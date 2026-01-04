US30 FiboRunner TrendOnly Pro

US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO는 MT5의 US30(다우지수)용 추세 방향 전용 피보나치 풀백 EA입니다.

추세(H4 EMA50/200) 방향으로만 거래하며, 가격이 Fibo 구간 0.50–0.618로 되돌림하면 시장가(Market) 주문으로 진입합니다.

StopLoss는 OrderSend 시 즉시 설정(market-safe)되며, 대기 주문(Pending) 없음. 선택적으로 부분청산 / BE / 트레일링 + EOD(취리히) 청산을 지원합니다.

주요 기능

US30 전용 (US30/DOW/DJI 등 별칭 자동 인식)

H4 추세 필터: EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

진입: Fibo 0.50–0.618 풀백 + 존 허용오차(포인트)

추세 품질: MA 간격 vs ATR(횡보 회피)

과도 확장 필터: 가격이 EMA200에서 너무 멀면 진입 금지

시장가 진입만: Pending 없음 → 브로커/취소 문제 감소

전송 시 SL: 모든 거래는 StopLoss 포함으로 오픈

마진 안전: 마진이 부족하면 로트를 줄임(OrderCalcMargin)

관리: 50% 부분청산 → BE 잠금 → 선택적 트레일링(US30 포인트)

취리히 세션: 거래 시간창 + 22:00 ZH EOD 청산

Runner 규칙: X 수익 이상이면 EOD 이후에도 포지션 유지 가능

클린 차트: 오브젝트 없음, Comment-HUD 선택

KillSwitch(선택): 에러 폭주 시 EA 정지, 선택적으로 전체 청산 + 수동 리셋

권장 사용법

종목: US30(브로커 별칭 자동 감지)

추세 타임프레임: H4(내부 사용 — EA는 어떤 차트에도 실행 가능)

시간: 기본 01:15–22:00(취리히), 22:00 EOD 청산

실계좌: 먼저 데모/전략테스터 후, 보수적으로(소량 로트) 시작

스크린샷/백테스트 안내

표시된 결과/스크린샷은 예시이며 로트 1.0으로 생성되었을 수 있습니다. 결과는 로트, 계좌 규모, 스프레드/슬리피지, 수수료, 브로커 체결 품질에 따라 달라집니다.

위험 고지

CFD/지수 거래는 높은 위험을 수반하며 원금 전액 손실까지 발생할 수 있습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 스프레드, 슬리피지, 체결 품질 등 브로커 조건이 성과에 영향을 줄 수 있습니다. 본 EA는 투자/재무 조언이 아닙니다. 실계좌 사용 전 반드시 전략테스터 및 데모 계좌에서 먼저 테스트하세요.