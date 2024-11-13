Remstone

5
  • Experten
  • Remstone
  • Version: 2.49
  • Aktualisiert: 27 November 2025
  • Aktivierungen: 5

Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor. Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung.

Live: Remstone Club ICMarkets Darwin VHR

The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500

Seit 2018 hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater!
Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, keine Illusionen. Aber umfassende Live-Erfahrung.

Werden Sie Teil einer wachsenden Community erfolgreicher Händler, die die Leistungsfähigkeit von Remstone nutzen!

Remstone ist eine vollautomatische Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Markttrends auszunutzen. Basierend auf fortschrittlichen Algorithmen ist sie für Händler konzipiert, die Zuverlässigkeit und Ergebnisse suchen.

Verbessern Sie Ihren Handelsvorteil mit bewährter Präzision!

Warum Remstone wählen?

  • Erweiterte Marktanpassungsfähigkeit: Behandelt viele verschiedene Vermögenswerte und Wirtschaftsnachrichten, um die Vermögenswerte zu erfassen, die wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt im Trend liegen.
  • Anpassbare Strategien: Passen Sie die Eingabeparameter an Ihre individuellen Ziele an.
  • Einfaches Risikomanagement: Der Kapitalerhalt wird durch die einfache Wahl des Risikoprozentsatzes pro Trade priorisiert, wobei alle komplexen Berechnungen für Sie durchgeführt werden. Wir analysieren die Kontowährung, die gehandelten Vermögenswerte und die Stop-Loss-Distanz, um die Lotgröße entsprechend Ihrem Risikoprozentsatz zu berechnen.
  • Benutzerfreundlich: Intuitive Benutzeroberfläche für Anfänger und Profis.
  • Zertifizierte Leistung: Unterstützt durch Backtesting und Live-Ergebnisse seit vielen Jahren.

Die Remstone-Philosophie

Forscher bezeichnen Trendfolge als die größte statistische Anomalie im Finanzwesen der letzten zwei Jahrhunderte!

Anstatt zu versuchen zu beweisen, ob Trendfolge auch weiterhin profitabel sein wird oder nicht, bewerten wir dies als Tatsache und treffen jede Entscheidung auf der Grundlage dieser Annahme.

Sowohl Anfänger als auch Profis haben Angst zu verlieren. Profis verdienen, indem sie die Voreingenommenheit von Anfängern ausnutzen.

Anfänger Fachleute
Gewinnrate > 60 %, kein negativer Monat, aber schlechtes Ertrags-/Risikoverhältnis Gewinnrate < 60 %, negative Monate, aber gutes Ertrags-/Risikoverhältnis
Verluste laufen lassen (kein Stop-Loss) und Gewinne begrenzen (Take-Profit) Gewinne laufen lassen (kein Take-Profit) und Verluste begrenzen (Stop-Loss)
Viele kleine Gewinne und wenige große Verluste   (durchschnittlicher Gewinn < durchschnittliche Niederlage) Viele kleine Verluste   und wenige große Gewinne (durchschnittlicher Gewinn > durchschnittlicher Verlust)
Handeln Sie gegen den Trend (kaufen Sie günstig und verkaufen Sie teuer) Folgen Sie dem Trend (Kaufen Sie hoch und verkaufen Sie niedrig)
Negative Verstärkung (Risiko erhöhen und gleichzeitig verlieren , das gesamte Konto riskieren) Positive Verstärkung (Risiko erhöhen und gleichzeitig Gewinne erzielen, nur Gewinne riskieren)
Hohe Risiken führen zu einer langsamen Erholung der Drawdowns Geringe Risiken führen zu einer schnellen Erholung der Drawdowns
Eigenkapitalkurve (bei laufenden Positionen) oft unter dem Gleichgewicht Eigenkapitalkurve (bei laufenden Positionen) oft über dem Saldo
Manuelle Entscheidungen nicht reproduzierbar , stimmungsbasiert Automatisierte Entscheidungen reproduzierbarer und emotionsloser
Viele Trades pro Tag ohne gültiges Signal Wochen ohne Handel sind normal, bis ein wichtiges Signal
Treffen Sie Entscheidungen unter Berücksichtigung der Vergangenheit Treffen Sie Entscheidungen mit Blick auf die Zukunft
Möchten Sie lieber jeden Monat 90 % der kleinen, kurzfristigen Schlachten gewinnen, aber den Krieg verlieren, oder nur 30 % der Trades mit Verlustmonaten gewinnen, aber Ihr Portfolio über die Jahre hinweg kontinuierlich vergrößern?

Diese Tabelle ist zwar nicht intuitiv, enthält aber wichtige Informationen zum Verständnis der Funktionsweise profitabler Trader. Die menschliche Psychologie und ihre kognitiven Verzerrungen sind das Einzige, was sich nicht ändert, wenn man über Jahrzehnte hinweg Gewinne erwirtschaftet.

Das Remstone-Portfolio

Wir teilen heute Remstone, um jedem Händler die Investition in ein profitables, zeitloses, diversifiziertes Portfolio zu ermöglichen, das von institutionellen Anlegern verwendet wird.
Remstone ist ein Expert Advisor für mehrere Währungen mit einem vollständigen Portfolio:

  • Metalle: GOLD, SILBER
  • Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD

Der Remstone-Vorteil

Die Strategie ist robust, weil generisch. Da sie mit allen wichtigen Vermögenswerten funktioniert, ist es schwer vorstellbar, dass sie eines Tages vollständig verfällt. Wir sind reine Trendfolger: Wir steigen niemals gegen den Trend ein oder aus, um große Kursbewegungen so gut wie möglich zu nutzen.
Wirtschaftsankündigungen werden verwaltet, und vor und nach den Nachrichten werden entsprechende Handelsentscheidungen getroffen.
Wir handeln nicht oft, da große Preisbewegungen selten sind, aber präzise und mit sehr engen Stop-Loss-Limits. Das ist die professionelle Methode.
EA ist sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader geeignet. Wir haben sogar einen Hedgefonds als Kunden.
Sie erhalten alle zukünftigen Verbesserungen von diesem Expert Advisor.
Aufgrund der langen Haltedauer kann unser Experte mit jedem Broker zusammenarbeiten.


    Empfehlungen:

    • Währungspaar: EURUSD
    • Zeitrahmen: H1
    • Mindesteinzahlung: 500 $
    • Kontotyp: Hedging
    • Guter ECN-Broker: Überprüfen Sie mein MQL5-Profil
    • VPS mit geringer Latenz: Überprüfen Sie mein MQL5-Profil
    • Um ein Handelspaar auszuschalten, lassen Sie den Namen in den Eingabeparametern einfach leer.

      Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf.

      Haftungsausschluss:

      Vor dem Kauf   Remstone,   Bitte beachten Sie die damit verbundenen Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität (EA verliert mehr als die Hälfte der Trades und eine niedrige Gewinnrate ist der Preis, den man zahlen muss, um das beste Gewinn-Risiko-Verhältnis zu erhalten).   Bitte investieren oder riskieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Geduld ist der Schlüssel. Erwarten Sie keine Ergebnisse in weniger als einem Jahr . Unser Erfolg hängt allein von unserer Geduld und der Akzeptanz der Marktregeln ab: viele kleine Kursschwankungen, die es zu vermeiden gilt, und wenige große Kursschwankungen, die es auszunutzen gilt!
      Bewertungen 10
      Shui Hua Li
      508
      Shui Hua Li 2025.12.25 01:37 
       

      我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。

      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Jason
      145
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      Auswahl:
      Antwort auf eine Rezension