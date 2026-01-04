US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO ist ein Trend-Only Fibonacci Pullback EA für US30 (Dow Jones) auf MT5.

Er handelt nur in Trendrichtung (H4 EMA50/200) und steigt per Market Order ein, wenn der Preis in die Fibo-Zone 0.50–0.618 zurückläuft.

StopLoss wird sofort beim OrderSend gesetzt (Market-safe), keine Pending-Orders, optionales Partial/BE/Trail + EOD Close (Zürich).

Features

US30-only (automatische Alias-Erkennung: US30/DOW/DJI etc.)

Trendfilter H4: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

Entry: Pullback in Fibo 0.50–0.618 + Zone-Toleranz (Punkte)

Trendqualität: MA-Gap vs ATR (verhindert Seitwärtsphasen)

Overextension-Filter: kein Entry, wenn Preis zu weit von EMA200 weg ist

Market-Entry only: keine Pending-Orders → weniger Broker-/Cancel-Probleme

SL at Send: Trade wird immer mit StopLoss eröffnet

Margin-Safe: Lot wird reduziert, wenn Margin nicht reicht (OrderCalcMargin)

Management: 50% Teilverkauf → BE-Lock → optional Trailing (US30 Punkte)

Session Zürich: Trading-Fenster + EOD Close 22:00 ZH

Runner-Regel: ab X Gewinn bleibt Trade über EOD offen

Clean Chart: keine Objekte, optional Comment-HUD

KillSwitch (optional): stoppt EA bei Error-Sturm, optional Close-All + Manual Reset

Empfohlene Nutzung

Instrument: US30 (Broker-Alias wird automatisch gefunden)

Trend-Timeframe: H4 (intern genutzt – EA kann auf beliebigem Chart laufen)

Zeiten: Default 01:15–22:00 Zürich , EOD Close 22:00

Für reale Konten: erst Demo / Strategy Tester, dann konservativ starten (kleine Lots)

Hinweis zu Screenshots/Backtests

Alle gezeigten Testergebnisse/Screenshots sind Beispiele und wurden ggf. mit Lotgröße 1.0 erstellt. Resultate skalieren abhängig von Lotgröße, Kontogröße, Spread/Slippage, Kommissionen und Broker-Ausführung.

Risikohinweis

Der Handel mit CFDs/Indizes ist mit hohem Risiko verbunden und kann zu Verlusten bis hin zum Totalverlust führen. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Brokerbedingungen wie Spread, Slippage und Ausführungsqualität können die Performance beeinflussen. Dieser Expert Advisor ist keine Finanzberatung. Bitte teste den EA zuerst im Strategy Tester und auf einem Demokonto, bevor du ihn auf einem Live-Konto verwendest.