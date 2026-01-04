US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO — это Trend-Only Expert Advisor (EA) на основе Fibonacci Pullback для US30 (Dow Jones) в MT5.

Он торгует только по направлению тренда (H4 EMA50/200) и входит рыночным ордером, когда цена возвращается в Fibo-зону 0.50–0.618.

StopLoss устанавливается сразу при OrderSend (market-safe), без отложенных ордеров, опционально: частичное закрытие / BE / трейлинг + закрытие в конце дня (Цюрих).

Возможности

Только US30 (авто-распознавание алиасов: US30/DOW/DJI и т. п.)

Фильтр тренда H4: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

Вход: откат в Fibo 0.50–0.618 + допуск зоны (в пунктах)

Качество тренда: разрыв MA vs ATR (избегает боковика)

Фильтр перерастяжения: нет входа, если цена слишком далеко от EMA200

Только рыночные входы: без pending-ордеров → меньше проблем с брокером/отменами

SL при отправке: каждая сделка открывается со StopLoss

Защита по марже: лот уменьшается, если не хватает маржи (OrderCalcMargin)

Менеджмент: 50% частичное закрытие → фиксация BE → опциональный трейлинг (пункты US30)

Сессия Цюрих: торговое окно + закрытие дня в 22:00 ZH

Правило Runner: при прибыли от X сделка может оставаться открытой после EOD

Чистый график: без объектов, опциональный Comment-HUD

KillSwitch (опционально): останавливает EA при «шквале» ошибок, опционально закрывает все + ручной сброс

Рекомендуемое использование

Инструмент: US30 (алиас брокера определяется автоматически)

Таймфрейм тренда: H4 (используется внутри — EA можно запускать на любом графике)

Время: по умолчанию 01:15–22:00 по Цюриху, закрытие EOD в 22:00

Для реальных счетов: сначала демо / Strategy Tester, затем осторожно (малые лоты)

Примечание по скриншотам/бэктестам

Все показанные результаты/скриншоты — примеры и могли быть получены с лотом 1.0. Результаты масштабируются в зависимости от лота, размера счета, спреда/проскальзывания, комиссий и исполнения брокера.

Предупреждение о рисках

Торговля CFD/индексами связана с высоким риском и может привести к потерям вплоть до полной потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Условия брокера (спред, проскальзывание, качество исполнения) могут влиять на доходность. Этот Expert Advisor не является финансовой консультацией. Пожалуйста, сначала протестируйте EA в Strategy Tester и на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.