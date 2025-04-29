Pure AI

Einzigartiger Handelsberater für XAUUSD
Der Berater ist ein modulares Handelssystem. Die Architektur basiert darauf, dass jede Handelsentscheidung nicht durch einen monolithischen Algorithmus, sondern durch das Zusammenspiel unabhängiger logischer Blöcke – Indikatorfilter, Einstiegsbedingungen, Ausstiege und Kontrollregeln – getroffen wird.

WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und Einrichtungshinweise zu erhalten.

Hauptmerkmal – Modularität und Flexibilität
Der Berater besteht aus austauschbaren und konfigurierbaren Komponenten:
Indikatorblöcke – ermöglichen Analysen mit verschiedenen technischen Indikatoren. Für das XAUUSD-Paar werden standardmäßig folgende Indikatoren verwendet:
Gleitende Durchschnitte (MA) – zur Bestimmung der Haupttrendrichtung.
RSI- oder MACD-Indikator (vom Benutzer wählbar) – als Auslöser zur Bestätigung des Einstiegspunkts.
Ein- und Ausstiegsregeln – werden als logische Bedingungen definiert (z. B. „Aufwärtstrend“ + „RSI unter 30“ = Kaufsignal).
Filter und Zusatzmodule – ermöglichen das Hinzufügen von Zeitlimits, Volatilitätsfiltern, Spread-Kontrolle usw.

Intelligente Anpassung für XAUUSD
Das XAUUSD-Paar zeichnet sich durch hohe Liquidität, moderate Volatilität und häufig wechselnde Trendphasen aus. Für eine effektive Arbeit mit diesem Paar bietet der Advisor:
Dynamische Anpassung der Indikator-Sensitivität (z. B. MA-Perioden, RSI- und MACD-Level).
Möglichkeit zur Auswahl von Analysezeiträumen: Der Trend kann in H1 bestimmt und Signale in M15 bestätigt werden.
Integration eines Volatilitätsbewertungsmoduls, um Fehlsignale bei starker Spannenausweitung zu überspringen.

Mindestanforderungen und Empfehlungen
Ich empfehle RoboForex – Konten mit dem Empfehlungscode „dtas“. Spread ab 0 / Provisionsrendite bis zu 85 %.
Mindesteinzahlung: 100 $
Zeitraum: H1
Leverage mindestens 1:100, empfohlen 1:500.
Kontotyp: Hedging.
Nutzen Sie VPS, damit der EA rund um die Uhr läuft (erforderlich).

Vorteile:
Erweiterbarkeit: Hinzufügen neuer Indikatoren oder Filter – ohne Änderung der Kernlogik.
Flexibilität: Separate Konfiguration jeder Strategiekomponente.
Testbarkeit: Isolierte Backtests jeder logischen Kette.
Verlässlichkeit: Reduzierung von Überoptimierung durch unabhängiges Testen der Blöcke.
jbzeng
214
jbzeng 2025.12.26 09:45 
 

Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.

Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

