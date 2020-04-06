The Techno Deity EA MT5
- Experten
- Solomon Din
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 14
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD
Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716
Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt.
The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown.
Vorteile
-
Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstiege.
-
Neural Trend Filter: Trennt echte Trends von Rauschen.
-
Zero-Grid: Kein Martingale, keine Netze. Ein klarer Ein- und Ausstieg pro Trade.
Spezifikationen
-
Instrument: Gold (XAUUSD)
-
Timeframe: H1
-
Einzahlung: Empfohlen 500 USD / Minimum 200 USD
-
Broker: Alle (Low-Spread empfohlen).
Haftungsausschluss Historische Daten garantieren keine zukünftigen Gewinne. Handel auf eigenes Risiko.