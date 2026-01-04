US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO は、MT5 の US30（ダウ平均）向け トレンド方向限定 のフィボナッチ・プルバック EA です。

トレンド方向（H4 EMA50/200）のみで取引し、価格が Fibo ゾーン 0.50–0.618 まで戻ったら 成行（Market） でエントリーします。

StopLoss は OrderSend 時に必ず即時設定（market-safe）。指値/逆指値の保留注文なし。部分決済 / BE / トレーリング + EOD クローズ（チューリッヒ）も任意で使用できます。

特徴

US30 専用 （US30/DOW/DJI などの別名を自動検出）

H4 トレンドフィルター： EMA50 vs EMA200（TrendOnly）

エントリー： Fibo 0.50–0.618 への押し目 + ゾーン許容（ポイント）

トレンド品質： MA ギャップ vs ATR（レンジ回避）

過伸長フィルター： 価格が EMA200 から遠すぎる場合はエントリーしない

成行のみ： 保留注文なし → ブローカー/キャンセル問題を低減

送信時 SL： すべての取引を StopLoss 付きで開始

マージン安全： マージン不足時はロットを減らす（OrderCalcMargin）

管理： 50% 部分決済 → BE ロック → 任意でトレーリング（US30 ポイント）

チューリッヒ時間セッション： 取引時間 + 22:00 ZH で EOD クローズ

Runner ルール： 利益が X 以上なら EOD をまたいで保有可能

クリーンチャート： オブジェクトなし、Comment-HUD は任意

KillSwitch（任意）： エラー多発で EA 停止、任意で全決済 + 手動リセット

推奨設定

対象銘柄： US30（ブローカー別名は自動検出）

トレンド時間足： H4（内部使用。EA はどのチャートでも稼働可）

時間： 既定 01:15–22:00（チューリッヒ）、EOD クローズ 22:00

リアル口座： まずデモ / ストラテジーテスター、次に保守的（小ロット）で開始

スクリーンショット/バックテストについて

表示されている結果/スクリーンショットは例であり、ロット 1.0 で作成されている場合があります。結果はロット、口座規模、スプレッド/スリッページ、手数料、ブローカーの約定品質により変動します。

リスク警告

CFD/指数取引は高リスクで、元本の全損を含む損失が発生する可能性があります。過去の成績は将来の結果を保証しません。スプレッド、スリッページ、約定品質などのブローカー条件がパフォーマンスに影響します。本 EA は金融助言ではありません。必ず先にストラテジーテスターとデモ口座で検証してから、リアル口座で使用してください。