entrada de operación y modificación del trailing stop se ejecute de forma segura fuera de la "zona de peligro" del broker, eliminando errores de ejecución.

Estrategia de negociación (La lógica del arquitecto) El sistema sigue un plan estricto:

Circuito Cerebral (Estructura): Analiza la Nube Ichimoku (Senkou Span A vs B). Circuito Alcista: Precio > Nube (Span A y B).

Circuito Bajista: Precio < Nube. Detección de Pulso (Entrada): Utiliza el CCI (Commodity Channel Index) para encontrar el punto óptimo de entrada. Pulso de Compra: CCI cruza por debajo de 100 y vuelve a subir por encima de 100 (Dip & Go).

Pulso deVenta: El CCI cruza por encima de -100 y vuelve a caer por debajo de -100 (Rally & Drop). Titan Shield (Protección): Establece Stop Loss y Take Profit en base a los Multiplicadores ATR, asegurando que los riesgos son proporcionales a la volatilidad actual.

Características principales

Protección Titan Shield: Los Stops dinámicos basados en ATR se adaptan a cualquier condición de mercado: ajustados en mercados tranquilos, amplios en tormentas.

Trailing inteligente: Un trailing stop inteligente que respeta los límites del broker y se "enfría" si se alcanzan los límites de modificación, evitando bloqueos del servidor.

Gestión institucional del dinero: Cálculo de Auto-Lotes incorporado basado en el Margen Libre de la Cuenta y el Porcentaje de Riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación es una posición estratégica independiente.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para la estabilidad estructural).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== TITAN SETTINGS === InpUseMoneyMgmt : Habilita el cálculo automático de lotes. InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 1,0%).

=== CEREBRO DEL CIRCUITO === InpIchiTenkan/Kijun/Senkou : Configuración de Ichimoku. InpCCIPeriod : Sensibilidad de pulso.

=== ESCUDO TITAN === InpATRMultiplierSL : Distancia de Stop Loss (Por defecto 3.0x ATR). InpATRMultiplierTP : Distancia de Take Profit (Por defecto 6.0x ATR).



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.