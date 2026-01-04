US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO è un EA Fibonacci Pullback solo-trend per US30 (Dow Jones) su MT5.

Opera esclusivamente nella direzione del trend (H4 EMA50/200) ed entra con ordine a mercato quando il prezzo ritraccia nella zona Fibo 0.50–0.618.

Lo StopLoss viene impostato subito in OrderSend (market-safe), senza ordini pendenti, con gestione opzionale: parziale / BE / trailing + chiusura EOD (Zurigo).

Caratteristiche

Solo US30 (riconoscimento automatico alias: US30/DOW/DJI ecc.)

Filtro trend H4: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

Ingresso: pullback in Fibo 0.50–0.618 + tolleranza zona (punti)

Qualità trend: gap MA vs ATR (evita fasi laterali)

Filtro overextension: nessun ingresso se il prezzo è troppo lontano da EMA200

Solo market entry: niente pending → meno problemi broker/cancellazioni

SL in invio: ogni trade viene aperto con StopLoss

Margin-safe: riduce il lotto se il margine non basta (OrderCalcMargin)

Gestione: 50% chiusura parziale → BE-lock → trailing opzionale (punti US30)

Sessione Zurigo: finestra trading + EOD close 22:00 ZH

Regola Runner: da X profitto la posizione può restare aperta oltre EOD

Chart pulito: nessun oggetto, Comment-HUD opzionale

KillSwitch (opzionale): ferma l’EA in caso di error storm, opzionale close-all + reset manuale

Uso consigliato

Strumento: US30 (alias del broker rilevato automaticamente)

Timeframe trend: H4 (usato internamente – l’EA può girare su qualsiasi chart)

Orari: default 01:15–22:00 Zurigo, EOD close 22:00

Conti reali: prima demo / Strategy Tester, poi partire conservativi (lotti piccoli)

Nota su screenshot/backtest

Tutti i risultati/screenshot mostrati sono esempi e potrebbero essere stati creati con lotto 1.0. I risultati variano in base a lotto, dimensione conto, spread/slippage, commissioni ed esecuzione del broker.

Avvertenza rischio

Il trading di CFD/indici comporta alto rischio e può causare perdite fino alla perdita totale. I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Condizioni del broker come spread, slippage e qualità di esecuzione possono influire sulle performance. Questo EA non è consulenza finanziaria. Testa prima l’EA nello Strategy Tester e su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.