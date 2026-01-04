US30 FiboRunner TrendOnly Pro

US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO es un EA de retroceso Fibonacci solo-tendencia para US30 (Dow Jones) en MT5.
Opera únicamente a favor de la tendencia (H4 EMA50/200) y entra con orden de mercado cuando el precio retrocede a la zona Fibo 0.50–0.618.
El StopLoss se coloca de inmediato en el OrderSend (market-safe), sin órdenes pendientes, con gestión opcional de parcial / BE / trailing + cierre EOD (Zúrich).

Características

  • Solo US30 (detección automática de alias: US30/DOW/DJI, etc.)

  • Filtro de tendencia H4: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

  • Entrada: retroceso a Fibo 0.50–0.618 + tolerancia de zona (puntos)

  • Calidad de tendencia: gap de MA vs ATR (evita lateralidad)

  • Filtro de sobre-extensión: no entra si el precio está demasiado lejos de EMA200

  • Solo entradas a mercado: sin pendientes → menos problemas de broker/cancelación

  • SL al enviar: cada operación se abre con StopLoss

  • Margin-safe: reduce el lote si no alcanza el margen (OrderCalcMargin)

  • Gestión: 50% cierre parcial → bloqueo BE → trailing opcional (puntos US30)

  • Sesión Zúrich: ventana de trading + cierre EOD 22:00 ZH

  • Regla Runner: desde X ganancia, la operación puede quedar abierta tras EOD

  • Gráfico limpio: sin objetos, HUD por Comment opcional

  • KillSwitch (opcional): detiene el EA ante tormenta de errores; opcional cerrar todo + reset manual

Uso recomendado

  • Instrumento: US30 (alias del broker detectado automáticamente)

  • Timeframe de tendencia: H4 (interno – el EA puede correr en cualquier gráfico)

  • Horario: por defecto 01:15–22:00 Zúrich, cierre EOD 22:00

  • Cuentas reales: primero demo / Strategy Tester, luego comenzar conservador (lotes pequeños)

Nota sobre capturas/backtests

Todos los resultados/capturas mostrados son ejemplos y pueden haberse generado con lote 1.0. Los resultados escalan según lote, tamaño de cuenta, spread/slippage, comisiones y ejecución del broker.

Advertencia de riesgo

Operar CFDs/índices conlleva alto riesgo y puede causar pérdidas hasta la pérdida total. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Condiciones del broker como spread, slippage y calidad de ejecución pueden afectar el rendimiento. Este EA no es asesoramiento financiero. Prueba primero en Strategy Tester y en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.


