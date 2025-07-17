RSI Master PRO EA

🧠 RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5

Übersicht:

RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen.

⚙️ Technische Hauptmerkmale:

- ✅ RSI-basierte Logik: Verwendet RSI-Messwerte, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, die sich an den wichtigsten überkauften und überverkauften Niveaus orientieren.

- ✅ Anpassbare Parameter: Ermöglicht Händlern die vollständige Anpassung von RSI-Werten, Einstiegsniveaus, Losgröße, SL, TP und mehr - direkt über das Eingabefeld.

- ✅ Multi-Symbol-Unterstützung: Bietet Multi-Symbol-Fähigkeit, so dass derselbe EA über mehrere Finanzinstrumente hinweg operieren kann, entweder von einem einzigen Chart aus oder über verschiedene Charts hinweg.

- ✅ Einfachheit und Effizienz: Sauberer, effizienter und gut strukturierter Code ohne externe Abhängigkeiten. Die Einstiegslogik ist für überkaufte/überverkaufte RSI-Bedingungen optimiert.

- ✅ Eingebautes Risikomanagement: Unterstützt Stop-Loss und Take-Profit in Punkten, zusammen mit der Magic Number-Kontrolle für eine reibungslose Koexistenz mit anderen EAs oder manuellen Strategien.

- ✅ 100% kompatibel mit MetaTrader 5, bereit für den Einsatz in Live- und Demo-Umgebungen.

🔍 Handelslogik:

- Kaufen: Ein Kaufauftrag wird ausgeführt, wenn der RSI-Wert des aktuellen Symbols über das in RSI_BuyLevel definierte Niveau steigt.

- Verkaufen: Ein Verkaufsauftrag wird ausgelöst, wenn der RSI-Wert unter das in RSI_SellLevel definierte Niveau fällt.

Jeder Handel enthält die entsprechenden Einstellungen für Stop Loss und Take Profit.

📈 Anwendungsfälle & Vorteile:

- Ideal für Strategien, die ausschließlich auf dem RSI basieren.

- Nützlich für schnelles Backtesting und Optimierung über mehrere Instrumente hinweg.

- Kompatibel mit manuellen und automatisierten Tradern.

🧩 Erweiterungsmöglichkeiten:

Dieser EA kann leicht erweitert werden mit:

- Zusätzliche Filter (Volumen, gleitende Durchschnitte, ADX, etc.)

- Zeitbasierte Handelsbedingungen

- Dynamische Losgröße (risikobasiert auf Saldo)

- Trailing-Stop oder Break-Even-Logik

✅ Fazit:

RSI Master PRO ist ein robuster, flexibler und effizienter Expert Advisor, der auf Trader zugeschnitten ist, die RSI-basierte Strategien automatisieren möchten. Seine saubere und professionelle Struktur macht es einfach zu verwenden, anzupassen und zu skalieren. Es ist die perfekte Lösung sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine solide Grundlage suchen, auf der sie aufbauen können.



