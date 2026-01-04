US30 FiboRunner TrendOnly Pro
- Experts
- Alain Andras Korodi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO è un EA Fibonacci Pullback solo-trend per US30 (Dow Jones) su MT5.
Opera esclusivamente nella direzione del trend (H4 EMA50/200) ed entra con ordine a mercato quando il prezzo ritraccia nella zona Fibo 0.50–0.618.
Lo StopLoss viene impostato subito in OrderSend (market-safe), senza ordini pendenti, con gestione opzionale: parziale / BE / trailing + chiusura EOD (Zurigo).
Caratteristiche
-
Solo US30 (riconoscimento automatico alias: US30/DOW/DJI ecc.)
-
Filtro trend H4: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)
-
Ingresso: pullback in Fibo 0.50–0.618 + tolleranza zona (punti)
-
Qualità trend: gap MA vs ATR (evita fasi laterali)
-
Filtro overextension: nessun ingresso se il prezzo è troppo lontano da EMA200
-
Solo market entry: niente pending → meno problemi broker/cancellazioni
-
SL in invio: ogni trade viene aperto con StopLoss
-
Margin-safe: riduce il lotto se il margine non basta (OrderCalcMargin)
-
Gestione: 50% chiusura parziale → BE-lock → trailing opzionale (punti US30)
-
Sessione Zurigo: finestra trading + EOD close 22:00 ZH
-
Regola Runner: da X profitto la posizione può restare aperta oltre EOD
-
Chart pulito: nessun oggetto, Comment-HUD opzionale
-
KillSwitch (opzionale): ferma l’EA in caso di error storm, opzionale close-all + reset manuale
Uso consigliato
-
Strumento: US30 (alias del broker rilevato automaticamente)
-
Timeframe trend: H4 (usato internamente – l’EA può girare su qualsiasi chart)
-
Orari: default 01:15–22:00 Zurigo, EOD close 22:00
-
Conti reali: prima demo / Strategy Tester, poi partire conservativi (lotti piccoli)
Nota su screenshot/backtest
Tutti i risultati/screenshot mostrati sono esempi e potrebbero essere stati creati con lotto 1.0. I risultati variano in base a lotto, dimensione conto, spread/slippage, commissioni ed esecuzione del broker.
Avvertenza rischio
Il trading di CFD/indici comporta alto rischio e può causare perdite fino alla perdita totale. I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Condizioni del broker come spread, slippage e qualità di esecuzione possono influire sulle performance. Questo EA non è consulenza finanziaria. Testa prima l’EA nello Strategy Tester e su un conto demo prima di usarlo su un conto reale.