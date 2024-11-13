Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor. Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung.



Warum Remstone wählen?

Erweiterte Marktanpassungsfähigkeit: Behandelt viele verschiedene Vermögenswerte und Wirtschaftsnachrichten, um die Vermögenswerte zu erfassen, die wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt im Trend liegen.

Anpassbare Strategien: Passen Sie die Eingabeparameter an Ihre individuellen Ziele an.

Passen Sie die Eingabeparameter an Ihre individuellen Ziele an. Einfaches Risikomanagement: Der Kapitalerhalt wird durch die einfache Wahl des Risikoprozentsatzes pro Trade priorisiert, wobei alle komplexen Berechnungen für Sie durchgeführt werden. Wir analysieren die Kontowährung, die gehandelten Vermögenswerte und die Stop-Loss-Distanz, um die Lotgröße entsprechend Ihrem Risikoprozentsatz zu berechnen.

Benutzerfreundlich: Intuitive Benutzeroberfläche für Anfänger und Profis.

Intuitive Benutzeroberfläche für Anfänger und Profis. Zertifizierte Leistung: Unterstützt durch Backtesting und Live-Ergebnisse seit vielen Jahren.





Die Remstone-Philosophie Forscher bezeichnen Trendfolge als die größte statistische Anomalie im Finanzwesen der letzten zwei Jahrhunderte! Anstatt zu versuchen zu beweisen, ob Trendfolge auch weiterhin profitabel sein wird oder nicht, bewerten wir dies als Tatsache und treffen jede Entscheidung auf der Grundlage dieser Annahme. Sowohl Anfänger als auch Profis haben Angst zu verlieren. Profis verdienen, indem sie die Voreingenommenheit von Anfängern ausnutzen.

Anfänger Fachleute Gewinnrate > 60 %, kein negativer Monat, aber schlechtes Ertrags-/Risikoverhältnis Gewinnrate < 60 %, negative Monate, aber gutes Ertrags-/Risikoverhältnis Verluste laufen lassen (kein Stop-Loss) und Gewinne begrenzen (Take-Profit) Gewinne laufen lassen (kein Take-Profit) und Verluste begrenzen (Stop-Loss) Viele kleine Gewinne und wenige große Verluste (durchschnittlicher Gewinn < durchschnittliche Niederlage) Viele kleine Verluste und wenige große Gewinne (durchschnittlicher Gewinn > durchschnittlicher Verlust) Handeln Sie gegen den Trend (kaufen Sie günstig und verkaufen Sie teuer) Folgen Sie dem Trend (Kaufen Sie hoch und verkaufen Sie niedrig) Negative Verstärkung (Risiko erhöhen und gleichzeitig verlieren , das gesamte Konto riskieren) Positive Verstärkung (Risiko erhöhen und gleichzeitig Gewinne erzielen, nur Gewinne riskieren) Hohe Risiken führen zu einer langsamen Erholung der Drawdowns Geringe Risiken führen zu einer schnellen Erholung der Drawdowns Eigenkapitalkurve (bei laufenden Positionen) oft unter dem Gleichgewicht Eigenkapitalkurve (bei laufenden Positionen) oft über dem Saldo Manuelle Entscheidungen nicht reproduzierbar , stimmungsbasiert Automatisierte Entscheidungen reproduzierbarer und emotionsloser Viele Trades pro Tag ohne gültiges Signal Wochen ohne Handel sind normal, bis ein wichtiges Signal

Treffen Sie Entscheidungen unter Berücksichtigung der Vergangenheit Treffen Sie Entscheidungen mit Blick auf die Zukunft

Möchten Sie lieber jeden Monat 90 % der kleinen, kurzfristigen Schlachten gewinnen, aber den Krieg verlieren, oder nur 30 % der Trades mit Verlustmonaten gewinnen, aber Ihr Portfolio über die Jahre hinweg kontinuierlich vergrößern?

Diese Tabelle ist zwar nicht intuitiv, enthält aber wichtige Informationen zum Verständnis der Funktionsweise profitabler Trader. Die menschliche Psychologie und ihre kognitiven Verzerrungen sind das Einzige, was sich nicht ändert, wenn man über Jahrzehnte hinweg Gewinne erwirtschaftet.

Das Remstone-Portfolio



Wir teilen heute Remstone, um jedem Händler die Investition in ein profitables, zeitloses, diversifiziertes Portfolio zu ermöglichen, das von institutionellen Anlegern verwendet wird.

Remstone ist ein Expert Advisor für mehrere Währungen mit einem vollständigen Portfolio:

Metalle: GOLD, SILBER

GOLD, SILBER Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD





Der Remstone-Vorteil

Die Strategie ist robust, weil generisch. Da sie mit allen wichtigen Vermögenswerten funktioniert, ist es schwer vorstellbar, dass sie eines Tages vollständig verfällt. Wir sind reine Trendfolger: Wir steigen niemals gegen den Trend ein oder aus, um große Kursbewegungen so gut wie möglich zu nutzen.