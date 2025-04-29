Pure AI

XAUUSD için benzersiz ticaret danışmanı
Her ticaret kararının monolitik bir algoritma tarafından değil, bağımsız mantıksal blokların etkileşimi sonucu oluştuğu bir mimariye dayanmaktadır - gösterge filtreleri, giriş koşulları, çıkışlar ve kontrol kuralları.

ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel bir mesaj gönderin.

Temel özellik - modülerlik ve esneklik
Danışman, değiştirilebilir ve yapılandırılabilir bileşenler kümesi olarak uygulanır:
Gösterge blokları - çeşitli teknik göstergeler kullanılarak analiz uygulanır. XAUUSD çifti için varsayılan olarak şunlar kullanılır:
Hareketli ortalamalar (MA) - ana trend yönünü belirlemek için.
RSI veya MACD göstergesi (kullanıcı tarafından seçilir) - giriş noktasını onaylamak için bir tetikleyici olarak. Giriş ve çıkış kuralları — mantıksal koşullar kümesi olarak tanımlanır (örneğin: "yükseliş trendi" + "RSI 30'un altında" = satın alma sinyali).
Filtreler ve ek modüller — zaman sınırları, oynaklık filtrelemesi, spread kontrolü vb. eklemenize olanak tanır.


XAUUSD için akıllı adaptasyon
XAUUSD çifti yüksek likidite, orta düzeyde oynaklık ve sık sık değişen trend evreleriyle karakterize edilir. Danışman bu çift üzerinde etkili bir çalışma için şunları sunar:
Gösterge duyarlılığının dinamik ayarlanması (örneğin, MA dönemleri, RSI ve MACD seviyeleri).
Analiz zaman çerçevelerini seçme olanağı: trend H1'de belirlenebilir ve sinyaller M15'te doğrulanabilir.
Keskin aralık genişlemesi zamanlarında yanlış sinyalleri atlamanıza olanak tanıyan bir oynaklık değerlendirme modülünün entegrasyonu.


Minimum gereksinimler ve öneriler
RoboForex'i öneririm - " dtas " yönlendirme kodlu hesaplar 0'dan başlayan spread / %85'e kadar komisyon getirisi
Minimum ilk yatırım: 100$
Zaman dilimi - H1
Kaldıraç en az 1:100, önerilen 1:500.
Hesap türü: Hedging.
EA'nın 7/24 çalışması için VPS kullanın (Gerekli).


Avantajlar:

Genişletilebilirlik: çekirdek mantığı değiştirmeden yeni göstergeler veya filtreler ekleme.

Esneklik: stratejinin her bir bileşenini ayrı ayrı yapılandırma.

Test edilebilirlik: her mantıksal zincirin izole edilmiş geri testleri.

Güvenilirlik: blokların bağımsız test edilmesi nedeniyle aşırı optimizasyonu azaltma.

İncelemeler 13
Your brownie
214
Your brownie 2025.09.11 16:02 
 

Best Expert Advisor I bought here so far. Steadily profitable without much risk.

SAGAR BODKE
38
SAGAR BODKE 2025.07.25 13:40 
 

The product is working super as describe above. EA works perfectly good as like all other products of Author. Author is always ready to support and help whenever require. Community also too supportive which help in all possible way. Always happy to be with Author and his product. 2nd week with this EA and all days are in profit. Thanks again for this fantastic product and waiting for other new products.

Mark Carmona
166
Mark Carmona 2025.07.23 19:58 
 

Awesome EA!

Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2025.09.18 07:32 
 

Ich war erst zufrieden.. Gute Eingänge und Ergebnisse.. ABER am 17.09. passierten gleich 3 mal sehr dumme Dinge .. Ein Trade ging bei news verloren durch Blitzbewegungen... OK . Aber setzte die Wiederherstellungsfunktion ein.. Trade ging wieder verloren und das mit ein Faktor von 6,3 !! Dieser Trade ging auch verloren und dann wieder ein Trade mit Faktor 6.3 auf den vorherigen ... DER GING HEUTE MORGEN verloren... Was soll ich sagen... Das Konto ist um mindesten ⅔ kleiner... Das ist ein Katastrophen EA.

Tudor-adrian Muscan
153
Tudor-adrian Muscan 2025.07.29 20:15 
 

Hi Vitali. I tested your EA as a demo download and i liked the results that is why i decided to buy it. After i activated the EA i started testing it again just to make sure about the settings.Unfortunately i didn't get the same results. Now i thought initially that the settings were different or the time period etc. I checked everything several times and still got different results. Then i uninstalled the platform, installed again and got again a difference between the demo EA and the one that i bought with the same settings and time period. Can you please explain to me why is this happening? Ty.

irisyak
420
irisyak 2025.07.27 22:58 
 

The last version is not right, I do not understand what happened? It is a hard pity!

Vitali Vasilenka
52007
Geliştiriciden yanıt Vitali Vasilenka 2025.07.28 07:09
I don't understand your review (the update added new models of training for trading) how can you understand them or see them if you are not a programmer and do not have access to the open source code of the advisor???
Kodj007
147
Kodj007 2025.07.22 10:09 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Vitali Vasilenka
52007
Geliştiriciden yanıt Vitali Vasilenka 2025.07.22 13:59
I'm very sorry that you don't read my messages in which I sent you VIP settings (which are very pleasant) If you hear me, read the private message
liu000202
757
liu000202 2025.07.18 11:26 
 

Real market for a week, pretty good

Bassem Ibrahim Mohamed Attia
284
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.03 17:18 
 

Really an excellent EA that makes good profits and the support from the author is excellent as he is always helpful and answers all your questions. I highly recommend it.

shahbaz112
200
shahbaz112 2025.07.01 09:36 
 

Pure AI EA is one of the best I’ve used so far. It’s consistent, smart, and handles risk very well. I’ve seen steady results even in tough market conditions. Setup was easy, and the EA runs smoothly without needing constant attention. Vitali is super responsive and genuinely cares about user feedback. Updates are regular and actually improve performance. It’s rare to find both a solid product and great support. Highly recommend it to anyone looking for a reliable trading solution. Thanks Vitali

Mateusz Staron
262
Mateusz Staron 2025.06.24 16:42 
 

Nice EA

ys1267 tkhs
81
ys1267 tkhs 2025.06.24 00:39 
 

I've been running it for a few weeks, and the results show a similar trend to the author's live trading performance. It seems that risk management is optimized by AI. I truly admire the author's outstanding perspective on the market and the high level of expertise in EA development. Most of all, I deeply appreciate the author's kind and helpful support.

Marios Kerasovitis
175
Marios Kerasovitis 2025.05.27 11:17 
 

This EA performs very well in sideways or ranging market conditions. The entries are clean and the logic appears to be optimized for low-volatility phases. In strong trending candles, results may vary, as the system seems to be less reactive in those situations. Overall, it shows solid structure and good potential for sideways trading. Looking forward to any future updates. Great work by the developer.

İncelemeye yanıt