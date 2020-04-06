The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD

Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716

Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt.

The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown.

Vorteile

  • Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstiege.

  • Neural Trend Filter: Trennt echte Trends von Rauschen.

  • Zero-Grid: Kein Martingale, keine Netze. Ein klarer Ein- und Ausstieg pro Trade.

Spezifikationen

  • Instrument: Gold (XAUUSD)

  • Timeframe: H1

  • Einzahlung: Empfohlen 500 USD / Minimum 200 USD

  • Broker: Alle (Low-Spread empfohlen).

Haftungsausschluss Historische Daten garantieren keine zukünftigen Gewinne. Handel auf eigenes Risiko.

