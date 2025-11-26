Market Anomalies EA

Market Anomalies wurde speziell für das USD/JPY-Paar und dessen Intraday-Kursverhalten entwickelt. Das System analysiert die Kursbewegungen innerhalb eines Handelstages mithilfe eines eigens entwickelten Mustererkennungstools . Dabei konzentriert es sich auf die tatsächlichen Kursbewegungen und nicht auf Indikatoren oder überoptimierte Einstellungen. Die verwendeten Muster existieren seit über 20 Jahren im USD/JPY-Markt und bieten einen klaren technischen und fundamentalen Vorteil.

Market Anomalies ist kein System für kurzfristige Kontospekulation. Es ist auf langfristige Stabilität und stetiges Wachstum ausgelegt.

Der Zugang zu unserer privaten Community ist in Ihrer Lizenz enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um Ihre Einladung zu erhalten.

Entwickler – Komplettes Portfolio

Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, wird der Preis steigen.





Was macht dieses System so zuverlässig?

Dieses System basiert auf realen Intraday-Kursmustern, die im USD/JPY-Markt seit über 25 Jahren bestehen.

Diese Muster wurden mithilfe eines spezialisierten Intraday-Musteranalyse-Tools entdeckt, das historische Daten aus über 25 Jahren durchsucht, um wiederkehrende Richtungsbewegungen mit einem echten statistischen Vorteil zu finden.



Anstatt Indikatoren oder optimierte Parameter zu verwenden, handelt der Expert Advisor (EA) mit den tatsächlichen Intraday-Verhaltensweisen, die in diesem Markt konsistent auftreten.

Dieser Ansatz ist bei EAs für Privatanleger äußerst selten und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer stabilen Performance im Live-Handel erheblich.



Die Logik ist minimal optimiert und vermeidet Curve-Fitting.

Der 16-monatige Live-Handel hat gezeigt, dass diese Muster nahezu identisch zu den Backtests abschneiden, mit einer sehr ähnlichen Equity-Kurve – einem der stärksten Anzeichen für ein robustes System.



Zusätzlich zu den Richtungsmustern im Intraday-Handel berücksichtigt der EA auch Intraday-Ausbrüche und größere Ausbrüche, auf die der USD/JPY aufgrund seiner starken Ausbruchstendenz in der Vergangenheit außergewöhnlich gut reagiert hat.





Spezifische Merkmale von Immobilienfirmen



Drawdown Protector Der Expert Advisor (EA) verfügt über einen integrierten Equity Guard, der Ihren täglichen Drawdown automatisch überwacht.

Sobald das vordefinierte Limit erreicht ist, werden alle offenen Positionen sofort geschlossen und der Handel für den Rest des Tages eingestellt.

Diese Funktion hilft Händlern, die Regeln von Prop-Trading-Firmen (z. B. ein tägliches Limit von 4–5 %) sicher einzuhalten und versehentliche Überschreitungen auf kapitalisierten Konten zu verhindern.

Randomisierungsfunktion

Um jeden Trade einzigartig zu gestalten, wendet der Expert Advisor (EA) geringfügige, zufällige Variationen beim Einstiegspreis, Ausstiegszeitpunkt und der Stop-Loss-Platzierung an.

Diese Änderungen sind sehr subtil und beeinträchtigen die Gesamtperformance der Strategie nicht, gewährleisten aber, dass jeder Nutzer leicht unterschiedliche Trades erhält –

ideal für Prop-Trading-Firmen oder gemeinsam genutzte Handelsumgebungen.

FIFO-konformer Modus

Dieser Expert Advisor (EA) verfügt über einen optionalen FIFO-sicheren Ausführungsmodus.

Ist dieser aktiviert, schließt der EA automatisch die vorherige Position, bevor er eine neue eröffnet .

Dadurch wird sichergestellt, dass alle Trades den FIFO-Regeln folgen und den Vorschriften von US-regulierten Brokern und Prop-Trading-Firmen entsprechen, die FIFO-Handel vorschreiben.





WARNUNG

Wenn Sie ein System suchen, das garantiert nie Verluste macht oder jeden Tag Gewinne erzielt, ist dieser Expert Advisor (EA) nicht der richtige für Sie.

Dieser EA basiert auf realistischen Erwartungen.

Es wird Verlusttage, Verlustwochen und sogar einen Verlustmonat geben.

Das ist die Realität im Trading.

Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist ein Martingale- oder Grid-System möglicherweise besser für Sie geeignet, obwohl diese Systeme in der Regel mit der vollständigen Löschung Ihres Kontos enden.

Wenn Sie ein echtes Handelssystem mit langfristigem Potenzial wollen, müssen Sie diese Realität verstehen.

Je eher Sie das akzeptieren, desto besser wird es für Ihre Trading-Karriere sein.