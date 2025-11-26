Market Anomalies EA

5

Market Anomalies ist kein System für kurzfristige Kontospekulation. Es ist auf langfristige Stabilität und stetiges Wachstum ausgelegt.

Market Anomalies wurde speziell für  das USD/JPY-Paar  und dessen Intraday-Kursverhalten entwickelt.
Das System analysiert  die Kursbewegungen innerhalb eines Handelstages  mithilfe eines eigens entwickelten  Mustererkennungstools  . Dabei konzentriert es sich auf die tatsächlichen Kursbewegungen und nicht auf Indikatoren oder überoptimierte Einstellungen. Die verwendeten Muster existieren seit über  20 Jahren  im USD/JPY-Markt und bieten einen klaren technischen und fundamentalen Vorteil.

Kein Martingale-Modell. Kein Rastermodell. Keine Durchschnittsbildung. Konzipiert für langfristiges Wachstum mit angemessenem Risikomanagement.

Der Zugang zu unserer privaten Community ist in Ihrer Lizenz enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um Ihre Einladung zu erhalten.

Entwickler – Komplettes Portfolio

Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, wird der Preis steigen.


Was macht dieses System so zuverlässig?

Dieses System basiert auf realen Intraday-Kursmustern, die im USD/JPY-Markt seit über 25 Jahren bestehen.  
Diese Muster wurden mithilfe eines spezialisierten Intraday-Musteranalyse-Tools entdeckt, das historische Daten aus über 25 Jahren durchsucht, um wiederkehrende Richtungsbewegungen mit einem echten statistischen Vorteil zu finden.

Anstatt Indikatoren oder optimierte Parameter zu verwenden, handelt der Expert Advisor (EA) mit den tatsächlichen Intraday-Verhaltensweisen, die in diesem Markt konsistent auftreten.  
Dieser Ansatz ist bei EAs für Privatanleger äußerst selten und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer stabilen Performance im Live-Handel erheblich.

Die Logik ist minimal optimiert und vermeidet Curve-Fitting.  
Der 16-monatige Live-Handel hat gezeigt, dass diese Muster nahezu identisch zu den Backtests abschneiden, mit einer sehr ähnlichen Equity-Kurve – einem der stärksten Anzeichen für ein robustes System.

Zusätzlich zu den Richtungsmustern im Intraday-Handel berücksichtigt der EA auch Intraday-Ausbrüche und größere Ausbrüche, auf die der USD/JPY aufgrund seiner starken Ausbruchstendenz in der Vergangenheit außergewöhnlich gut reagiert hat.


Spezifische Merkmale von Immobilienfirmen

Drawdown Protector

Der Expert Advisor (EA) verfügt über einen integrierten Equity Guard, der Ihren täglichen Drawdown automatisch überwacht.
Sobald das vordefinierte Limit erreicht ist,  werden alle offenen Positionen sofort geschlossen  und der Handel für den Rest des Tages eingestellt.
Diese Funktion hilft Händlern, die Regeln von Prop-Trading-Firmen (z. B. ein tägliches Limit von 4–5 %) sicher einzuhalten und versehentliche Überschreitungen auf kapitalisierten Konten zu verhindern.

Randomisierungsfunktion

Um jeden Trade einzigartig zu gestalten, wendet der Expert Advisor (EA) geringfügige, zufällige Variationen beim Einstiegspreis, Ausstiegszeitpunkt und der Stop-Loss-Platzierung an. 
Diese Änderungen sind sehr subtil und beeinträchtigen die Gesamtperformance der Strategie nicht, gewährleisten aber, dass jeder Nutzer leicht unterschiedliche Trades erhält –
ideal für Prop-Trading-Firmen oder gemeinsam genutzte Handelsumgebungen.

FIFO-konformer Modus

Dieser Expert Advisor (EA) verfügt über einen optionalen FIFO-sicheren Ausführungsmodus.
Ist dieser aktiviert, schließt der EA  automatisch die vorherige Position, bevor er eine neue eröffnet  .
Dadurch wird sichergestellt, dass alle Trades den FIFO-Regeln folgen und den Vorschriften von US-regulierten Brokern und Prop-Trading-Firmen entsprechen, die FIFO-Handel vorschreiben.


WARNUNG

Wenn Sie ein System suchen, das garantiert nie Verluste macht oder jeden Tag Gewinne erzielt, ist dieser Expert Advisor (EA) nicht der richtige für Sie.
Dieser EA basiert auf realistischen Erwartungen.

Es wird Verlusttage, Verlustwochen und sogar einen Verlustmonat geben.
Das ist die Realität im Trading.

Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist ein Martingale- oder Grid-System möglicherweise besser für Sie geeignet, obwohl diese Systeme in der Regel mit der vollständigen Löschung Ihres Kontos enden.

Wenn Sie ein echtes Handelssystem mit langfristigem Potenzial wollen, müssen Sie diese Realität verstehen.
Je eher Sie das akzeptieren, desto besser wird es für Ihre Trading-Karriere sein.



               Empfohlene Konfiguration

Parameter Empfehlung
Symbol USDJPY
Zeitrahmen Beliebiger Zeitrahmen
Mindestguthaben 200 US-Dollar
Broker-Typ
GMT +2/3
Risikostufe (Eigenmarkenkonten)
Niedrig
Risikostufe (Privatkonten) Medium


INSTALLATIONSANLEITUNG:  Hier klicken


    Risikotyp (manuell):

    • Tägliches Risiko in Prozent:  Maximal zulässiger Verlust (%) für einen einzelnen Handelstag
    Risikoart (Festpreis):
    • Feste Losgröße:  Legen Sie die genaue Losgröße fest, die der Expert Advisor für jeden Trade verwenden soll.

    Parameter:

    • Handelskommentar:  Verfassen Sie Ihren eigenen, individuellen Handelskommentar.
    • Magische Zahl:  Verwenden Sie Ihre eigene, einzigartige magische Zahl 
    • Chart-Info:  Auf „true“ setzen, um tägliche Drawdowns, Gewinne und weitere Informationen anzuzeigen. 
    • Portfolio-Manager:   Legen Sie die Anzahl der Expert Advisors (EAs) fest, die Sie auf dem Konto verwenden, um das Risiko zu verteilen.
    • Kontogröße:  Stellen Sie hier Ihre Kontogröße ein, oder verwenden Sie 1, um das Risiko auf dem Anfangssaldo zu basieren, oder 0, um das Risiko automatisch auf Basis des aktuellen Eigenkapitals zu skalieren.  
    • Risikotyp:  Gewünschten Risikotyp festlegen
    • Risikostufe (automatisch):  Gewünschte Risikostufe festlegen
    • Risiko (Manuell):   Gewünschten maximalen Verlust pro Handelstag festlegen 
    • Risiko (Festes Los):  Gewünschte feste Losgröße festlegen
    • Drawdown-Schutz aktivieren:  Auf „true“ setzen, um den integrierten Drawdown-Schutz zu aktivieren.  
    • Maximaler täglicher Drawdown (%):  Legen Sie das maximale tägliche Drawdown-Limit fest (z. B. 4 %).  
    • FIFO-konformer Modus  :  Wenn dieser Modus aktiviert ist, schließt der Expert Advisor (EA) immer die vorherige Position, bevor er eine neue eröffnet, um die Kompatibilität mit der FIFO-Regel zu gewährleisten.


    Erinnerung an die Regeln für Prop-Firmen:

    Dieses System kann Positionen auch in Phasen hoher Volatilität, beispielsweise bei Nachrichtenveröffentlichungen, halten, da die Strategie darauf ausgelegt ist, die in solchen Zeiten häufig auftretenden größeren Kursbewegungen auszunutzen. Stellen Sie  sicher, dass Ihr Prop-Trading-Konto das Halten von Positionen während Nachrichtenveröffentlichungen zulässt  (FTMO bietet geeignete Kontotypen an).


    Unterstützte Broker:

    "Market Anomalies EA" funktioniert mit den meisten Brokern, die die Serverzeit UTC+2 oder UTC+3 verwenden.  

    Vollständig kompatibel mit großen Brokern wie IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage und vielen anderen, die die gleichen Serverzeiteinstellungen verwenden.

    Falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet, kontaktieren Sie mich für weitere Informationen.

    Bewertungen 10
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Empfohlene Produkte
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Experten
    Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experten
    Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    Nova RSW Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experten
    Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
    Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
    Hans Robert Nyberg
    Experten
    Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um den DE40 -Index zu handeln (je nach Broker auch als DAX, GER40 usw. bezeichnet). Der EA erkennt automatisch Handelsmöglichkeiten am Markt und verwaltet Positionen mit einem risikobasierten Ansatz. Es stehen Ihnen zwei Handelsmodi zur Auswahl: Konservativ – Ein langsamerer und stabilerer Ansatz. Aggressiv – Eine schnellere Strategie, die darauf ausgelegt ist, größere Marktbewegungen zu nutzen (mit höherem Risiko). Diese Strategie wählt Positionen un
    MMM Japanese Candles
    Andre Tavares
    Experten
    Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Experten
    Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
    Pick and Roll
    Marta Gonzalez
    Experten
    Pick and Roll It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Pick and Roll It ist für 28 Paare des Forex-Marktes optimiert Die Funktionsweise des Pick and Roll Systems: 1: VORHERIGER TREND 2: KONSOLIDIERUNG 3: UMBRUCH Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, er ist ein Multi-Value-Roboter und verwaltet daher 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt un
    AI Quantum Trading
    Vitali Vasilenka
    5 (4)
    Experten
    AI Quantum Trading – Revolution im algorithmischen Handel. Handelsberater der neuen Generation für JPY-Instrumente 1 Kauf = 2 Versionen! Kaufen Sie AI Quantum Trading auf MT5 – und erhalten Sie die MT4-Version kostenlos! Handeln Sie, wie Sie möchten: zwei Plattformen, ein Berater, keine Überzahlungen. Schreiben Sie mir nach Ihrem Kauf eine PN und erhalten Sie Ihr Geschenk! In der heutigen Welt der Finanztechnologie ist der automatisierte Handel zu einem integralen Bestandteil des Markterfolg
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experten
    Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
    Bitcoin Striker M5X
    Krisztian Gulyas
    Experten
    **Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
    Pro Trader EA
    Igor Widiger
    Experten
    Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
    Bot RSI and Bollinger Bands
    Aurelio Miguel Machado Da Silva
    Experten
    Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Experten
    Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
    USDJPY focused Breaker
    Kyo Tani
    Experten
    Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
    FDow
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Experten
    FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
    CrossMarkets
    Yoan, Sylvain Biesuz
    5 (1)
    Experten
    CrossMarkets ist ein EA, der sich an alle Märkte anpasst. Mit seiner Price-Action-Strategie gelingt es ihm, einen relativ geringen Drawdown und einen realistischen, kohärenten Gewinn mit einer Grundeinstellung zu erzielen, die auf 20 Forex-Märkten gut funktioniert. Die Strategie verwendet einen Martingale-Ansatz mit einem Basis-Multiplikator-Verhältnis von 1,5 und Hedging, was dazu beiträgt, dass man nicht zu lange in Trades bleibt. Wie bereits erwähnt, kann die Strategie aufgrund ihres relativ
    RitzEAnehaGoodWill
    Syamsurizal Dimjati
    Experten
    LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
    Gold Throne
    DRT Circle
    4.36 (11)
    Experten
    Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
    Willain72ATM
    He Ping Qing
    Experten
    Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Experten
    Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
    Nova DCA Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Experten
    Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Experten
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Experten
    PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experten
    Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experten
    [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Experten
    Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
    HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.43 (7)
    Experten
    HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
    GoldSky
    Alno Markets Ltd
    2.14 (7)
    Experten
    Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.89 (19)
    Experten
    MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Experten
    BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.5 (26)
    Experten
    Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Experten
    Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
    Zenith FX EA MT5
    Maxim Kurochkin
    3.67 (15)
    Experten
    Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
    Weitere Produkte dieses Autors
    Prop Firm Gold EA
    Jimmy Peter Eriksson
    4.36 (22)
    Experten
    Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht darauf ausgelegt, schnell und einfach Konten zu verkaufen oder Sie innerhalb einer Woche reich zu machen. Wenn Sie das suchen, ist dieses System nicht das Richtige für Sie. Prop Firm Gold EA ist nur für eines konzipiert: Das Bestehen von Prop-Firm-Herausforderungen, die Finanzierung und die erste Auszahlung. Live-Ergebnisse:    FTMO-Ergebnisse    |    Hauptportfolio    |    Live-Signal    |    Videoanalysen Warum es so sc
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.78 (9)
    Experten
    DIE ERGEBNISSE SPRECHEN FÜR SICH SELBST! Live-Ergebnisse:   [Live-Signal]    |    [FTMO-Ergebnisse] Update:   Nur noch 3 Exemplare zum aktuellen Preis von 399 $ verfügbar. Nächster Preis: 499 $. Endpreis: 999 $. Über den Entwickler Ich bin hauptberuflich Trader und Systementwickler mit über fünf Jahren Erfahrung im Live-Trading und in der Strategieentwicklung. Mehrere meiner Expert Advisors wurden auf der MQL5-Startseite vorgestellt, und meine Produkte haben sich insgesamt über 300 Mal verk
    FTMO Risk Manager
    Jimmy Peter Eriksson
    Utilitys
    Der FTMO Risk Manager EA wurde entwickelt, um einen beispiellosen Schutz für Ihr Handelskonto zu bieten, indem er Sie gegen häufige, aber oft übersehene Drawdown-Risiken absichert, die zu einem Kontoverlust führen können. Dieser EA schützt Sie vor drei kritischen Bedrohungen: Schutz vor Equity Drawdowns : Der EA überwacht aktiv Ihr Eigenkapital und stellt sicher, dass alle offenen Positionen sofort geschlossen werden, wenn sie unter die von Ihnen festgelegte tägliche Verlustgrenze (z. B. 4 % ode
    Auswahl:
    Ukrit Khonglao
    387
    Ukrit Khonglao 2025.12.10 06:57 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:49
    Happy you like it, Thanks!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:48
    Thanks man, appreciate the review!
    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.09 23:43
    Thank you for the review!
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:05
    Thank you man, appreciate it.
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    Market Anomalies EA is clean, reliable, and built on real USDJPY patterns. No gimmicks, no risky tricks — just solid execution. Jimmy is extremely participative and keeps the community updated daily, which creates a lot of trust. Perfect EA to diversify and smooth the overall performance.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:04
    Thank you for the review!
    Abdullah Uygar Tuna
    420
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.27 09:46 
     

    I appreciate Jimmy’s honesty and transparency. His EAs aren’t some get-rich-quick promise—he’s upfront about that—but he really puts in the time and work, and he’s built a solid long-term track record. I bought this EA on day one, and I think it’ll be a great addition to my portfolio, which is already running his other EA.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 09:54
    Thank you for the review :) Appreciate it
    DozerTrader
    94
    DozerTrader 2025.11.27 01:18 
     

    Heard a lot about Jimmy and his honest work, hard to come by nowadays. Looking forward to adding this to my portfolio. Glad to be able to hop onto this new launch, pretty sure it will be great!

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 01:19
    Happy to have you onboard :) Thank you for the review!
    Sjun
    146
    Sjun 2025.11.26 17:27 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:33
    Thank you man for the review :)
    SEAN
    201
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Update 12/4:

    I think recent Market is tough to trade. Of ~10 bots I used, Market Anomalies EA is the only making consistent profit right now.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:32
    Thank you so much for the kind words. Happy that some people notice the hard work behind this and the honesty I am providing.
    Ibrahim Siraz
    806
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
    Antwort auf eine Rezension