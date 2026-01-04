US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO es un EA de retroceso Fibonacci solo-tendencia para US30 (Dow Jones) en MT5.

Opera únicamente a favor de la tendencia (H4 EMA50/200) y entra con orden de mercado cuando el precio retrocede a la zona Fibo 0.50–0.618.

El StopLoss se coloca de inmediato en el OrderSend (market-safe), sin órdenes pendientes, con gestión opcional de parcial / BE / trailing + cierre EOD (Zúrich).

Características

Solo US30 (detección automática de alias: US30/DOW/DJI, etc.)

Filtro de tendencia H4: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

Entrada: retroceso a Fibo 0.50–0.618 + tolerancia de zona (puntos)

Calidad de tendencia: gap de MA vs ATR (evita lateralidad)

Filtro de sobre-extensión: no entra si el precio está demasiado lejos de EMA200

Solo entradas a mercado: sin pendientes → menos problemas de broker/cancelación

SL al enviar: cada operación se abre con StopLoss

Margin-safe: reduce el lote si no alcanza el margen (OrderCalcMargin)

Gestión: 50% cierre parcial → bloqueo BE → trailing opcional (puntos US30)

Sesión Zúrich: ventana de trading + cierre EOD 22:00 ZH

Regla Runner: desde X ganancia, la operación puede quedar abierta tras EOD

Gráfico limpio: sin objetos, HUD por Comment opcional

KillSwitch (opcional): detiene el EA ante tormenta de errores; opcional cerrar todo + reset manual

Uso recomendado

Instrumento: US30 (alias del broker detectado automáticamente)

Timeframe de tendencia: H4 (interno – el EA puede correr en cualquier gráfico)

Horario: por defecto 01:15–22:00 Zúrich, cierre EOD 22:00

Cuentas reales: primero demo / Strategy Tester, luego comenzar conservador (lotes pequeños)

Nota sobre capturas/backtests

Todos los resultados/capturas mostrados son ejemplos y pueden haberse generado con lote 1.0. Los resultados escalan según lote, tamaño de cuenta, spread/slippage, comisiones y ejecución del broker.

Advertencia de riesgo

Operar CFDs/índices conlleva alto riesgo y puede causar pérdidas hasta la pérdida total. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Condiciones del broker como spread, slippage y calidad de ejecución pueden afectar el rendimiento. Este EA no es asesoramiento financiero. Prueba primero en Strategy Tester y en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.