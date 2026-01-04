US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO, MT5 üzerinde US30 (Dow Jones) için yalnızca trend yönünde çalışan Fibonacci Pullback EA’sıdır.

Sadece trend yönünde (H4 EMA50/200) işlem açar ve fiyat Fibo 0.50–0.618 bölgesine geri çekildiğinde piyasa emri ile giriş yapar.

StopLoss OrderSend anında mutlaka set edilir (market-safe), pending emir yoktur; opsiyonel olarak kısmi kapama / BE / trailing + EOD kapanışı (Zürih) vardır.

Özellikler

Sadece US30 (otomatik alias tespiti: US30/DOW/DJI vb.)

H4 trend filtresi: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

Giriş: Fibo 0.50–0.618 pullback + bölge toleransı (puan)

Trend kalitesi: MA farkı vs ATR (yatay piyasayı engeller)

Aşırı uzama filtresi: fiyat EMA200’den çok uzaksa giriş yok

Sadece market giriş: pending yok → daha az broker/iptal problemi

Gönderimde SL: her işlem StopLoss ile açılır

Margin-safe: margin yetmezse lot düşürür (OrderCalcMargin)

Yönetim: %50 kısmi kapama → BE kilidi → opsiyonel trailing (US30 puan)

Zürih seansı: işlem penceresi + 22:00 ZH EOD kapanışı

Runner kuralı: X kâr sonrası pozisyon EOD üzerinden açık kalabilir

Temiz grafik: obje yok, opsiyonel Comment-HUD

KillSwitch (opsiyonel): hata fırtınasında EA’yı durdurur; opsiyonel tümünü kapat + manuel reset

Önerilen kullanım

Enstrüman: US30 (broker alias’ı otomatik bulunur)

Trend zaman dilimi: H4 (içeride kullanılır – EA herhangi bir chart’ta çalışabilir)

Saatler: varsayılan 01:15–22:00 Zürih, EOD kapanışı 22:00

Gerçek hesap: önce demo / Strategy Tester, sonra konservatif (küçük lot) başla

Screenshot/backtest notu

Gösterilen tüm sonuçlar/screenshot’lar örnektir ve 1.0 lot ile alınmış olabilir. Sonuçlar lot büyüklüğü, hesap büyüklüğü, spread/slippage, komisyonlar ve broker yürütmesine göre değişir.

Risk uyarısı

CFD/endeks işlemleri yüksek risk içerir ve toplam kayba kadar zarar oluşturabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Spread, slippage ve yürütme kalitesi gibi broker koşulları performansı etkileyebilir. Bu EA finansal tavsiye değildir. Lütfen EA’yı önce Strategy Tester’da ve demo hesapta test edin; canlı hesapta kullanmadan önce doğrulayın.