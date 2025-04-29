Einzigartiger Handelsberater für XAUUSD
Der Berater ist ein modulares Handelssystem. Die Architektur basiert darauf, dass jede Handelsentscheidung nicht durch einen monolithischen Algorithmus, sondern durch das Zusammenspiel unabhängiger logischer Blöcke – Indikatorfilter, Einstiegsbedingungen, Ausstiege und Kontrollregeln – getroffen wird.
WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und Einrichtungshinweise zu erhalten.
Hauptmerkmal – Modularität und Flexibilität
Der Berater besteht aus austauschbaren und konfigurierbaren Komponenten:
Indikatorblöcke – ermöglichen Analysen mit verschiedenen technischen Indikatoren. Für das XAUUSD-Paar werden standardmäßig folgende Indikatoren verwendet:
Gleitende Durchschnitte (MA) – zur Bestimmung der Haupttrendrichtung.
RSI- oder MACD-Indikator (vom Benutzer wählbar) – als Auslöser zur Bestätigung des Einstiegspunkts.
Ein- und Ausstiegsregeln – werden als logische Bedingungen definiert (z. B. „Aufwärtstrend“ + „RSI unter 30“ = Kaufsignal).
Filter und Zusatzmodule – ermöglichen das Hinzufügen von Zeitlimits, Volatilitätsfiltern, Spread-Kontrolle usw.
Intelligente Anpassung für XAUUSD
Das XAUUSD-Paar zeichnet sich durch hohe Liquidität, moderate Volatilität und häufig wechselnde Trendphasen aus. Für eine effektive Arbeit mit diesem Paar bietet der Advisor:
Dynamische Anpassung der Indikator-Sensitivität (z. B. MA-Perioden, RSI- und MACD-Level).
Möglichkeit zur Auswahl von Analysezeiträumen: Der Trend kann in H1 bestimmt und Signale in M15 bestätigt werden.
Integration eines Volatilitätsbewertungsmoduls, um Fehlsignale bei starker Spannenausweitung zu überspringen.
Mindestanforderungen und Empfehlungen
Ich empfehle RoboForex – Konten mit dem Empfehlungscode „dtas“. Spread ab 0 / Provisionsrendite bis zu 85 %.
Mindesteinzahlung: 100 $
Zeitraum: H1
Leverage mindestens 1:100, empfohlen 1:500.
Kontotyp: Hedging.
Nutzen Sie VPS, damit der EA rund um die Uhr läuft (erforderlich).
Vorteile:
Erweiterbarkeit: Hinzufügen neuer Indikatoren oder Filter – ohne Änderung der Kernlogik.
Flexibilität: Separate Konfiguration jeder Strategiekomponente.
Testbarkeit: Isolierte Backtests jeder logischen Kette.
Verlässlichkeit: Reduzierung von Überoptimierung durch unabhängiges Testen der Blöcke.
Good EA. I bought most of the author's EAs. They are all good. The author is nice to provide good support timely.