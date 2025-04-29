

Einzigartiger Handelsberater für XAUUSD

Der Berater ist ein modulares Handelssystem. Die Architektur basiert darauf, dass jede Handelsentscheidung nicht durch einen monolithischen Algorithmus, sondern durch das Zusammenspiel unabhängiger logischer Blöcke – Indikatorfilter, Einstiegsbedingungen, Ausstiege und Kontrollregeln – getroffen wird.

WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und Einrichtungshinweise zu erhalten.

Hauptmerkmal – Modularität und Flexibilität

Der Berater besteht aus austauschbaren und konfigurierbaren Komponenten:

Indikatorblöcke – ermöglichen Analysen mit verschiedenen technischen Indikatoren. Für das XAUUSD -Paar werden standardmäßig folgende Indikatoren verwendet:

Gleitende Durchschnitte (MA) – zur Bestimmung der Haupttrendrichtung.

RSI- oder MACD-Indikator (vom Benutzer wählbar) – als Auslöser zur Bestätigung des Einstiegspunkts.

Ein- und Ausstiegsregeln – werden als logische Bedingungen definiert (z. B. „Aufwärtstrend“ + „RSI unter 30“ = Kaufsignal).

Filter und Zusatzmodule – ermöglichen das Hinzufügen von Zeitlimits, Volatilitätsfiltern, Spread-Kontrolle usw.





Intelligente Anpassung für XAUUSD

Das XAUUSD -Paar zeichnet sich durch hohe Liquidität, moderate Volatilität und häufig wechselnde Trendphasen aus. Für eine effektive Arbeit mit diesem Paar bietet der Advisor:

Dynamische Anpassung der Indikator-Sensitivität (z. B. MA-Perioden, RSI- und MACD-Level).

Möglichkeit zur Auswahl von Analysezeiträumen: Der Trend kann in H1 bestimmt und Signale in M15 bestätigt werden.

Integration eines Volatilitätsbewertungsmoduls, um Fehlsignale bei starker Spannenausweitung zu überspringen.





Mindestanforderungen und Empfehlungen

Ich empfehle RoboForex – Konten mit dem Empfehlungscode „dtas“. Spread ab 0 / Provisionsrendite bis zu 85 %.

Mindesteinzahlung: 100 $

Zeitraum: H1

Leverage mindestens 1:100, empfohlen 1:500.

Kontotyp: Hedging.

Nutzen Sie VPS, damit der EA rund um die Uhr läuft (erforderlich).





Vorteile:

Erweiterbarkeit: Hinzufügen neuer Indikatoren oder Filter – ohne Änderung der Kernlogik.

Flexibilität: Separate Konfiguration jeder Strategiekomponente.

Testbarkeit: Isolierte Backtests jeder logischen Kette.

Verlässlichkeit: Reduzierung von Überoptimierung durch unabhängiges Testen der Blöcke.