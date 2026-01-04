US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO é um EA de Fibonacci Pullback apenas-tendência para US30 (Dow Jones) no MT5.

Ele opera somente a favor da tendência (H4 EMA50/200) e entra por ordem a mercado quando o preço recua para a zona Fibo 0.50–0.618.

O StopLoss é definido imediatamente no OrderSend (market-safe), sem ordens pendentes, com parcial / BE / trailing opcionais + fechamento EOD (Zurique).

Funcionalidades

Somente US30 (detecção automática de alias: US30/DOW/DJI etc.)

Filtro de tendência H4: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

Entrada: pullback na Fibo 0.50–0.618 + tolerância (pontos)

Qualidade do trend: gap de MA vs ATR (evita lateralidade)

Filtro de sobre-extensão: sem entrada se o preço estiver longe demais da EMA200

Apenas mercado: sem pendentes → menos problemas de broker/cancelamentos

SL no envio: toda trade abre com StopLoss

Margin-safe: reduz o lote se a margem não for suficiente (OrderCalcMargin)

Gestão: 50% parcial → BE lock → trailing opcional (pontos US30)

Sessão Zurique: janela de trade + EOD close 22:00 ZH

Regra Runner: a partir de X lucro, a posição pode ficar aberta após EOD

Gráfico limpo: sem objetos, Comment-HUD opcional

KillSwitch (opcional): para o EA em tempestade de erros; opcional fechar tudo + reset manual

Uso recomendado

Instrumento: US30 (alias do broker detectado automaticamente)

Timeframe de tendência: H4 (uso interno – pode rodar em qualquer gráfico)

Horários: padrão 01:15–22:00 Zurique, EOD close 22:00

Conta real: primeiro demo / Strategy Tester, depois começar conservador (lotes pequenos)

Nota sobre screenshots/backtests

Todos os resultados/capturas mostrados são exemplos e podem ter sido feitos com lote 1.0. Os resultados variam conforme lote, tamanho da conta, spread/slippage, comissões e execução do broker.

Aviso de risco

Negociar CFDs/índices envolve alto risco e pode levar a perdas até perda total. Resultados passados não garantem resultados futuros. Condições do broker (spread, slippage, qualidade de execução) podem influenciar a performance. Este EA não é aconselhamento financeiro. Teste primeiro no Strategy Tester e em conta demo antes de usar em conta real.