Cyberdyne System - Autonome KI-Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau

Die Entwicklung des algorithmischen Handels hat verschiedene Phasen durchlaufen: von starren, regelbasierten Systemen, die in frühen EAs für den Einzelhandel vorherrschend waren, bis hin zur Integration von adaptivem maschinellem Lernen, das vor über einem Jahrzehnt erstmals von institutionellen quantitativen Desks erforscht wurde. Cyberdyne System Version stellt die praktische Reifung dieser Vision dar - eine autonome Handelsintelligenz, die von Grund auf neu entwickelt und durch jahrelange Forschung darüber, wie professionelle Trading-Desks Entscheidungsvalidierung, operative Zuverlässigkeit und kontinuierliche Lernsysteme in Live-Produktionsumgebungen strukturieren, verfeinert wurde.

Es handelt sich nicht um einen herkömmlichen Expert Advisor mit zusätzlichen KI-Funktionen. Es handelt sich um ein vollständig autonomes Intelligenz-Ökosystem, das für professionelle Händler entwickelt wurde, die den entscheidenden Unterschied zwischen dekorativer Automatisierung und echter Autonomie auf institutionellem Niveau verstehen. Die Version verkörpert den Höhepunkt dieses Entwicklungsansatzes und bietet eine ausgefeilte Multi-Modell-Analyse, eine unabhängige Validierungsarchitektur, ein fortschrittliches Positionsmanagement und kontinuierliches neuronales Lernen, das durch den umfangreichen Einsatz in der Praxis perfektioniert wurde.

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale des Cyberdyne-Systems:

  • Fortschrittliches Multi-Modell-Ökosystem mit über 60 integrierten kostenlosen Modellen: Direkte API-Integration mit Spitzenanbietern wie Groq (Llama-3.3-70b), DeepSeek, OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Meta Llama, Mistral und X.AI Grok. Die primär-sekundäre API-Failover-Architektur gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb - ein Zuverlässigkeitsstandard, der aus der Erfahrung in der Produktion entstanden ist, wo die Servicekontinuität direkte Auswirkungen auf die Leistung hat. Jedes Modell steuert durch intelligente, selektive Aktivierung spezialisierte Analysefunktionen bei.
  • Zwei-Rollen-Analyst-Risikomanager-Architektur: Zwei unabhängige KI-Einheiten arbeiten im Tandem und spiegeln institutionelle Praktiken wider, bei denen die Identifizierung von Chancen und die Risikoprüfung separate Funktionen bleiben. Der Analyst identifiziert Handelssignale, während der Risikomanager eine unabhängige, risikoorientierte Validierung vornimmt. Die Funktion kann so konfiguriert werden, dass ein Konsens für maximale Sicherheit erforderlich ist oder ein unabhängiger Betrieb auf der Grundlage der gewählten Strategie möglich ist. Diese Trennung verhindert Voreingenommenheit aus einer einzigen Perspektive und gewährleistet eine ausgewogene Entscheidungsfindung.
  • Chrono-Phi Positionsmanagement: Proprietäres Positionsmanagementsystem, das durch eingehende Analyse der Marktmikrostruktur und fortschrittliche Skalierungsmathematik entwickelt wurde. Beherrscht das Marktrauschen durch ausgeklügelte mathematische Prinzipien, indem es intelligente Anpassungen vornimmt und absolute Währungsgewinnziele beibehält, während es die Dynamik von Swaps und Provisionen kompensiert. Diese Methodik leitet sich direkt von den Praktiken der institutionellen Positionsskalierung ab und nicht von den Konventionen des Einzelhandels.
  • Zero-Downtime-Betrieb: Ein automatisches primäres und sekundäres API-Failover garantiert vollständige Betriebskontinuität. Die primäre API kümmert sich um die Kernanalyse, während die sekundäre API bei jeder Unterbrechung nahtlos aktiviert wird - so werden die geschäftskritischen Infrastrukturstandards institutioneller Systeme erfüllt.
  • Kontinuierliche neuronale Entwicklung: Ein lernendes System, das neuronale Gewichte auf der Grundlage von Handelsergebnissen, Entscheidungsmustern von Analysten und Risikomanagern sowie Marktbedingungen trainiert. Jede bestätigte Entscheidung stärkt die entsprechenden neuronalen Pfade und optimiert so schrittweise die zukünftigen Entscheidungen. Dies stellt ein praktisches maschinelles Lernen dar, das sich auf die Akkumulation inkrementeller operativer Vorteile konzentriert.
  • Nova Cyberdyne Professional Schnittstelle: Modernes On-Chart-Panel mit erweiterbarem Analysefenster, sanft scrollender Anzeige, direkten Handelsschaltflächen (BUY/SELL NOW), Positionsanpassung und sofortiger Schließung. Beinhaltet den Reviewer-Modus für eine detaillierte Chancenanalyse, den Helper-Modus für die Verwaltung offener Positionen, den Personal-Modus für allgemeine Marktübersichten und den Projection-Modus für wöchentliche Multi-Asset-Ausblicke.
  • Granulare Multi-Timeframe-Analyse: Präzise Kontrolle über die analysierten Zeitrahmen, von wöchentlich bis zu 1 Minute. Die Standardkonfiguration ist optimiert mit täglich für den primären Trend, H1 für die Momentum-Bewertung und M15 für den präzisen Einstieg - ein Rahmen, der die institutionelle Multi-Horizont-Analyse widerspiegelt.
  • API-Kosten-Optimierung (ACR): Intelligente Senkung der API-Kosten um 60-80 % durch Stapelverarbeitung, Zwischenspeicherung und strategisches Call-Management bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der vollen Analysefähigkeiten für alle aktivierten Modelle.
  • Konfidenzniveau-Kalibrierung: Einstellbar von 0 bis 5, wobei die empfohlene Stufe 3-4 für optimale Ausgewogenheit auf der Grundlage umfangreicher empirischer Tests gilt. Ein höheres Konfidenzniveau führt zu weniger, aber qualitativ hochwertigeren Trades und passt sich der individuellen Risikotoleranz an.
  • Erweiterte Positionsverwaltung (APM): Konfigurierbare Profile (Relaxed, Balanced, Strict) mit unabhängiger API-Auswahl und anpassbaren TP/SL-Modifikationsansätzen. Funktioniert nahtlos mit oder ohne KI-Vorschläge.
  • Optionale Integration der Kontohistorie: Bietet der KI einen vollständigen Handelsverlaufskontext für personalisierte Mustererkennung und Strategieoptimierung.
  • Kontrolle des Nettowährungsexposures: Eine ausgefeilte Überwachung verhindert eine übermäßige Konzentration in einer einzigen Währung und sorgt für ein ausgewogenes Portfolio nach institutionellen Grundsätzen.
  • Umfassende Prop Firm Compliance Suite: Umfassende Risikokontrollen, einschließlich täglicher Drawdown-Limits, statischer Beschränkungen, saldobasierter Stops und Tagesendberechnungen für vollständige Compliance.
  • Automatische GMT-Erkennung: Präzise Anpassung der globalen Zeitzone ohne manuelle Konfiguration.
  • Engagierter professioneller Support: Direkte Unterstützung ist bei Bedarf verfügbar und spiegelt das Engagement für eine langfristige Partnerschaft wider.

Spezialisierte Agentenschwarm-Architektur - Entfaltung der Tiefe auf institutioneller Ebene

Cyberdyne System geht über die herkömmliche Einzelmodell-KI hinaus, indem es einen hochentwickelten Schwarm spezialisierter Agenten orchestriert, von denen jeder speziell für bestimmte analytische und operative Aufgaben entwickelt wurde. Diese mehrschichtige Intelligenzarchitektur ermöglicht eine noch nie dagewesene Tiefe bei der Marktbeurteilung, der multimodalen Verarbeitung und der risikobewussten Entscheidungsfindung - mit der gleichen Koordination mehrerer Spezialisten, wie sie in quantitativen Eliteteams von Institutionen zu finden ist.

Das System leitet Abfragen und Aufgaben dynamisch an den/die optimalen Agenten weiter und kombiniert deren Ergebnisse für eine hervorragende Synthese und Genauigkeit:

  • Advanced Reasoning Agents (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Qwen 3 32B): Bewältigen komplexe probabilistische Vorhersagen, Multi-Szenario-Analysen und tiefgreifende logische Ketten - entscheidend für die Antizipation von Regimewechseln und die Erstellung von robusten Handelshypothesen.
  • Agenten für Funktionsaufrufe und Werkzeugnutzung (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Llama 4 Scout, Qwen 3 32B, Kimi K2): Ermöglicht den dynamischen Abruf von Daten in Echtzeit, Web-Grounding, Integration von Wirtschaftskalendern und die Orchestrierung externer Tools - damit Entscheidungen immer auf der Grundlage der neuesten Marktinformationen getroffen werden können.
  • Kern-Text-zu-Text-Agenten (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Kimi K2, Llama 4 Scout, Llama 3.3 70B): Sie bilden das Rückgrat für die primäre Marktanalyse, die Signalgenerierung und die Formulierung kontextbezogener Antworten.
  • Vision-Agenten (Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick): Ermöglichen die direkte Interpretation von Chart-Screenshots, die Erkennung von Mustern und die visuelle Analyse von Marktstrukturen, wenn Bilder zur Verfügung gestellt werden - und verbinden so Preisaktionen mit der KI-Wahrnehmung.
  • Mehrsprachige Agenten (GPT OSS 120B, GPT OSS 20B, Kimi K2, Llama 4 Scout, Llama 3.3 70B, Whisper Large v3): Gewährleisten Sie eine einwandfreie Verarbeitung globaler Nachrichten, Wirtschaftsmeldungen und Stimmungen in allen Sprachen - wichtig für eine umfassende weltweite Marktabdeckung.
  • Agenten für Sicherheit und Inhaltsmoderation (Safety GPT OSS 20B, Llama Guard): Durchsetzung strenger Compliance-Filter und risikobewusster Grenzen bei allen KI-Interaktionen, um die professionelle Integrität zu wahren und unangemessene oder voreingenommene Ergebnisse zu verhindern.

Dieser Agentenschwarm-Ansatz verwandelt Cyberdyne in ein echtes Multi-Spezialisten-Intelligenzteam, in dem jede Komponente in ihrem Bereich hervorragend ist und gleichzeitig nahtlos zusammenarbeitet. Das Ergebnis ist eine Analysetiefe, multimodale Fähigkeit und operative Robustheit auf institutionellem Niveau, die Systeme mit nur einem Modell nicht erreichen können - für klarere Signale, bessere Risikobewertung und zuverlässigere Entscheidungen unter realen Marktbedingungen.

Umfassender Konfigurationsleitfaden: Anpassung von Cyberdyne für optimale Leistung

Das Cyberdyne System bietet eine umfangreiche Auswahl an konfigurierbaren Parametern, die in logischen Eingabegruppen organisiert sind und es professionellen Händlern ermöglichen, das System genau auf ihre Risikotoleranz, ihren Marktfokus und ihre operativen Anforderungen abzustimmen. Diese Einstellungen beruhen auf den besten Praktiken von Institutionen und bieten eine detaillierte Kontrolle über Einstiegsmethoden, Risikomanagement, KI-Verhalten und spezielle Funktionen. Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Hauptgruppen und Schlüsselparameter, in der ihr strategischer Wert und ihr Beitrag zu den Vorteilen des Systems hervorgehoben werden.

  • Strategie und TP/SL-Einstellungen: Diese Kerngruppe definiert die grundlegende Handelslogik und die Gewinn-/Verlustparameter. Wählen Sie aus Einstiegsmethoden wie AI_ENTRY (Nutzung von Multi-Modell-Intelligenz für adaptive Signale), RSI_ENTRY (klassische Erkennung von überkauften/überverkauften Kursen) oder BREAKOUT_ENTRY (Erfassung von Momentum-Verschiebungen). Aktivieren Sie die KI-Positionsanpassung für eine dynamische SL/TP-Optimierung mit institutionellen Modellen, mit Optionen für den Anpassungstyp (nur TP, nur SL oder beides) und den Managementstil (entspannt für flexible Anpassung, ausgewogen für Gleichgewicht, streng für konservativen Schutz). Parameter wie Gewinnziel-Pips und Verlustlimit-Pips legen die Basiswerte fest, während die Verwendung von KI für Gewinnziele/Verlustlimits die neuronale Evolution ermöglicht, um sie dynamisch zu verfeinern. Recovery-Strategie-Optionen (Goldener Schnitt, OHLC) bieten eine ausgefeilte Verlustbegrenzung, die durch Trailing-Aktivierung/Gap Pips zur Gewinnsicherung ergänzt wird. Diese Einstellungen ermöglichen es Händlern, ein Gleichgewicht zwischen Aggression und Schutz zu finden, sich an verschiedene Marktregimes anzupassen und gleichzeitig die KI für eine überlegene Randverfeinerung zu nutzen.
  • Drawdown-Management: Diese Gruppe ist für den Kapitalerhalt unerlässlich und implementiert institutionelle Risikokontrollen. Aktivieren Sie die Drawdown-Kontrolle, um einen maximalen Drawdown in % oder einen absoluten Wert festzulegen, der bei Überschreitung eine Aussetzung oder Schließung auslöst. Static DD for Funded Accounts und EOD Balance Drawdown bieten zusätzliche Compliance-Ebenen für Prop-Trading-Umgebungen. Suspend Trading on DD ermöglicht die automatische Unterbrechung des Handels in ungünstigen Zeiten und verhindert so Kaskadenverluste. Diese Funktionen spiegeln den professionellen Risikorahmen wider und gewährleisten Langlebigkeit, indem sie die Abwärtsrisiken begrenzen und gleichzeitig die Nutzung der Aufwärtsrisiken ermöglichen.
  • Gain Staging: Zur Performance-Optimierung legt die Funktion Gewinnzielstaffelung aktivieren das tägliche Gewinnziel in % fest, um den Handel automatisch zu pausieren, nachdem die Ziele erreicht wurden, um Gewinne zu sichern und Übertreibungen zu vermeiden. Dieser disziplinierte Ansatz spiegelt das institutionelle Performance-Bucketing wider und fördert die konsistente Aufzinsung gegenüber erratischem Wachstum.
  • Minimale Volatilität: Die erforderliche Mindestvolatilität filtert Perioden mit geringer Bewegung heraus und sorgt dafür, dass nur unter den Bedingungen gehandelt wird, in denen die Kanten am stärksten sind - ideal, um Taumelphasen in schwankenden Märkten zu vermeiden.
  • Erholungskoeffizient: Min Recovery Gap steuert die Abstände für Erholungspositionen und sorgt mit mathematischer Präzision für die Feinabstimmung von martingalähnlichen Elementen für eine kontrollierte Drawdown-Erholung.
  • Lot-Verwaltung: Die Standard-Lotgröße legt die Basis-Positionsgröße fest, während "Enable Capital Risk Management with Trade Risk %" eine dynamische Größenanpassung auf der Grundlage des Kontokapitals implementiert. Maximal offene Positionen pro Asset verhindern ein übermäßiges Engagement und erzwingen einen disziplinierten Portfolioaufbau.
  • Risikokontrolle: Aktivieren Sie Exposure Limits mit Max Currency Exposures, um das Währungsgleichgewicht aufrechtzuerhalten und korrelierte Risiken zu vermeiden - eine wichtige institutionelle Praxis für diversifizierte Stabilität.
  • KI-Konfiguration: Diese Gruppe ist das Herzstück der Autonomie und steuert die Integration der Intelligenz. Wählen Sie das KI-Modell (z. B. Lama-3.3-70b-versatile) und aktivieren Sie die Websuche für eine Echtzeit-Erdung. AI Confidence Threshold filtert Signale nach Qualität, während Include Account History personalisiertes neuronales Lernen ermöglicht. Optimize API Usage reduziert die Kosten, ohne die Analysetiefe zu beeinträchtigen. Mit diesen Parametern lässt sich die KI-Tiefe individuell anpassen, von der leichtgewichtigen bis zur vollständigen institutionellen Konsensanalyse mit mehreren Modellen.
  • Nova-Funktionen: Nova Panel aktivieren aktiviert die professionelle Schnittstelle für interaktive Kontrolle. Automatische Marktüberprüfung und -vorhersage in bestimmten Intervallen liefern fortlaufende Informationen und verbessern die Entscheidungsfindung mit KI-generierten Erkenntnissen.
  • Warnungen: Aktivieren Sie Plattform-/Telegramm-Benachrichtigungen für Echtzeit-Benachrichtigungen mit konfigurierbaren Wiederholungsversuchen für eine zuverlässige Zustellung, so dass Händler auch ohne ständige Überwachung informiert bleiben.
  • Volatilitätsverfolgung: Aktivieren Sie Volatility Tracking für die Überwachung von Ereignissen mit hoher Auswirkung über die Forex Factory-Integration und passen Sie das Verhalten in volatilen Phasen automatisch an, um das Risiko zu minimieren.

Diese Konfigurationen machen Cyberdyne außergewöhnlich anpassungsfähig und ermöglichen Händlern, konservative Setups für fundierte Konten oder aggressive Strategien für wachstumsorientierte Portfolios einzusetzen. Die Standardwerte sind empirisch optimiert, aber die Anpassung schöpft das volle Potenzial des Systems durch iterative Verfeinerung auf der Grundlage von Performance-Feedback aus.

Operative Philosophie

Cyberdyne System verkörpert eine präzise Philosophie des autonomen Handels: Echte Intelligenz erfordert eine unabhängige Validierung, betriebliche Zuverlässigkeit erfordert Redundanz, und nachhaltige Leistung hängt vom kontinuierlichen Lernen aus echten Erfahrungen ab. Diese Philosophie beruht auf der Beobachtung institutioneller Handelsabläufe und nicht auf EA-Konventionen für den Einzelhandel.

Die Analyst-Risk-Manager-Architektur gewährleistet unabhängig validierte Entscheidungen, API-Failover sorgt für betriebliche Kontinuität, und die neuronale Evolution ermöglicht eine ständige Verfeinerung. Dieser transparente Ansatz unterscheidet Systeme, die für den professionellen Einsatz konzipiert sind, von solchen, die für die Vermarktung optimiert wurden.

Kritische Informationen: Entwickelt für zukünftige Leistung - Backtesting-Einschränkungen

Cyberdyne System repräsentiert einen fortschrittlichen Ansatz, der weit über die konventionellen EA-Funktionen hinausgeht. Backtesting kann zwar einen Einblick in die grundlegende strategische Logik geben, ist aber grundsätzlich begrenzt und kann die reale Performance nicht genau darstellen. Ungefähr 70 % der Fähigkeiten des Systems - Modellauswahl in Echtzeit, Dual-Role-Validierung, kontinuierliche neuronale Evolution, Chrono-Phi-Management und die interaktive Nova-Schnittstelle - kommen nur während des Live-Handels zum Tragen und können in historischen Tests nicht reproduziert werden.

Der begrenzte Backtest, der möglich ist, repräsentiert nur etwa 30 % der Funktionalität des EAs. Da die KI-Integration und das Echtzeit-Web-Grounding beim Backtesting nicht genutzt werden können, spiegeln die historischen Ergebnisse nicht das tatsächliche Betriebsverhalten oder die Ergebnisse wider. Das System wurde ausdrücklich für professionelle Händler entwickelt, die eine autonome Intelligenz auf institutionellem Niveau ohne historisches Overfitting suchen. Die Leistung in der realen Welt ergibt sich aus der kontinuierlichen Anpassung und dem Lernen unter realen Marktbedingungen, nicht aus der Kurvenanpassung vergangener Daten.

Wir lehnen die Manipulation von Backtests strikt ab: Auch wenn makellose historische Ergebnisse produziert werden könnten, würde eine solche Darstellung die adaptive Natur des Systems verdecken. Dieser transparente Ansatz dient anspruchsvollen Praktikern, die verstehen, dass dauerhafte Vorteile von Systemen ausgehen, die sich an veränderte Bedingungen anpassen, und nicht von solchen, die auf historische Perfektion optimiert sind.

Für wen das Cyberdyne-System geeignet ist

Für Händler, die verstehen, dass echte Autonomie mehr erfordert als die Ausführung von Regeln mit einem KI-Etikett. Sie erfordert:

  • Institutionelle Architektur statt Marketingversprechen
  • Unabhängige Validierung statt Einzelmodellentscheidungen
  • Operative Zuverlässigkeit statt Merkmalslisten
  • Kontinuierliches Lernen statt statischer Optimierung
  • Professionelle Implementierung statt Einfachheit für den Verbraucher
  • Zukünftige Leistung statt Backtest-Perfektion

Durch die Kombination von institutioneller Zwei-Rollen-Analyse mit Zero-Downtime-Betrieb, kontinuierlicher neuronaler Evolution und hochentwickeltem Positionsmanagement liefert Cyberdyne eine konsistente, autonome Performance unter verschiedenen Marktbedingungen.

Die Nova-Infrastruktur enthält Funktionen, die über die traditionellen EAs hinausgehen. Fortgeschrittene Benutzer entdecken die Funktionen zur Koordination mehrerer Instanzen, bei denen mehrere Kopien von Cyberdyne ihre kollektive Intelligenz gemeinsam nutzen und so Synergien schaffen, die im Einzelinstanzenbetrieb nicht möglich sind.

Cyberdyne System verwandelt den autonomen Handel von einer regelbasierten Automatisierung in echte Intelligenz, die lernt, sich anpasst und sich mit den Marktbedingungen weiterentwickelt - basierend auf jahrelanger Forschung zu institutionellen Praktiken und verfeinert durch umfangreiche Produktionseinsätze.

API-Nutzung und Kostenhinweis

Die Nutzung externer KI-APIs in Cyberdyne System ist mit Kosten verbunden, die je nach ausgewähltem Anbieter, Modell und Häufigkeit der Aufrufe variieren. Während viele integrierte Modelle (vor allem über Free-Tier-Anbieter wie Groq und DeepSeek) die Kosten minimieren, können bei Premium-Modellen Token-basierte Gebühren anfallen. Cyberdyne System arbeitet aktiv daran, diese Kosten durch intelligente Optimierungen einzudämmen. Dazu gehören Mechanismen zur API-Kostenreduzierung (ACR), die den Verbrauch durch Stapelverarbeitung, Zwischenspeicherung und selektive Aktivierung um 60-80 % senken, ohne die Analysetiefe oder Handelsleistung zu beeinträchtigen. Das System stellt die Effizienz in den Vordergrund, indem es unnötige API-Interaktionen einschränkt und die Ressourcen nur dort einsetzt, wo sie den größten Nutzen bringen, um einen nachhaltigen, langfristigen Betrieb für professionelle Händler zu gewährleisten.

Risiko-Offenlegung

Cyberdyne setzt zwar KI-Analysen auf institutionellem Niveau und eine ausgefeilte Risikovalidierung für eine langfristige Performance ein, doch der Devisenhandel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Analyst-Risk-Manager-System und das Chrono-Phi-Management sind darauf ausgelegt, Risiken intelligent zu handhaben, können sie aber nicht vollständig ausschalten. Kein autonomes System, egal wie ausgefeilt die Architektur ist, kann Gewinne garantieren oder Verluste verhindern. Handeln Sie verantwortungsbewusst im Rahmen Ihrer Risikotoleranz und investieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und jeder Handel birgt das Risiko von Verlusten.


Bewertungen 2
kazuto19851126
158
kazuto19851126 2025.12.20 10:47 
 

I recently purchased Cyberdyne System at the early-bird price of $199, and I am already impressed. This is not just a typical EA; the integration with advanced AI models like DeepSeek and Groq makes it feel like a truly next-generation tool.The developer is incredibly kind, professional, and responsive. He provided me with a pre-configured preset and clear guidance on how to keep the running costs at zero by using free API tiers. This level of support is rare and gives me great confidence in the project.If you are looking for a sophisticated, AI-driven trading system with a developer who actually cares about his users, I highly recommend getting this while it's still affordable!

田附真悟
157
田附真悟 2025.12.19 15:32 
 

I’m currently running Cyberdyne on a demo account (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD). The concept is excellent: technical logic + AI context, with multiple safety layers (max positions, margin/drawdown limits, regime/correlation filters, adaptive SL/TP management). In my testing, I’ve seen the EA actively manage levels during trades (SL moves appropriately during volatility and position management feels disciplined). Results are still early and roughly break-even so far, but I can clearly see the potential. The developer support has been outstanding—fast, detailed, and transparent. I will keep testing through the neural network training phase (20+ trades per symbol) and update my review later.

Antwort auf eine Rezension