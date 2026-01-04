US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO est un EA Fibonacci Pullback Trend-Only pour l’US30 (Dow Jones) sur MT5.

Il ne traite que dans le sens de la tendance (H4 EMA50/200) et entre via ordre au marché lorsque le prix revient dans la zone Fibo 0.50–0.618.

Le StopLoss est placé immédiatement au OrderSend (market-safe), sans ordres en attente, avec gestion optionnelle : partiel / BE / trailing + fermeture EOD (Zurich).

Fonctionnalités

US30 uniquement (détection automatique des alias : US30/DOW/DJI, etc.)

Filtre de tendance H4 : EMA50 vs EMA200 (TrendOnly)

Entrée : pullback dans Fibo 0.50–0.618 + tolérance de zone (points)

Qualité de tendance : écart des MA vs ATR (évite les ranges)

Filtre de sur-extension : pas d’entrée si le prix est trop éloigné de l’EMA200

Entrées au marché uniquement : pas de pending → moins de problèmes broker/annulations

SL à l’envoi : chaque trade s’ouvre avec un StopLoss

Margin-safe : lot réduit si la marge est insuffisante (OrderCalcMargin)

Gestion : 50% de prise partielle → verrouillage BE → trailing optionnel (points US30)

Session Zurich : fenêtre de trading + clôture EOD 22:00 ZH

Règle Runner : à partir de X profit, le trade peut rester ouvert après EOD

Graphique propre : aucun objet, Comment-HUD optionnel

KillSwitch (optionnel) : stoppe l’EA en cas de tempête d’erreurs, option close-all + reset manuel

Utilisation recommandée

Instrument : US30 (alias broker détecté automatiquement)

Timeframe de tendance : H4 (utilisé en interne – l’EA peut tourner sur n’importe quel graphique)

Horaires : par défaut 01:15–22:00 Zurich, clôture EOD 22:00

Compte réel : d’abord démo / Strategy Tester, puis démarrer prudemment (petits lots)

Note sur les captures/backtests

Tous les résultats/captures affichés sont des exemples et ont pu être réalisés avec un lot 1.0. Les résultats varient selon le lot, la taille du compte, le spread/slippage, les commissions et l’exécution du broker.

Avertissement sur les risques

Le trading de CFD/indices comporte un risque élevé et peut entraîner des pertes jusqu’à la perte totale. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les conditions du broker (spread, slippage, qualité d’exécution) peuvent influencer la performance. Cet Expert Advisor n’est pas un conseil financier. Testez d’abord l’EA dans le Strategy Tester et sur un compte démo avant de l’utiliser sur un compte réel.