EA Game Changer mt5

Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird.
Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt aber besonders gute Ergebnisse bei stark trendenden Instrumenten wie dem Währungspaar XAU/USD im M15-Zeitrahmen.

Echtzeitergebnisse können hier eingesehen werden.

Kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!

Einstellungen und Handbuch hier

  EINSTELLUNGEN

Open new series – true/false - Beginn einer neuen Reihe von Anordnungen
Trade Buy - Erlauben Sie dem EA den Kauf
Trade Sell - Erlauben Sie dem EA zu verkaufen
Support manual orders – true/false – Erlauben Sie dem EA, manuelle Bestellungen zu steuern
Use hedge - Erlauben Sie dem Expert Advisor (EA), sowohl Kauf- als auch Verkaufsrichtungen zu handeln. Falls deaktiviert, ist nur eine Handelsrichtung zulässig.
Max Orders – die maximal zulässige Anzahl an Bestellungen
Order Comment – die Beschreibung des Systemnamens
Start lots – das Mindeststartlos
Use Money Management – true/false -  Verwendung der automatischen Losberechnung: richtig oder falsch?
Autolot. Free margin for each 0.01 lot - Der freie Sicherheitszuschlag für die Eröffnung jedes 0,01-Lots
Lot multiplier – der Losmultiplikator für die folgenden Aufträge
Max lot – die maximal zulässige Grundstücksgröße
Real TP points (0 – not use) – Der Broker kann den realen Transfertermin (TO) in Punkten sehen.
Virtual TP points (0 – not use) – virtueller SL, der Broker kann ihn nicht sehen – in Punkten
Real SL points (0 – not use) – Der reale Stop-Loss ist für den Broker sichtbar – in Punkten.
Virtual SL points (0 – not use) – virtueller SL, der Broker kann ihn nicht sehen – in Punkten
Use Real Trail (false: virtual) true/false – Die Verwendung des echten Protokolls, wenn der echte Broker es sehen kann, wenn der falsche Broker es nicht sehen kann
Trail Start points (0 – not use) – Wie viele Pips Gewinn sind erforderlich, bevor der Trailing-Stop ausgelöst wird? (0 = Trailing-Stop)
Trail Step points – Sobald der Trailing-Stop aktiviert ist, verschiebt sich der Stop-Loss alle X Pips, um die der Kurs steigt.
Close from reverse signal – true/false – Wenn das stimmt, schließt der EA bei Signal-/Trendänderungen.
Max spread (0 – not use) – die maximal zulässige Spanne
Start Hour – die Stunde, zu der der EA laut Broker-Marktbeobachtung starten muss
End Hour - Die Stunde, zu der der EA laut Broker-Marktbeobachtung enden muss.
DD Reduction Algoritm - Der Drawdown-Reduzierungsalgorithmus bewirkt, dass die letzte Order mit Gewinn zusammen mit der ersten Order geschlossen wird.
Number order for DD Reduction Algoritm - Ab welcher Reihenfolge der Algorithmus zur Reduzierung des Drawdowns aktiviert wird.
Percent profit for DD Reduction Algoritm - Prozentsatz des Gewinns beim Schließen von Aufträgen im Drawdown-Reduzierungsmodus.
Draw on-off – true/false – Sollen die Gewinnbezeichnungen im Diagramm angezeigt werden oder nicht?
Next is font settings - Als Nächstes kommen die Schrifteinstellungen.
Pause between orders (min 0 – not use) – Anzahl der Minuten, die zwischen den Bestellungen gewartet werden soll
Magic - ist eine spezielle Nummer, die der EA seinen Aufträgen zuweist.
Fix distance - fester Abstand zwischen den Bestellungen in Punkten
Order dinamic distance - In welcher Reihenfolge wird der dynamische Abstand angewendet?
Dinamic distance start - der Startwert für die dynamische Distanz in Punkten
Distance multiplier - der dynamische Distanzmultiplikator
Next:  Panel Parameters - Weiter: Panelparameter


Bewertungen 2
Arhyel Mshelia
394
Arhyel Mshelia 2025.12.22 12:03 
 

Another amazing product from Strukov it's really a game changer less DD excellent trend following with the right setting and guidance from the author you will definitely be glad you bought it

junior Cezar Sampayouf
142
junior Cezar Sampayouf 2025.12.17 21:40 
 

It is a very good expert like Gold stuff and other products of Author(Mr Vasiliy), it is perfectly compatible with the Game Changer indicator. I put it on test with $1000, it has made $190 in these 2 days. I think if you can add another option to input (the ea setting), it will reduce the drawdown and make it work better. That is, close all positions when the indicator shows the cross sign, meaning it enters neutral or no trade mode. It is true that it will cause our position hit SL, but it recovers the loss very quickly and it also consume less drawdown.

