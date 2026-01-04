US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO 是一款用于 MT5 的 US30（道琼斯）趋势单向 斐波那契回调 EA。

它只顺势交易（H4 EMA50/200），当价格回调进入 Fibo 区间 0.50–0.618 时，以市价单入场。

止损在 OrderSend 时立即设置（更安全），不使用挂单；可选：部分止盈 / 保本（BE）/ 追踪止损 + 苏黎世时间收盘（EOD）。

功能特点

仅交易 US30 （自动识别别名：US30/DOW/DJI 等）

H4 趋势过滤： EMA50 vs EMA200（TrendOnly）

入场： 回调进入 Fibo 0.50–0.618 + 区间容差（点）

趋势质量： MA 间距 vs ATR（避免震荡行情）

过度延伸过滤： 若价格距离 EMA200 过远则不入场

仅市价入场： 无挂单 → 更少的经纪商/取消问题

下单即带止损： 每笔交易都带 StopLoss

保证金安全： 若保证金不足自动降低手数（OrderCalcMargin）

管理： 50% 部分平仓 → 保本锁定（BE）→ 可选追踪（US30 点数）

苏黎世交易时段： 交易窗口 + 22:00 ZH 日终平仓

Runner 规则： 达到 X 盈利后可跨 EOD 保持持仓

图表简洁： 不画对象，可选 Comment HUD

KillSwitch（可选）： 错误风暴时停止 EA，可选一键全平 + 手动重置

推荐使用方式

品种： US30（自动识别经纪商别名）

趋势周期： H4（内部使用——EA 可挂在任意图表）

时间： 默认 01:15–22:00（苏黎世），22:00 EOD 平仓

真实账户： 先用模拟盘 / 策略测试器，再保守开始（小手数）

关于截图/回测的说明

所有展示的测试结果/截图仅为示例，可能使用了 1.0 手。结果会随手数、账户规模、点差/滑点、佣金以及经纪商执行质量而变化。

风险提示

交易 CFD/指数具有高风险，可能导致亏损甚至本金全部损失。历史表现不代表未来结果。点差、滑点与执行质量等经纪商条件会影响表现。本 EA 不构成任何金融建议。请先在策略测试器与模拟账户中测试后，再用于真实账户。