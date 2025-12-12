EA Game Changer mt5

Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird.

Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt aber besonders gute Ergebnisse bei stark trendenden Instrumenten wie dem Währungspaar XAU/USD im M15-Zeitrahmen.

EINSTELLUNGEN

Open new series – true/false - Beginn einer neuen Reihe von Anordnungen

Trade Buy - Erlauben Sie dem EA den Kauf

Trade Sell - Erlauben Sie dem EA zu verkaufen

Support manual orders – true/false – Erlauben Sie dem EA, manuelle Bestellungen zu steuern

Use hedge - Erlauben Sie dem Expert Advisor (EA), sowohl Kauf- als auch Verkaufsrichtungen zu handeln. Falls deaktiviert, ist nur eine Handelsrichtung zulässig.

Max Orders – die maximal zulässige Anzahl an Bestellungen

Order Comment – die Beschreibung des Systemnamens

Start lots – das Mindeststartlos

Use Money Management – true/false - Verwendung der automatischen Losberechnung: richtig oder falsch?

Autolot. Free margin for each 0.01 lot - Der freie Sicherheitszuschlag für die Eröffnung jedes 0,01-Lots

Lot multiplier – der Losmultiplikator für die folgenden Aufträge

Max lot – die maximal zulässige Grundstücksgröße

Real TP points (0 – not use) – Der Broker kann den realen Transfertermin (TO) in Punkten sehen.

Virtual TP points (0 – not use) – virtueller SL, der Broker kann ihn nicht sehen – in Punkten

Real SL points (0 – not use) – Der reale Stop-Loss ist für den Broker sichtbar – in Punkten.

Virtual SL points (0 – not use) – virtueller SL, der Broker kann ihn nicht sehen – in Punkten

Use Real Trail (false: virtual) true/false – Die Verwendung des echten Protokolls, wenn der echte Broker es sehen kann, wenn der falsche Broker es nicht sehen kann

Trail Start points (0 – not use) – Wie viele Pips Gewinn sind erforderlich, bevor der Trailing-Stop ausgelöst wird? (0 = Trailing-Stop)

Trail Step points – Sobald der Trailing-Stop aktiviert ist, verschiebt sich der Stop-Loss alle X Pips, um die der Kurs steigt.

Close from reverse signal – true/false – Wenn das stimmt, schließt der EA bei Signal-/Trendänderungen.

Max spread (0 – not use) – die maximal zulässige Spanne

Start Hour – die Stunde, zu der der EA laut Broker-Marktbeobachtung starten muss

End Hour - Die Stunde, zu der der EA laut Broker-Marktbeobachtung enden muss.

DD Reduction Algoritm - Der Drawdown-Reduzierungsalgorithmus bewirkt, dass die letzte Order mit Gewinn zusammen mit der ersten Order geschlossen wird.

Number order for DD Reduction Algoritm - Ab welcher Reihenfolge der Algorithmus zur Reduzierung des Drawdowns aktiviert wird.

Percent profit for DD Reduction Algoritm - Prozentsatz des Gewinns beim Schließen von Aufträgen im Drawdown-Reduzierungsmodus.

Draw on-off – true/false – Sollen die Gewinnbezeichnungen im Diagramm angezeigt werden oder nicht?

Next is font settings - Als Nächstes kommen die Schrifteinstellungen.

Pause between orders (min 0 – not use) – Anzahl der Minuten, die zwischen den Bestellungen gewartet werden soll

Magic - ist eine spezielle Nummer, die der EA seinen Aufträgen zuweist.

Fix distance - fester Abstand zwischen den Bestellungen in Punkten

Order dinamic distance - In welcher Reihenfolge wird der dynamische Abstand angewendet?

Dinamic distance start - der Startwert für die dynamische Distanz in Punkten

Distance multiplier - der dynamische Distanzmultiplikator

Next: Panel Parameters - Weiter: Panelparameter

